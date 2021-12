Today is a good day: 7 προϊόντα που μας φτιάχνουν τη μέρα

Η διάθεση σίγουρα ξεκινά από μέσα μας, από εκείνα τα καθημερινά πράγματα που κάνουμε για να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Το μότο μας είναι ένα «Today is a good day» και έτσι θέλουμε να υποδεχτούμε και τη νέα χρονιά. Τι κάνουμε όμως για να έχουμε μία πραγματικά όμορφη μέρα;

To πιο βασικό step είναι να περιποιηθούμε την επιδερμίδα μας και να τις προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεται για να είναι φρέσκια και λαμπερή. Άλλωστε το υπέροχο δέρμα δεν είναι απλά θέμα DNA. Οι καθημερινές μας συνήθειες έχουν αντίκτυπο στην επιδερμίδα μας και σίγουρα τα κατάλληλα προϊόντα παίζουν σημαντικό ρόλο.

Εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε να σας βοηθήσουμε στο να «χτίσετε» τη δική σας skincare routine από το μηδέν και έτσι να υποδεχθείτε την πολυπόθητη flawless όψη στο πρόσωπό σας. Η skincare σειρά της DUST+CREAM με φυσικά συστατικά θα αναζωογονήσει σε βάθος την επιδερμίδα σας.

Η σειρά «Today is a good day» ενσωματώνει τη σοφία της φύσης σε 7 υπέροχες κρέμες.

Photo credits: Χρήστος Λώλος

Οι μοναδικές ιδιότητες των φυσικών συστατικών της σειράς συνδυάζονται με ανάλαφρες υφές και μοναδικά αρώματα.

Οι συνθέσεις είναι απαλές και ιδανικές για κάθε τύπο επιδερμίδας ενώ χαρίζουν ενυδάτωση, αναδόμηση και μείωση των ρυτίδων.

Προσωπικά έχω διαμορφώσει τη δική μου skincare routine με τα προϊόντα DUST+CREAM που ταιριάζουν στην επιδερμίδα μου και ένα είναι το βέβαιο: το δέρμα μου γίνεται πιο λαμπερό και σφριγηλό. Η επιδερμίδα μου είναι λιπαρή και η τέλεια επιλογή για εμένα είναι η κρέμα προσώπου με tea tree oil και εκχύλισμα πρόπολης. Την εφαρμόζω κάθε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις.

Photo credits: Χρήστος Λώλος

Η κρέμα προσώπου με tea tree oil και εκχύλισμα πρόπολης εξασφαλίζει ματ αποτέλεσμα και μειώνει την ανεπιθύμητη γυαλάδα και προσφέρει άμεση ενυδάτωση και ισορροπία που διαρκεί. Κάτι που λατρεύω είναι ότι μετά την εφαρμογή της, το δέρμα μου «υποδέχεται» καλύτερα το μακιγιάζ.

Επόμενο αγαπημένο προϊόν στη λίστα μου είναι η αντιρυτιδική κρέμα ματιών κατά των λεπτών γραμμών και των μαύρων κύκλων. Διαθέτει εξαιρετικά απαλή υφή ενώ βελτιώνει την εμφάνιση όλων των σημείων γήρανσης στην περιοχή του περιγράμματος των ματιών: μειώνει τις σακούλες κάτω από μάτια, αποχρωματίζει τους μαύρους κύκλους και ενισχύει τη μικροκυκλοφορία. Όλα όσα θέλω από την κρέμα ματιών μου!

Photo credits: Χρήστος Λώλος

Εφαρμόζω την κρέμα ματιών κάθε και βράδυ στο περίγραμμα των ματιών με απαλές ταμποναριστές κινήσεις προς τα έξω ενώ όσο προϊόν περισσεύει το εφαρμόζω γύρω από τα χείλη μου για extra αντιρυτιδική προστασία.

Σειρά έχει το αντιρυτιδικό serum για ομοιόμορφη επιδερμίδα και νεανική όψη. Το συγκεκριμένο serum περιέχει υαλουρονικό οξύ και ένα μοναδικό συνδυασμό εκχυλίσματος βρώμης, νιασιναμίδης και energy boosting παράγοντα για μέγιστη ενυδάτωση. Ακόμη, ενισχύει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας ενώ αποχρωματίζει τις δυσχρωμίες.

Στην αρχή ξεκίνησα να εφαρμόζω το serum μία φορά την εβδομάδα καθώς καλό είναι τα προϊόντα με ρετινόλη να τα προσθέτουμε σταδιακά στη ρουτίνα μας. Έπειτα από λίγες εβδομάδες, τον χρησιμοποιούσα μέρα παρά μέρα κάθε βράδυ και τα αποτελέσματα ήταν απλά μοναδικά!

Photo credits: Χρήστος Λώλος

Η νέα ρουτίνα περιποίησης που ακολουθώ είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου! Αν και εσείς θέλετε να αναβαθμίσετε το δικό σας skincare, βρείτε την ιδανική ρουτίνα περιποίησης για εσάς, πάντοτε ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σας.

Από κανονικό και ξηρό μέχρι μικτό ή λιπαρό, τα προϊόντα της DUST+CREAM θα ανανεώσουν ριζικά το μενού ομορφιάς σας! Είστε έτοιμες να το ανακαλύψετε;

- Η καθημερινή περιποίηση του προσώπου εξασφαλίζεται με την κρέμα σε μορφή gel για 24ωρη ενυδάτωση, που περιέχει ρόδι, πορτοκάλι και αλόη.

- Για πρόσωπα με ανάγκη εξισορρόπησης της λιπαρότητας η κρέμα με tea tree oil και πρόπολη αποτελεί την ιδανική λύση.

- Ενυδάτωση αλλά και προστασία από τους ρύπους, προσφέρει η ειδική σύνθεση της κρέμας antipollution με ρόδι και πορτοκάλι για όλους τους τύπους της επιδερμίδας.

- Η σύσφιξη και η αναδόμηση του προσώπου επιτυγχάνεται από την κρέμα ημέρας με εκχυλίσματα πορτοκαλιού και σταφυλιού.

Photo credits: Χρήστος Λώλος

- Η δύναμη των θαλάσσιων φυκιών επιστρατεύτηκε για να ολοκληρωθεί η σειρά με την κρέμα ματιών για εξάλειψη των ρυτίδων και των μαύρων κύκλων.

- Η αντιγήρανση επιτυγχάνεται με την αντιρυτιδική κρέμα νυκτός με ενισχυτικό κολλαγόνου που προσομοιάζει τη δράση της ρετινόλης για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

- Το booster αναζωογόνησης και ενυδάτωσης με υαλουρονικό οξύ προσφέρει μία έκρηξη ενυδάτωσης και φρεσκάδας που διαρκεί́, ιδανικό για όλες τις ηλικίες και τύπους επιδερμίδας.

Photo credits: Χρήστος Λώλος

- Το αντιρυτιδικό serum για ομοιόμορφη επιδερμίδα και νεανική όψη απαλύνει τις ρυτίδες και λειαίνει το δέρμα, ιδανικό για όσες γυναίκες έχουν προτεραιότητα την αντιγήρανση.

Είτε είστε skincare fanatics είτε όχι, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένα υγιές και λαμπερό δέρμα χρειάζεται καθημερινή περιποίηση με τα κατάλληλα προϊόντα!

Today is a good day for your skin!