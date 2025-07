Οι fashion designers της Barbie έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα – Ποιοι ήταν ο Μάριο Παλίνο και ο Τζιάνι Γκρόσι

Οι Μάριο Παλίνο και Τζιάνι Γκρόσι, γνωστοί για τη συνεργασία τους με την εταιρία Mattel σε custom Barbie κούκλες, έχασαν τη ζωή τους στη βόρεια Ιταλία, μετά από μετωπική σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με άλλο όχημα

Το τραγικό δυστύχημα έγινε την Κυριακή 27 Ιουλίου στον αυτοκινητόδρομο A4 Τορίνο-Μιλάνο, όπου το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα. Ο 82χρονος οδηγός του διερχόμενου οχήματος είχε μπει στην αντίθετη λωρίδα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, με τέσσερα άτομα να χάνουν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού, των σχεδιαστών και ακόμη ενός επιβάτη ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά την είδηση του τραγικού τροχαίου, η εταιρία Mattel, απέτισε φόρο τιμής στον Παλίνο και Γκρόσι, γράφοντας στα social media: «Η ομάδα της Barbie είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Μάριο Παλίνο και Τζιάνι Γκρόσι, δύο πολύτιμων δημιουργών και συνεργατών της Mattel που έφεραν χαρά και τέχνη στον κόσμο της Barbie ως Magia 2000».

Ποιοι ήταν oi fashion designers της Barbie, Μάριο Παλίνο και Τζιάνι Γκρόσι

Ο 52χρονος Μάριο Παλίνο και ο 48χρονος Τζιάνι Γκρόσι, συνεργάτες και σύντροφοι στη ζωή, ξεκίνησαν την εταιρεία τους, Magia 2000, το 1999 και με την πάροδο των χρόνων συνεργάστηκαν με την Mattel δημιουργώντας μια σειρά από κούκλες Barbie, φορέματα και limited συλλογές.

«Ως παθιασμένοι και ταλαντούχοι σχεδιαστές και συλλέκτες μιας ζωής, το πνεύμα και η αγάπη τους μετέτρεπε κάθε τι σε αριστούργημα. Πέρα από το αξιοσημείωτο ταλέντο τους, μοιράζονταν και μια ενέργεια που φώτιζε κάθε χώρο στον οποίο έμπαιναν», πρόσθεσε η Mattel δίπλα σε μια φωτογραφία των Μάριο και Τζιάνι που πόζαραν δίπλα σε μια πινακίδα της Barbie.

Instagram/@barbie

Οι δημιουργίες της Magia2000 αποτελούνταν από μοναδικά σχέδια με άφθονες πούλιες, υπερμεγέθεις φιόγκους, κοσμήματα, βολάν, παγιέτες, τσάντες και πολύτιμους λίθους ενώ κάθε κούκλα τους αντανακλούσε την πίστη τους στην πρωτοτυπία, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα.

Τρανό παράδειγμα η συλλογή Magic Jewel Collections, εμπνευσμένη και αφιερωμένη στο θέμα του Εθνικού Συνεδρίου Barbie «Blast Off with Barbie», με έντονη επιρροή από το Διάστημα. Η συλλογή «Magic Jewel - from Earth to Space» γεννήθηκε μετά την επίσκεψη του σχεδιαστικού διδύμου στην έκθεση Bulgari στη Μαδρίτη, έτσι, σχεδίασαν ένα φανταστικό ταξίδι υψηλής ραπτικής στο Διάστημα γεμάτο λαμπερές «εξωγήινες» πέτρες.

@Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com @Photo credits: Magic Jewel Collections/magia2000.com

Με την πάροδο των ετών, η Magia2000 συνεργάστηκε με περιοδικά και σε συνέχεια με διάφορα τμήματα της Mattel, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, για επιλεγμένα έργα.

Πρόκειται για το πρώτο ξένο σχεδιαστικό δίδυμο που δημιούργησε δύο κούκλες Barbie, τη «Barbie Film Noir» του 2006 και τη «Barbie is Eternal» του 2012 και μάλιστα, δημιούργησαν μοναδικά φορέματα και ειδικές συλλογές για αρκετές κούκλες, παγκοσμίως αναγνωρισμένες για τη μοναδική τους fashion αισθητική.

@Photo credits: magia2000.com @Photo credits: magia2000.com @Photo credits: magia2000.com

Το 2016, κέρδισαν το «Barbie Best Friend Award» από την εμβληματική σχεδιάστρια Carol Spencer και συνέβαλαν επίσης στο ειδικό τεύχος Black Issue της ιταλικής Vogue τον Ιούλιο του 2009, το οποίο περιείχε ένα συλλεκτικό ένθετο Barbie με κεντρική ιδέα την αείμνηστη Franca Sozzani.

Επιπλέον, είναι γνωστοί για τις κούκλες που δημιούργησαν εμπνευσμένες από διάσημα είδωλα της pop σκηνής και της τέχνης.

Μερικές από τις διάσημες συλλεκτικές κούκλες τους, η Beyoncé, η Sarah Jessica Parker αλλά και η κούκλα εμπνευσμένη από τη Μαντόνα, η οποία παρουσιάστηκε στην έκθεση «Simply Madonna» του 2009 στο Λονδίνο.

Sarah Jessica Parker/magia2000.com

Madonna, Rebelheart Tour/ magia2000