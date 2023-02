Για τα πιο όμορφα δώρα Αγίου Βαλεντίνου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην DUST+CREAM

«I can love me better, baby» δηλώνει φέτος η DUST+CREAM που έρχεται να δώσει μια έξτρα δόση glam και γοητείας στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όχι μόνο για τους taken αλλά και για τους single beauty lovers

Για εσένα λοιπόν που θέλεις να κάνεις ένα ξεχωριστό δώρο στο ταίρι σου, στη φίλη σου, αλλά και στον εαυτό σου, η DUST+CREAM έχει δημιουργήσει 6 εντυπωσιακά Valentine’s Day gift sets για να δείξεις την αγάπη σου και να γιορτάσεις αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Τα gift sets διατίθενται τόσο στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας, όσο και στο dustandcream.gr σε φανταστικές τιμές, από μόνο 9,99€.

Αγαπάς τη λάμψη και τα φρουτώδη αρώματα; Τότε το Bohemian Glow είναι το ιδανικό δώρο για μια ανεπανάληπτη pampering εμπειρία που θα σε αναζωογονήσει. Αν πάλι ψάχνεις κάτι πιο ρομαντικό για να ενθουσιάσεις την κοπέλα σου, το Aphrodite’s Power και το Glam Love είναι τα πιο γλυκά gift sets για να κλέψεις την καρδιά της για άλλη μια φορά.

Η DUST+CREAM έχει φροντίσει και για τις makeup enthusiasts με το Passionate Lip Lover gift set που θα ανανεώσει τη makeup συλλογή σου, αλλά και το Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς που έρχεται σε μοναδικό σχήμα καρδιάς για να μοιραστείς την αγάπη σου για το makeup με την κολλητή σου και να δημιουργήσετε το απόλυτο Valentine’s Day look.

Από τα DUST+CREAM Valentine’s Day gift sets δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και οι ανδρικές επιλογές. Από σαμπουάν και αφρόλουτρα μέχρι προϊόντα περιποίησης με μεθυστικά αρώματα, τα Love His Body Care και Love His Skin gift sets είναι ό, τι χρειάζεσαι για να φροντίσεις τον αγαπημένο σου και να κάνεις την ημέρα των ερωτευμένων ακόμα πιο ξεχωριστή.

Single or in a relationship? Δεν έχει καμία σημασία αφού στην DUST+CREAM είναι βέβαιο ότι θα βρεις φανταστικά δώρα για να περιποιηθείς τον εαυτό σου και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ο απόλυτος προορισμός δώρων για άντρες και γυναίκες σε περιμένει, εσύ ακόμα να τον επισκεφτείς;