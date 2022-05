Τα πιο smart εσώρουχα φέρνουν την άνεση στα μέτρα μας

Αγκαλιάζουν το σώμα, ακολουθώντας τις φυσικές καμπύλες του.

To 2022 όλα στη ζωή μας γίνονται αναπόφευκτα ολοένα και πιο «έξυπνα» – smart κινητά, smart σπίτια, smart συσκευές και gadget, αλλά και εφαρμογές. Φυσικά, ο στόχος για όλα αυτά είναι η δική μας άνεση. Ζώντας σε ταχύτατους ρυθμούς, αν κάτι έχουμε πραγματικά ανάγκη αυτό είναι η άνεση σε όλους τους τομείς. Και βέβαια δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στα εσώρουχά μας. Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, αν σας λέγαμε ότι υπάρχουν έξυπνα εσώρουχα; Yπάρχουν και έχουν την υπογραφή της αγαπημένη μας Triumph, που τα δημιούργησε για να έρθουν να προστεθούν ως έξυπνη λύση στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας της "Comfort My Way" με κεντρικό θέμα την άνεση χωρίς συμβιβασμούς, η Triumph συνεχίζει να καινοτομεί παρουσιάζοντας τα smart lingerie, δηλαδή τα «έξυπνα» σχεδιασμένα εσώρουχα που επιτρέπουν στις γυναίκες να αισθάνονται απόλυτη άνεση και αυτοπεποίθηση, καθώς προσαρμόζονται στον κάθε σωματότυπο, αλλά και στις αλλαγές που βιώνει το σώμα μας.

Όπως τα ρούχα έτσι και τα εσώρουχά οφείλουν να είναι σχεδιασμένα για να μας προσφέρουν στήριξη και άνεση 24/7. Όπως καμία γυναίκα δεν είναι απόλυτα ίδια με κάποια άλλη, έτσι και τα σώματά μας είναι διαφορετικά και για αυτό τα εσώρουχα δεν θα πρέπει να μας περιορίζουν – το ακριβώς αντίθετο! Με τα καινοτόμα smart lingerie της Triumph, κάθε γυναίκα ανακαλύπτει την απόλυτη άνεση από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ στο μπαρ! Για αυτό χρειαζόμαστε smart lingerie που να μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή του σώματός μας, αλλά και στο πολυάσχολο πρόγραμμα της καθημερινότητάς μας.



Το ειδικό ύφασμα και η τεχνολογία 4D του ιδιαίτερα δημοφιλούς Fit Smart προσφέρουν την απόλυτη στήριξη χωρίς μπανέλα, καθώς αγκαλιάζουν το σώμα, ακολουθώντας τις φυσικές του καμπύλες, ενώ το έξυπνο μεγεθολόγιό του από 01-05 καλύπτει 43 παραδοσιακά μεγέθη. Ειδικά αυτή τη σεζόν, το Fit Smart έρχεται ανανεωμένο με τις «ηλιόλουστες» αποχρώσεις του Bright Blue και Malaga που θα φέρουν την αισιοδοξία στο boudoir.

Μια τέτοια καινοτομία δεν θα μπορούσε να μην συνοδεύεται από μία εξίσου έξυπνη καμπάνια.

Η παγκόσμια καμπάνια “Comfort My Way” εξυμνεί το δικαίωμα της κάθε γυναίκας στην άνεση. Η Triumph, η μεγαλύτερη εταιρεία εσωρούχων παγκοσμίως, επέλεξε να λανσάρει την καμπάνια αυτή με ένα τραγούδι. Για την ακρίβεια μια fun και πρωτότυπη διασκευή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και cult, κομμάτια της 90s pop μουσικής σκηνής. Κάντε το εικόνα. Έχετε τελειώσει τη δουλειά και χαλαρώνετε στον καναπέ του σπιτιού φορώντας το αγαπημένο σας Fit Smart. Βάζετε ακουστικά και αναζητάτε το αγαπημένο σας ανεβαστικό κομμμάτι στο iPod. Όλες ξέρουμε το συναίσθημα όταν χαλαρώνεις και τραγουδάς το αγαπημένο σου κομμάτι. Όταν αισθάνεσαι άνετα μπορεί ακόμα πολλές φορές και να το παραφράσεις, αλλά δεν σε νοιάζει γιατί το απόλαμβάνεις απόλυτα!

Έτσι, η Triumph προσκάλεσε τέσσερις γνωστές influencers από την Ευρώπη να ηχογραφήσουν, η καθεμία με το δικό της μοναδικό στιλ, μια διασκευή του iconic τραγουδιού «I Want it That Way» των Backstreet Boys. Οι στίχοι του πρωτότυπου τραγουδιού έχουν αντικατασταθεί με νέους, οι οποίοι αφορούν στις γυναίκες που απολαμβάνουν την άνεση με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, και μας καλούν να τραγουδήσουμε όλες μαζί:



No matter if it’s night or day

We always want to be ourselves

Let that feeling make my day

I want it my way