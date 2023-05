Ο The Weeknd δημιουργεί το δικό του coffee brand για να τιμήσει τη μητέρα του και την Αιθιοπία

Η συνεργασία του διάσημου τραγουδιστή με την Blue Bottle και η πλούσια ιστορία πίσω από το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα

O Abel Tesfaye ή κατά κόσμον «The Weeknd», φέρνει στην επιφάνεια μια ακόμη μεγάλη του αγάπη (πέρα από τη μουσική) η οποία δεν είναι άλλη από αυτή του καφέ. Γεννημένος στο Τορόντο του Καναδά, από γονείς μετανάστες από την Αιθιοπία, πήρε αρκετές επιρροές από την πατρίδα των γονιών του. Και αν για κάτι φημίζεται η συγκεκριμένη χώρα, αυτό είναι η παράδοση που έχει στον καφέ.

Με αφορμή την ημέρα της μητέρας, ο The Weeknd δημιούργησε την «Samra Origins», (Samra, όπως είναι το όνομα της μητέρας του), προκειμένου να τιμήσει τόσο την ίδια, όσο και την χώρα καταγωγής της. Συγκεκριμένα, ο διάσημος τραγουδιστής συνεργάστηκε με την «Βlue Bottle Coffee» και δημιούργησε το δικό του brand καφέ για να στηρίξει την πατρίδα της Samra. Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει σκοπό να αναδείξει την χώρα που γέννησε τον καφέ, αλλά και μια πλευρά του The Weeknd την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.



«Η κουλτούρα της Αιθιοπίας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ταυτότητάς μου και είμαι πολύ περήφανος που συνεργάζομαι με την Blue Bottle για να αναδείξουμε τις παραδόσεις, τις αξίες και φυσικά τον καφέ της χώρας», δήλωσε ο Tesfaye για το νέο του δημιούργημα. «Μεγαλώνοντας, έβλεπα τη μητέρα μου να μου δείχνει την "Buna Tetu" μια ιεροτελεστία από την Αιθιοπία, σχετικά με τον καφέ. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τις ρίζες μου, τι σημαίνει συλλογικότητα, αλλά και μου έμαθε πώς να τιμώ την καταγωγή μου», συμπλήρωσε ο διάσημος και απίστευτα ταλαντούχος τραγουδιστής.

«Εύχομαι η Samra Origins να εμπνεύσει περιέργεια και υποστήριξη προς τους ανθρώπους της Αιθιοπίας και να διαδώσουμε την ζεστή και φιλική κουλτούρα αυτής της χώρας. Η Samra Origins είναι ένα project γεννημένο από πραγματικό πάθος».

Με τη σειρά της, η Blue Bottle θα ενισχύσει τα ανθρωπιστικά έργα που πραγματοποιούνται στην Αφρικανική χώρα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα φτώχειας και πείνας. Εκτιμάται πως πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Η νέα σειρά καφέ από τον The Weeknd και την Blue Bottle, θα κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου και θα περιέχει ζεστά, αλλά και παγωμένα ροφήματα.

