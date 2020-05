Bob Dylan: Η ιστορία πίσω από τον αιώνιο έφηβο της μουσικής σκηνής

Ο Robert Allen Zimmerman ή κατά κόσμον, Bob Dylan, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941.

Μουσικός, τραγουδιστής, ερμηνευτής, καλλιτέχνης, ποιητής, δημιουργός, αντιδραστικός, πολιτικοποιημένος, διορατικός, επιδραστικός, τροβαδούρος, ροκ, folk, blues. Φυσικά ο Dylan είναι όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα που δε μπορούν να γραφούν και να απαριθμηθούν έτσι απλά. Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που χαίρει καθολικής εκτίμησης από το σύνολο των φίλων της μουσικής, είναι ο Bob Dylan που γεννήθηκε στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο William Barose είπε κάποτε πως: «O Βοb είναι ένας άνθρωπος που πήγε στην κόλαση και γύρισε για να μας πει τι είδε εκεί». Ο Tom Wheits από την άλλη θεωρεί ότι: «Ο Bob Dylan είναι ένας πλανήτης προς εξερεύνηση. Είναι δάσκαλος- αν θέλεις να γράψεις τραγούδια δεν υπάρχει άλλος καλύτερος να ακούσεις . Είναι η πηγή τόσων και τόσων πραγμάτων, κουβαλάει μεγάλη ιστορία στους ώμους του. Πολλές φορές νιώθεις πως εσύ είσαι εκτεθειμένος απέναντι του, έχεις την αλλόκοτη αίσθηση ότι υπάρχει πολύ παρελθόν μέσα του. Αλλά και πολύ μέλλον επίσης».

Η χαρακτηριστική βραχνή – πιο βραχνή όσο μεγαλώνει ηλικιακά- φωνή του δημιουργού έγινε το ηχητικό χαλί σε επαναστάσεις, κοινωνικές μα και προσωπικές. Οι στίχοι του έγιναν συνθήματα και τροφή για σκέψη για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, για όλους όσοι γίνανε κοινωνοί του μηνύματος των τραγουδιών τoυ.

Στις αρχές του 1962, κυκλοφόρησε ο πρώτος ομώνυμος δίσκος του, με δύο δικά του τραγούδια (Talking New York, Song for Woody) και τα υπόλοιπα διασκευές, μεταξύ των οποίων και το The House of the Rising Sun. Ο δεύτερος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1963 με τίτλο The Freewheelin' Bob Dylan, ο οποίος περιείχε και το πολύ δημοφιλές τραγούδι Blowin' in the wind. Με αυτόν το δίσκο ο Dylan ξέφυγε από τα στενά όρια της folk κοινότητας της Νέας Υόρκης και έγινε ευρύτερα γνωστός.

Το 1965 αποτελεί έτος ορόσημο. Η ροκ μουσική αμφισβητεί διαρκώς το κατεστημένο, κοινωνικό και πολιτικό. Μια μουσική μόνιμης και διαρκούς αμφισβήτησης. Το καλοκαίρι του 1965 ένα δικό του τραγούδι, το Mr. Tambourine Man γίνεται μεγάλη επιτυχία. Στις 22 Νοεμβρίου του ίδιου έτους σε διακοπές στην Ισπανία παντρεύεται την Sarah Lodes. Κάνουν μαζί 4 παιδιά. Ο Dylan υιοθέτησε επίσης την κόρη της Sarah από τον προηγούμενό της γάμο.

Η φυσιογνωμία του, ο τρόπος ερμηνείας, οι στίχοι, η μουσική του αλλά και οι ριζοσπαστικές απόψεις του έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Απέκτησε ένα ένθερμο κοινό, δίνοντας πολλές συναυλίες ενώ στίχοι του γίνονταν συνθήματα για τους νέους.