Το χριστουγεννιάτικο δώρο του Χιου Γκραντ στον «πιο καλόκαρδο υδραυλικό της Βρετανίας»

Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά του

Ο Χιου Γκραντ και η σύζυγός του, 'Αννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν δώρισαν 20.000 λίρες στον ιδρυτή φιλανθρωπικής οργάνωσης που παρέχει δωρεάν υδραυλικές υπηρεσίες και τρόφιμα σε ηλικιωμένους και ευάλωτα νοικοκυριά.

Πρόκειται για τον Τζέιμς 'Αντερσον, ο οποίος έγινε γνωστός ως «ο πιο καλόκαρδος υδραυλικός της Βρετανίας» όταν το 2017, ίδρυσε την ΜΚΟ Depher, στο Μπέρνλι του Λάνκασαϊρ παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η ΜΚΟ του βασίζεται σε δωρεές και από το 2017 έχει βοηθήσει περισσότερους 500 χιλιάδες ανθρώπους.

Hugh Grant and his wife Anna Elisabet Eberstein have donated £20,000 to a charity that supports vulnerable and disabled people. Read more 👇 https://t.co/JZy1TsomIK

Σύμφωνα με το BBC έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν αρνήθηκε κατηγορηματικά να πάρει χρήματα από μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έπασχε από λευχαιμία για επισκευή του λέβητά της.

Για το υπέροχο «χριστουγεννιάτικο δώρο» του διάσημου ζευγαριού, ο Τζέιμς 'Αντερσον δήλωσε σε ανάρτησή του στο X (την βλέπεις παρακάτω): «Αυτή η υπέροχη και συγκινητική δωρεά των 20.000 λιρών θα δώσει ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες και παιδιά. Εφ' όρου ζωής και οι δύο θα έχουν τον σεβασμό και την αγάπη μου».

After speaking privately to @HackedOffHugh and Anna Grant

I have permission to share their wonderful #Christmas gift to @Depheruk

This wonderful and humbling donation of £20,000.00 will give hope to thousands of people, families and children, especially with the… pic.twitter.com/lbC3v6KZ6h