Τα 30 μαθήματα στιλ που έμαθα μέχρι τα 30

Είμαι η Μάρθα, η fashion editor του #jennygr, και μόλις έγινα 30. Και είμαι πολύ καλά.

To στιλ είναι ένα παιχνίδι. Θα μπορούσε να μοιάζει με ένα παζλ, στο οποίο τα items συνδέονται τέλεια το ένα με το άλλο, ώστε συνθέτουν μια κομψή εικόνα.

Αλλά αυτό θα επέτρεπε μόνο λίγους και πολύ συγκεκριμένους συνδυασμούς. Θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι πολύχρωμο σαν τον κύβο του Rubik: Mια εθιστική σπαζοκεφαλιά που προσπαθείς μανιωδώς να λύσεις για να πετύχεις τελικά την απόλυτη ισορροπία στο look. Aλλά όχι, όχι, το στιλ είναι κάτι πιο άτακτο, ατίθασο, που δεν μπορεί να συνδέεται με μαθηματικά ή λογική, παρά με φαντασία και έμπνευση.

Ίσως να είναι παιχνίδι σε μια ρετρό, 90s κονσόλα, παλιά τεχνολογίας, ή ένα σύγχρονο παιχνίδι προσομοίωσης, στο οποίο ντύνεις το avatar σου με δημιουργίες κορυφαίων οίκων. Όπως κάθε παιχνίδι, χρειάζεσαι μερικά tips για να εξελίξεις την τεχνική σου και να αναδειχθείς νικήτρια. Ή έστω, να περάσεις πιο εύκολα στο επόμενο level.

Τα 30 είναι ένα νέο επίπεδο για το στιλ κάθε γυναίκας και εγώ (εδώ η @marthakoub) μόλις πέρασα στην 30η πίστα του παιχνιδιού. Και μπορεί ο αποχωρισμός από τα τρυφερά 20s να μου πέφτει ακόμα λίγο βαρύς, στιλιστικά όμως, ένα νέο και συναρπαστικό κεφάλαιο ξεκινά.

Ποιος είπε ότι στα τριάντα δεν μπορείς να παίζεις ακόμη;

Ως γυναίκα που με το πέρασμα του χρόνου γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό της -τι ταιριάζει και τι όχι στο σωματότυπο αλλά και την ψυχοσύνθεση μου, τι με εκφράζει, τι με κάνει να αισθάνομαι άνεση και αυτοπεποίθηση- φτάνοντας στα πρώτα -άντα και κοιτώντας πίσω, τα μαθήματα στιλ που έμαθα είναι πολλά και πραγματικά χρήσιμα.

Λόγω της δουλειάς μου, τα ερεθίσματα ήταν πολλά και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζω μοιράζομαι μαζί σας τα πιο σημαντικά από αυτά, σε έναν οδηγό για κάθε 20αρα ή 30αρα που θέλει να μπει στο παιχνίδι και να διασκεδάσει με το στιλ της.

Θεωρία

1. Κανόνας πρώτος: Δεν υπάρχουν κανόνες

Το στιλ δεν έχει κανόνες, γιατί στιλ σημαίνει ελευθερία και προσωπική έκφραση. Μπορείτε να φορέσετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την προσωπικότητά σας αλλά και την διάθεσή σας κάθε μέρα.

2. [email protected] what they think

Σε συνέχεια του παραπάνω, είναι οk το να μην αρέσουμε σε όλους ή να μην εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο μας αρέσει να ντυνόμαστε. Η μόδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να καταρρίψει μερικούς από τους μεγαλύτερους κανόνες και απαρχαιωμένα κοινωνικά στερεότυπα και έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την συμπερίληψη. Εσάς σας νοιάζει ακόμα η γνώμη των άλλων;

3. Πειραματιστείτε με διαφορετικά στιλ

Μην κολλάτε σε ένα στιλ. Μπορεί για παράδειγμα να αγαπάτε πολύ το μίνιμαλ ύφος στα looks σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να φορέσετε έντονο χρώμα ή μοτίβα. Υπάρχουν τρόποι να τα εντάξετε στις εμφανίσεις σας, αλλά μπορείτε και να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Μεγαλώνοντας, αυτά που μας αρέσουν αλλάζουν όπως και η διάθεσή μας. Είναι πολύ πιθανό με το πέρασμα του χρόνου να αισθανθείτε πιο τολμηρές και να φορέσετε πράγματα τα οποία παλαιότερα ούτε που θα σας περνούσε από το μυαλό. Δοκιμάστε διαφορετικά στιλ μέχρι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.

4. Ο σωματότυπος και το size

Kάθε σωματότυπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που τον κάνουν ξεχωριστό. Αυτά που θέλετε να αναδείξετε αλλά και ενδεχομένως να καμουφλάρετε. O σωματότυπος είναι ένας χρήσιμος οδηγός για να επιλέξετε σωστά κομμάτια, ωστόσο μπορεί να μετατραπεί σε στιλιστική παγίδα. Αν για παράδειγμα είστε petite όπως εγώ (είμαι 1,63 εκ. σε ύψος και 53 κιλά), σύμφωνα με τον σωματότυπο, καλό θα ήταν να αποφύγετε τα μακριά παλτό ή άλλα μακριά πανωφόρια. Αυτό φυσικά θα μπορούσε να είναι ένα έγκλημα για το στιλ σας, την ώρα που μπορείτε να το «κλέψετε» με ένα ζευγάρι άνετα τακούνια.

Συνέπως ναι, ο σωματότυπος μάς υπαγορεύει κάποιες γραμμές, ωστόσο στο στιλ δεν πάμε πάντα by the book.

Σε ό, τι αφορά τα μεγέθη, εδώ θα χρειαστεί λίγη «παπαγαλία». Είναι πραγματικά χρήσιμο να γνωρίζετε το μέγεθος σας και μάλιστα στις διαφορετικές κλίμακες (Διεθνής κλίμακα S/M/L, ευρωπαϊκά μεγέθη, αμερικάνικα μεγέθη) ειδικά αν συνηθίζετε να ψωνίζετε online. Επίσης καλό θα είναι να έχετε σημειωμένα κάπου τα measurments σας (στήθος, μέση, γοφοί). Το ίδιο ισχύει τόσο για τα παπούτσια όσο και για τα δαχτυλίδια σας.

Στην πράξη

Τα basics

5. Το κλασικό λευκό πουκάμισο

Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την αξία του στην γκαρνταρόμπα. Μπορεί να φορεθεί μέσα από το κοστούμι σας, με το αγαπημένο σας τζιν ή μαύρο παντελόνι, με θηλυκές μίντι φούστες ή girly mini. Mπορείτε να το φορέσετε από μέσα από τα πλεκτά σας, αλλά και απ' έξω από αυτά, όπως πάνω από ένα μαύρο ζιβάγκο. Μπορείτε να το κουμπώσετε, να το δέσετε στην μέση, ακόμα και να το βάλετε ανάποδα σαν εξώπλατο τοπ.

6. Τα jeans

Αν υπάρχει κάτι δύσκολο στο shopping αυτό είναι το να βρείτε το ιδανικό τζιν. Μπορεί να πάρει ακόμα και χρόνια μέχρι να βρείτε αυτό που σας κολακεύει περισσότερο. Όταν το βρείτε πάρτε το σε όλα τα χρώματα!

7. Το λευκό T-shirt

Δεν ξέρω πόσα λευκά T-shirts έχω αγοράσει μέχρι σήμερα και τα έχω φορέσει ξανά και ξανά, μέσα από τα μάλλινα τον χειμώνα και μόνα τους όταν ο καιρός ζεσταίνει. Τα φόρεσα μέχρι τελική πτώσεως, μέχρι να κιτρινίσουν από τα πλυσίματα, να λερωθούν με make up ή να λιώσουν σε σημεία. Μπορώ να περάσω ολόκληρο το καλοκαίρι φορώντα λευκό μπλουζάκι για την άνεση και την απλότητα του.

8. To μαύρο παντελόνι ή κολάν

Ό,τι από τα δύο κι αν προτιμάτε είναι απαραίτητα σε κάθε ντουλάπα τον χειμώνα. Σε ό,τι αφορά τα κολάν, επενδύστε σε ένα με χοντρή-σφιχτή υφή, που δεν «φεγγίζει» ή «διαγράφει». Στόχος είναι να το φοράτε και να αισθάνεστε υπέροχες.

9. Το blazer

Είτε στην ανοιξιάτικη, είτε στην χειμερινή εκδοχή του, το σακάκι είναι από τα πιο γοητευτικά και σοφιστικέ κομμάτια που μπορείτε να φορέσετε. Προτιμήστε ένα με μέτριο μήκος και χαλαρή εφαρμογή, κατάλληλο για τις περισσότερες περιστάσεις. Η μεσάτη εκδοχή δείχνει πιο αυστηρή και παραπέμπει σε office look, ωστόσο είναι κατάλληλη για colege ή ιππικά looks.

10. Το μαύρο ζιβάγκο

Το μαύρο ζιβάγκο μπορεί να φορεθεί μόνο του και να αναδείξει τις αλυσίδες στον λαιμό σας, αλλά και μέσα από αμάνικα φορέματα ή slip dresses και πουκάμισα για ένα κομψό layering.

11. When in doubt επιστρέψτε στα basics

Όσα χρήματα κι αν έχεις ξοδέψει σε ρούχα και αξεσουάρ, όσο κι αν η ντουλάπα ξεχειλίζει απειλώντας να σε καταπιεί,πάντα θα υπάρχουν εκείνες οι αναθεματισμένες μέρες που «δεν έχεις τι να φορέσεις» και βιάζεσαι. Αυτές τις ημέρες επέλεξε κάτι απλό και κλασικό, μέσα στο οποία ξέρεις ότι πάντα αισθάνεσαι όμορφα, κάτι safe.

12. Δανειστείτε από την ανδρική γκαρνταρόμπα

Όπως προκύπτει, πολλά είναι τα κομμάτια που μπορείς εύκολα να δανειστείς από την ανδρική γκαρνταρόμπα. To πουκάμισο του συντρόφου σου, το hoodie του αδερφού σου, το σακάκι του μπαμπά σου (εγώ απλά ιδέες δίνω). Polo shirts, jackets, γιλέκα και γραβάτες μπορούν στα χέρια σου να κάνουν θαύματα.

Τα εσώρουχα και shapewear

13. Η άνεση προτεραιότητα

Δεν υπάρχει τίποτα πιο sexy από ένα δαντελένιο σετ εσωρούχων, όμως στις καθημερινές μας εμφανίσεις και ημέρες με πολλές υποχρεώσεις, αδιάκοπες μετακινήσεις και τρέξιμο, η άνεση είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Για αυτό μην υποτιμάτε τα άνετα, βαμβακερά basic εσώρουχα.

14. To σουτιέν

Ήταν πριν μερικά χρόνια όταν το κίνημα no bra μας έκανε να αναθεωρήσουμε για το πόσο απαραίτητο είναι τελικά το σουτιέν στις καθημερινές μας εμφανίσεις. Πρόσφατα είχαμε μια κουβέντα στο γραφείο και συμφωνήσαμε πως οι περισσότερες δεν φοράμε αν δεν είναι απαραίτητο. Και πιστέψτε με, αν έχετε μικρό στήθος, δεν είναι. Αν πάλι έχετε μεγαλύτερο, τότε τα πράγματα διαφέρουν, καθώς έχετε ανάγκη από στήριξη για να αισθάνεστε άνετες και προστατευμένες.

15. Tα shapewear

Πόσες και πόσες φορές δεν αγοράσατε ένα κομψό παντελόνι σε ανοιχτή απόχρωση ή μια elegant φούστα από λεπτό ύφασμα και τελικά δεν τα φορέσατε ποτέ, επειδή φέγγιζαν ή διέγραφαν τα εσώρουχα ή σημεία του σώματός σας που δεν θέλατε; Eίναι σημαντικό να αγαπάμε το σώμα μας, όμως όλες έχουμε βρεθεί σε παρόμοια θέση. Αν λοιπόν θέλετε να φορέσετε πάση θυσία αυτό το παντελόνι ή φούστα και το αποτέλεσμα να δείχνει τέλειο, το μυστικό είναι τα shapewear. Στην αγορά θα βρείτε μερικά πολύ πρακτικά και άνετα εσώρουχα που θα σας χαρίσουν την τέλεια εμφάνιση μέσα από τα ρούχα σας.

Tα αξεσουάρ

16. Παπούτσια και τσάντες

Τα αξεσουάρ προδίδουν την ποιότητα. Αυτό ισχύει τόσο για τις τσάντες όσο και για τα παπούτσια που επιλέγετε. Επενδύστε σε παπούτσια και τσάντες φτιαγμένες από ποιοτικά υλικά και δέρματα, τα οποία όχι μόνο δείχνουν πιο κομψά, αλλά και θα αντέξουν περισσότερο.

17. Ζώνες

Χρειάζεστε τουλάχιστον μία καλή δερμάτινη ζώνη στην γκαρνταρόμπα σας, σε κλασικό χρώμα, την οποία θα μπορείτε να φοράτε με τα περισσότερα σύνολά σας. Δώστε προσοχή στις διαστάσεις της. Ας μην είναι ούτε πολύ φαρδιά, ούτε λεπτή. Ακόμα ας έχει ένα μέτριο πλάτος, αλλά και μήκος για να μπορείτε να την φοράτε στο παντελόνι σας, αλλά και πιο ψηλά στην μέση, όπως και πάνω από πανωφόρια.

18. Kάλτσες και καλσόν

Μην υπότιμάτε τις κάλτσες και τα καλσόν. Από το κλασικό λεπτό μαύρο που κολακεύει τα πόδια, σε καλσόν με σχέδια και χρώματα και κοντά λευκά καλτσάκια, φορεμένα με loafers ή πέδιλα (ναι, πέδιλα), μπορούν να δώσουν απρόσμενο χαρακτήρα σε ένα outfit.

Koσμήματα

19. Ασήμι και χρυσός

Τα κοσμήματα παίζουν δραματικό ρόλο σε μια εμφάνιση και χαρίζουν λάμψη. Και εδώ η ποιότητα των υλικών είναι σημαντική. Αν αγαπάτε το ασήμι τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Αν είστε λάτρης του λαμπερού χρυσού, αλλά δεν έχετε μεγάλο budget (story of my life), το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε κοσμήματα από επιχρυσωμένο ασήμι. Ο λόγος είναι πως εκτός από το γεγονός ότι έχουν πιο όμορφο και αληθοφανές χρυσό χρώμα, ξεβάφουν πιο δύσκολα σε σχέση με τα faux και θα τα έχετε για πολύ περισσότερο καιρό, με μία καλή συντήρηση.

Τα «κόλπα»

20. Layering

Το layering ή αλλιώς ντύσιμο σε στρώσεις είναι ιδανικό για τους κρύους μήνες, αλλά μπορεί μπορεί να δημιουργήσει πρωτότυπα και ενδιαφέροντα σύνολα και το καλοκαίρι στην πόλη.

Μην περιοριστείτε στο πλεκτό φορεμένο πάνω από πουκάμισο . Δοκιμάστε ένα γιλέκο, καζακα. Φορέστε ζιβάγκο και από πάνω το σακάκι σας και από πάνω το παλτό σας. Στο πολύ κρύο τολμήστε δύο πανωφόρια -ένα λεπτό από μέσα και ένα πιο χοντρό απ' έξω. Το καλοκαίρι χτίστε το look σας πάνω από ένα t-shirt ή πουκάμισο.

21. Half Tuck

Το half tuck είναι από τα αγαπημένα μου και πολύ κολακευτικό. Βάζοντας απλά το μπροστινό μέρος του πουκάμισου ή πουλόβερ μέσα απο το παντελόνι, δημιουργείται άμεσα η ψευδαίσθηση της πιο ψηλής μέσης, ενώ δείχνει sophisticated.

22. Oversized εφαρμογή

Ο ορισμός του coolness. Θυμηθείτε την τελευταία εντυπωσιακά απλή και cool εμφάνιση που είδατε τελευταία. Στοιχιματίζω ότι περιελάμβανε ένα oversized jacket ή παλτό ή παντελόνι.

Ειδικά όταν πρόκειται για πανωφόρι, οι πιο ενημερωμένες γυναίκες εκεί έξω επιλέγουν τουλάχιστον ένα νούμερο μεγαλύτερο από το κανόνικό. Τhe bigger, the better.

23. Color blocking

Aν είστε ορκισμένες μινιμαλίστριες μπορείτε να κάνετε skip αυτή την παράγραφο. Αν πάλι δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή χωρίς χρώμα, τότε μάλλον θα θέλετε να τα συνδυάσετε και μεταξύ τους. Θεωρείται δύσκολο, όμως δεν είναι και τόσο. Ξεκινήστε με δύο αποχρώσεις. Τα βασικά χρώματα είναι κίτρινο, κόκκινο, μπλε και τα συμπληρωματικά (που προκύπτουν από την ανάμειξή τους) πορτοκαλί, πράσινο, μοβ. Συνδυάστε ένα βασικό και ένα συμπληρωματικό κάθε φορά για μια κομψή αντίθεση. Διαφορετικά, αν θέλετε να προσθέσετε χρώμα στις εμφανίσεις σας συνδυάστε την αγαπημένη σας έντονη απόχρωση με neutrals ή πείτε «ναι» στη μονοχρωμία.

24. Μονοχρωμία

H μονοχρωμία εγγυάται κομψές εμφανίσεις head to toe. Δεν είναι τυχαίο το πόσο iconic θεωρούνται το total black και total denim. Εμπνευστείτε και δοκιμάστε πιο γλυκές απόχρώσεις όπως κρεμ και καφέ ή βουργουνδί σύνολα.

25. Mix & match

To mix & match είναι λίγο πιο tricky και χρειάζεται εξάσκηση. Αν όμως θέλετε να το δοκιμάσετε και να συνδυάσετε διαφορετικά μοτίβα ή και υφές, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι να συνδυάζετε πάντα prints τoυ ίδιου περίπου μεγέθους και σε κοντινές αποχρώσεις.

To shopping

26. Κάντε έρευνα αγοράς

Είτε προτιμάτε τις ατελείωτες βόλτες σε βιτρίνες και φυσικά καταστήματα, είτε είστε τύπος e-shopping, πάντα να κάνετε έρευνα αγοράς προηγουμένως. Αν δείτε κάτι και θέλετε να το ξανασκεφτείτε ρωτήστε στο ταμείο αν μπορεί να γίνει κράτηση. Δοκιμάστε όσα περισσότερα μπορείτε και συγκρίνετε ποιότητες και τιμές.

27. Τα designer items

Και σε ποια δεν θα άρεσε να έχει μια πολυτελή designer bag; Αν είστε fashion addict σίγουρα ονειρεύεστε να κρατήσετε μια timeless Chanel bag. Aν έχετε το budget, go for it!

Aν πάλι δεν θέλετε να ξοδέψετε μία περιουσία για μια τσάντα, τότε μια καλή ιδέα είναι να στραφείτε στη vintage αγορά.

28. Vintage και second hand

Πιστέψτε με, μπορείτε να βρείτε πραγματικούς θησαυρούς σε συνοικιακά vintage shops, αλλά και designer items σε πιο προσιτές τιμές αν ψάξετε λίγο σε διεθνείς vintage retailers.

29. Η φροντίδα

Έχετε σίγουρα αναρωτηθεί τι κάνουν οι πιο στιλάτες street style stars και τα ρούχα τους δείχνουν πάντα αψεγάδιαστα. Αφενός μόλις τους τa έκανε δώρο το εκάστοτε brand. Tα φόρεσαν και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τα ξαναφορέσουν. Αφετέρου, ξέρουν πώς να τα φροντίζουν σωστά.

Είτε πρόκειται για designer items, high street ή vintage κομμάτια, το σωστό καθάρισμα και αποθήκευση είναι σημαντικά. Πλύνετε τα ευαίσθητα στο χέρι ή στο αντίστοιχο πρόγραμμα και σε χαμηλή θερμοκρασία, ενώ όπου χρειάζεται προτιμήστε το καθαριστήριο. Αποθηκεύστε τα καθαρά ρούχα σε ειδικές θήκες και προστατεύστε τις ντουλάπες από τον σκόρο.

30. Bιωσιμότητα

Είμαστε στο 2022 και θέλουμε οι επιλογές μας να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Μια καλή αρχή για πιο βιώσιμη γκαρνταρόμπα είναι να εμπιστευτούμε νέα, ανερχόμενα sustainable brands. Πριν αγοράσουμε ένα ρούχο να ελέγχουμε τα καρτελάκια που αναγράφουν τα υλικά από τα οποία φτιάχτηκε και να αποφεύγουμε τα συνθετικά. Να πλένουμε λιγότερο συχνά τα ρούχα και πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία. Και τέλος, να χαρίζουμε τα παλιά μας ρούχα αντί να τα πετάξουμε και να δώσουμε νέα ζωή σε ένα ρούχο που μας περιμένει σε ένα vintage shop.