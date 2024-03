«Επίπονη» η χρονιά που πέρασε για τη Νάταλι Πόρτμαν - Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο από τον Μπέντζαμιν Μίλιπεντ

Ήρθε το τέλος και επίσημα μετά από 11 χρόνια γάμου

Και ναι, μετά από οκτώ περίπου μήνες, η Νάταλι Πόρτμαν και ο Μπέντζαμιν Μίλιπεντ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους.

Η ηθοποιός που λατρέψαμε στην ταινία, «Μαύρος Κύκνος» -στα γυρίσματά της μάλιστα οι δυο τους είχαν γνωριστεί και ερωτευτεί- υπέβαλε την αίτηση για το τέλος της κοινής τους ζωής, όπως σε είχαμε ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε στο People πως έχουν χωρίσει πλέον, κι επίσημα.

Natalie Portman and Benjamin Millepied have divorced after 11 years of marriage.



