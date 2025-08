H Κέιτι Χολμς φόρεσε τα παπούτσια που κάνουν κάθε look να δείχνει πολυτελές

Μπορούν να φορεθούν από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο

Η Κέιτι Χολμς με το ανεπιτήδευτο στιλ της και τα χαλαρά της outfits συχνά εμπνέει τις θαυμάστριές της, με την πρόσφατη εμφάνισή της, όχι μόνο να φανερώνει πόσο cool είναι, αλλά και να δίνει μια από τις πιο έξυπνες στιλιστικές συμβουλές - ακόμη κι αν δεν το έχει καταλάβει.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την ηθοποιό μαζί με τον Τζόσουα Τζάκσον, στα γυρίσματα της ταινίας «Happy Hours» στη Νέα Υόρκη, με το σύνολό της να μην μας περνά απαρατήρητο. Για την ακρίβεια επέλεξε ένα χαλαρό outfits, ένα λευκό πουκάμισο με ρίγες, ένα tank top και ένα μαύρο balloon crop παντελόνι. Ακόμη κι αν το παντελόνι που φόρεσε είναι στις τάσεις του σήμερα με πολλές γυναίκες να το επιλέγουν ολοένα και περισσότερο, εκείνο που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν τα παπούτσια της, ένα ζευγάρι κομψά loafers σε καφέ απόχρωση.

Το καλοκαίρι, μπορεί οι σαγιονάρες να έχουν κερδίσει έδαφος, στη Νέα Υόρκη όμως θεωρούνται συχνά αμφιλεγόμενες, με τα δερμάτινα loafers, ειδικά στην κομψή καφέ απόχρωση, να προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη και κομψή νότα σε κάθε look.

#KatieHolmes is stepping behind the camera for her latest project—a feature film trilogy titled Happy Hours.



Spotted in New York, the actress-turned-director was in action, guiding young talents Johnna Dias-Watson and Jack Martin through their scenes



.📷: Diamond /… pic.twitter.com/1VNLJdQ8cz

— backgridus (@BackgridUS) July 30, 2025