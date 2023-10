Αντζελίνα Τζολί: Κατηγορεί τον δικαστή που ανέλαβε την υπόθεση επιμέλειας των παιδιών της για διαφθορά και μεροληψία

Με μια επιστολή, η Αντζελίνας Τζολί, ζητά αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται το δικαστήριο τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας

Το διάσημο πρώην ζευγάρι, Αντζελίνα Τζολί και Μπράντ Πιτ, εδώ και 7 χρόνια μπαινοβγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες προκειμένου να μοιράσουν την περιουσία τους, αλλά και την επιμέλεια των παιδιών τους. Όλα αυτά τα χρόνια, οι δικαστικές διαμάχες ήταν σκληρές και έντονες, ενώ πολλές φορές ήρθαν στην δημοσιότητα και έγγραφα που αναφέρονταν στην κακοποιητική συμπεριφορά του Πιτ.

Οι αναφορές αυτές όμως, φάνηκε να πέρασαν κάπως αδιάφορες στον δικαστή, όχι επειδή δεν ίσχυαν, αλλά επειδή ο ίδιος ήταν προκατειλημμένος απέναντι στην Τζολί, όπως η ίδια δήλωσε και δεν άφησε τα παιδιά να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Η ηθοποιός μέσα από την επιστολή της, κατηγόρησε τον δικαστή για διαφθορά και μεροληψία και στη συνέχεια προτρέπει τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ να υποστηρίξει τον «νόμο του Piqui», κατά τον οποίο απαιτείται εκπαίδευση σε όλους τους δικαστές, διαμεσολαβητές και όσους έχουν θέσεις στο δικαστήριο, σχετικά με θέματα ενδοοικογενειακής βίας και τις επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης και των τραυμάτων που αφήνει.

Angelina Jolie slams ‘corrupt’ judge in Brad Pitt child custody case, claims he favored ex https://t.co/fDtzMCbptY pic.twitter.com/loMXQGIaeE