Moncler Grenoble FW25: Το εντυπωσιακό show στο Courchevel

Η αποκάλυψη της νέας συλλογής δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας

Η Moncler και ο Remo Ruffini έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για το σόου της Moncler Grenoble για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Η αποκάλυψη της νέας συλλογής δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας. Ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, αντάξιο της αγάπης του Ruffini για εντυπωσιακές εμπειρίες. Το κοινό μεταφέρθηκε στις Άλπεις για μια μαγευτική χειμερινή απόδραση στα βουνά.



Η Moncler ταξίδεψε τους καλεσμένους της στις Γαλλικές Άλπεις για ένα σαββατοκύριακο γεμάτο μόδα και après-ski lifestyle. Η εμπειρία ξεκίνησε με μια διαδρομή μέσα από τους δρόμους του Courchevel, με τους συμμετέχοντες να εξερευνούν τις χιονισμένες πλαγιές με σκι, snowboard και χιονοπέδιλα.

Το ταξίδι κορυφώθηκε στις Trois Vallées, όπου το μότο της Moncler, “altitude as an attitude”, πήρε σάρκα και οστά. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Courchevel Altiport, το υψηλότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, μετατρέποντας τον εμβληματικό αεροδιάδρομο σε πασαρέλα στα 2.008 μέτρα υψόμετρο. Βυθισμένη σε αυτή τη χιονισμένη ατμόσφαιρα, η Moncler Grenoble τίμησε τις βουνίσιες ρίζες της, παρουσιάζοντας 140 looks που αντλούν έμπνευση από την ελεύθερη έκφραση του ατόμου—έναν συνδυασμό αστικού στιλ και τεχνικού εξοπλισμού για τις πίστες.





Η νέα συλλογή ανοίγει νέους ορίζοντες, ξεφεύγοντας από τις περιοριστικές χρωματικές παλέτες, τις κλασικές σιλουέτες και τα συμβατικά υφάσματα που χαρακτηρίζουν συνήθως τα χειμερινά τεχνικά ρούχα. Με έμφαση στη sartorial tech προσέγγιση, τα looks της συλλογής ισορροπούν ανάμεσα στη φαντασία και την καινοτομία, συνδυάζοντας την υψηλή χειροτεχνία, το κέντημα και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες με προσεκτική έρευνα πάνω στα υλικά, τις πλέξεις, τις τεχνικές, τις επιφανειακές επεξεργασίες και τις καινοτομίες στη δομή των ρούχων.





Απρόσμενα υλικά, όπως το denim και ο καμβάς, προσδίδουν στα κομμάτια μια αισθητική workwear, γεφυρώνοντας το αστικό περιβάλλον με τα χιονισμένα βουνά. Οι φόρμες και τα jackets διαθέτουν περίτεχνες ινταρσίες που παντρεύουν το savoir-faire του ατελιέ με τη λειτουργικότητα, ενώ τα πλεκτά προσφέρουν ζεστασιά και άνεση, συνδυασμένα με oversized πανωφόρια.



Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν το snowboard Moncler Grenoble x WHITESPACE, σχεδιασμένο από τον θρύλο του snowboard και global brand ambassador Shaun White. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης διάσημοι καλεσμένοι, όπως ο Adrien Brody, η Anne Hathaway, ο Penn Badgley, οι Brooklyn και Nicola Peltz Beckham και πολλοί ακόμα.