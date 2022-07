Ένα αντηλιακό με χρώμα που προστατεύει κι εμένα και το περιβάλλον; Ναι, υπάρχει και θα γίνει το αγαπημένο σας

Aπό την πρώτη κιόλας δοκιμή, προσφέρει όλα όσα έψαχνα σε ένα αντηλιακό.

Καλοκαίρι σημαίνει παραλία, βουτιές, ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο και παιχνίδια στην άμμο. Προσωπικά, αγαπώ πολύ να κάνω ηλιοθεραπεία. Όχι μόνο, επειδή αυτές οι πολύτιμες ώρες στην ξαπλώστρα είναι η απόλυτη χαλάρωση που τόσο έχω ανάγκη στις διακοπές για να γεμίσω μπαταρίες, αλλά και γιατί μου χαρίζει το πολυπόθητο sun kissed χρώμα, που με κάνει να αισθάνομαι αυτοπεποίθηση - και για το οποίο ανυπομονώ κυριολεκτικά όλο τον χρόνο.

Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομορφιά (και το attitude) της καλοκαιρινής επιδερμίδας: Yγιής, λαμπερή, ενυδατωμένη και ελαφρώς μαυρισμένη!

Φυσικά, δεν μένω απροστάτευτη απέναντι στον ήλιο όλες αυτές τις ώρες. Εκτός από το στιλάτο καπέλο μου (πάντα λάτρευα τα stylish αξεσουάρ), φροντίζω να εφαρμόζω το αντηλιακό μου σε πρόσωπο και σώμα και να το ανανεώνω τακτικά. Έτσι αισθάνομαι προστατευμένη από τις επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου και απολαμβάνω την ηλιοθεραπεία μου ακόμα περισσότερο, ξέγνοιαστη.

Photo Credits: Χρήστος Λώλος

Μου πήρε αρκετό καιρό να βρω το ιδανικό αντηλιακό προσώπου για εμένα; Ναι.

Το βρήκα, επιτέλους, και οι μέρες μου κάτω από τον ήλιο έχουν γίνει πιο απελευθερωτικές από ποτέ; Επίσης ναι.

Η λιπαρή επιδερμίδα μου δεν αντέχει τις βαριές υφές και συνθέσεις. Έψαχνα λοιπόν ένα προϊόν που να λειτουργεί και ως καλλυντικό. Χρειαζόμουν ένα αντηλιακό το οποίο, εκτός από υψηλή προστασία, να έχει όμορφη, ανάλαφρη αίσθηση και να μου χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και κάλυψη των ατελειών.

Photo credits: Χρήστος Λώλος

Κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχαμε στο γραφείο, μια συνάδελφος μου μίλησε με ενθουσιασμό για το Sunscreen Color Velvet της Frezyderm και τη διαφορά που είχε κάνει σε εκείνη. Σκέφτηκα, γιατί όχι, ας το δοκιμάσω. Και τότε έζησα την πραγματική αποκάλυψη! Αναρωτήθηκα πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή μου αν το είχα ανακαλύψει νωρίτερα. Προστασία, ελαφριά και ματ υφή που δεν βαραίνει την επιδερμίδα, κάλυψη με το σωστό χρώμα για εμένα, όλα ήταν εκεί.

Photo Credits: Χρήστος Λώλος

Για την ακρίβεια είχα βρει πολλά περισσότερα από αυτά που έψαχνα: μια προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση, με ειδικά σχεδιασμένα φίλτρα άριστης ηλιοπροστασίας και την καινοτομία Second Skin Technology η οποία δημιουργεί μία μοναδικά βελούδινη αίσθηση ενός αόρατου "δεύτερου δέρματος" επιτρέποντας στην επιδερμίδα να αναπνέει.

Στην επόμενη κιόλας απόδρασή μου στην παραλία, το είχα στην τσάντα για να το δοκιμάσω στο πλέον απαιτητικό περιβάλλον. Η τελετουργία μου ξεκίνησε όπως κάθε φορά, με μπικίνι και καπέλο. Άπλωσα την πετσέτα μου στην ξαπλώστρα και αφέθηκα να χαλαρώσω χαζεύοντας τους κυματισμούς της θάλασσας.

Ήταν η στιγμή για το δεύτερο δυνατό τεστ για το αντηλιακό. Κοίταξα το πρόσωπό μου και η όψη της επιδερμίδας έδειχνε τέλεια, αψεγάδιαστη. Το Sunscreen Color Velvet της Frezyderm είχε καλύψει δυσχρωμίες και ατέλειες, το χρώμα του προσαρμόστηκε άψογα στον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας μου, δίνοντας ένα τέλειο ομοιόμορφο αποτέλεσμα, το οποίο είναι και ματ.

Photo Credits: Χρήστος Λώλος

Aυτό σημαίνει κάτι ακόμα, εξίσου σημαντικό. Ότι μπορεί ακόμα να αποτελέσει την τέλεια βάση για τα καλοκαιρινά μου make up looks! Η ματ υφή υφή και η σωστή απόχρωση ήταν πάντα, για εμένα, το μεγάλο στοίχημα σε ένα αντηλιακό.

Συνέχισα λοιπόν την ηλιοθεραπεία μου κάνοντας μικρές ενδιάμεσες βουτιές για να δροσιστώ. Κάθε τόσο έριχνα ματιές στον καθρέφτη. Το αποτέλεσμα παρέμεινε αναλλοίωτο για πολλές ώρες. Τρίτο τεστ που αυτό το αντηλιακό πέρασε με επιτυχία.

Τέλος, το νέο αγαπημένο μου αντηλιακό πληροί και άλλα κριτήρια στη λίστα με τα “check” μου, αφού σχεδιάστηκε με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διαθέτει αντηλιακά φίλτρα που δεν διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας1, δεν εισχωρούν στην αιματική κυκλοφορία1 και δεν ανιχνεύονται στο θαλασσινό νερό2, διαφυλάσσοντας το θαλάσσιο περιβάλλον.

Μετά από όλα αυτά, ήταν πλέον ξεκάθαρο. Το Sunscreen Color Velvet της Frezyderm έγινε και επίσημα το αντηλιακό μου, που δεν θα αποχωριστώ ποτέ και πουθενά. Δοκιμάστε το και θα δείτε τι εννοώ.

1. Μελέτη και αξιολόγηση διαπερατότητας UV-φίλτρων αντηλιακών Velvet Second Skin Technology SPF50+ & Color Velvet Second Skin Technology SPF50+ (FREZYDERM) από ανθρώπινο δέρμα.

2. Μελέτη προσδιορισμού περιβαλλοντικού αποτυπώματος- Προσδιορισμός αντηλιακών φίλτρων των αντηλιακών Velvet Second Skin Technology SPF50+ & Color Velvet Second Skin Technology SPF50+ (FREZYDERM) στο θαλασσινό νερό.