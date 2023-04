Η L’Oréal Paris για ακόμα μια χρονιά δεσμεύεται να στηρίξει το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα STAND UP, ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους

Εκατοντάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες συμμετέχουν κάθε χρόνο στην παγκόσμια πρωτοβουλία Anti-Street Harassment Week. Πρόκειται για μια ενέργεια που έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό για το φαινόμενο της παρενόχλησης σε δημόσιο χώρο. Κάθε ανεπιθύμητος χαρακτηρισμός, χειρονομία ή δράση που γίνεται χωρίς την συγκατάθεση του ανθρώπου που το δέχεται, σε δημόσιο χώρο, επηρεάζει σημαντικά την αίσθηση ασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων

Η L’Oréal Paris με αφορμή την Anti-Street Harassment Week, 16 -22 Απριλίου, ενισχύει την πρωτοβουλία Stand Up Against Street Harassment.

Με το εμβληματικό της σύνθημα «Γιατί σας αξίζει», η L’Oréal Paris συμμετέχει σε δράσεις για την αντιμετώπιση των εκφοβιστικών συμπεριφορών, που επηρεάζουν την αίσθηση ελευθερίας των κοριτσιών και των γυναικών στους δημόσιους χώρους.

Σε συνεργασία με την WIN HELLAS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φοιτητές και σπουδαστές, εργαζόμενες και μη, γυναίκες όλων των ηλικιών, και εργαζόμενους επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση του κινήματος, ώστε να τους προετοιμάσει να δράσουν σε περίπτωση που γίνουν θύματα ή μάρτυρες σε αντίστοιχο περιστατικό. Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η κοινωνική μεταβολή προς την εξάλειψη των φαινομένων παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.

STAND UP «Ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους», μία πρωτοβουλία από τη L’Oréal Paris με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Η MKO Right to Be ενώνει τις δυνάμεις της με την L’Oréal Paris και διοργανώνει σεμινάρια που διεξάγονται από τη W.I.N. HELLAS, με στόχο να αποτρέψει το φαινόμενο της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους και να εξασφαλίσει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης σε όλες τις γυναίκες.

Οι παρευρισκόμενοι στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, εκπαιδεύονται στη μεθοδολογία των 5 D: Direct (Μιλώ ευθέως), Distract (Απόσπαση προσοχής), Delegate (Αντιπρόσωπος), Document (Καταγραφή), Delay (Καθυστέρηση).

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα1 που πραγματοποιήθηκε από την L’Oreal Paris το 2022, το πρόγραμμα Stand Up παρακίνησε σημαντικά τους παρευρισκόμενους, οι

οποίοι δήλωσαν ότι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση να περπατήσουν στον δρόμο και είναι προετοιμασμένοι να παρέμβουν και να πάρουν θέση, αν έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο περιστατικό παρενόχλησης.

Επιπλέον, 97% των ερωτηθέντων αισθάνεται πιο δυνατό να παρέμβει όταν διαπιστώνει παρενόχληση σε κάποιο δημόσιο χώρο, μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Stand Up.

Λίγα λόγια για την W.I.N. HELLAS

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS - Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2006 από τη κα Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Από τη πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, η W.I.N. HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων, προσφέροντας με τη πολύτιμη βοήθεια ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας, δικηγόρων κ.α., ψυχο–κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

