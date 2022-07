Nude νύχια: Το απόλυτο φυσικό trend για το καλοκαίρι

Τόσο η φυσικότητα στο μακιγιάζ όσο στο manicure είναι μια διαχρονική τάση που μας αρέσει πολύ!

H μινιμαλιστική αισθητική και η καθαρή ομορφιά όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα και μάλιστα τα catwalks των μεγαλύτερων οίκων μόδας το έχουν αποδείξει.

Σήμερα θα κάνουμε focus τα φυσικά νύχια που όλες και περισσότερες γυναίκες γίνονται fans.

«Σίγουρα έχω παρατηρήσει μια τάση για πιο καθαρά νύχια με φυσικό look, μεταξύ των πελάτισσών μου », δήλωσε στο Harper’s Bazaar η nail artist Metta Francis.

«Περισσότερες γυναίκες θέλουν να επιτύχουν αυτό το look χεριού και νυχιού και όπως και στο δέρμα, έχουν την επιθυμία για υγιή, λαμπερά νύχια».Ακόμη, είτε φοράς ένα φόρεμα είτε ένα σπορ ρούχο, το look των νυχιών δεν επηρεάζεται από το ντύσιμο».

Όσον αφορά στο σχήμα,ένα κοντό οβάλ ή στρογγυλεμένο νύχι είναι το ιδανικό για αυτό το manicure, δηλώνει η Francis. «Όταν προσπαθείς να αποφασίσεις ποιο σχήμα θα επιλέξεις, μιμήσου το σχήμα της περιοχής της επιδερμίδας σου», αναφέρει χαρακτηριστικά η nail artist δινοντάς μας ένα βοηθητικό tip!

Μην ξεχνάτε, ότι το nude manicure κάνει τα νύχια σας να δείχνουν πάντα περιποιημένα και καθαρά. Plus, τα nude nails είναι ένα από αυτά τα κλασικά trends, τα οποία θα δείτε να φιγουράρουν σε όλα τα social media.

Ανακαλύψτε τα!