For your eyes only: Αυτά είναι τα καλοκαιρινά trends στα γυαλιά ηλίου

Η μόδα στα γυαλιά ηλίου αλλάζει τόσο γρήγορα, όσο και στα ρούχα

Η βιομηχανία της Μόδας κινείται με ταχείς ρυθμούς σε ό,τι αφορά στην καθιέρωση των fashion trends και φυσικά γυαλιά ηλίου δεν αποτελούν εξαίρεση. Η σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2023 απαρτίζεται από μια πληθώρα αξεσουάρ και γυαλιών ηλίου σε περίτεχνα σχέδια και χρώματα, τα οποία κομπλιμεντάρουν με τον καλύτερο τρόπο το εκάστοτε look.

Καθώς τα fashion trends έρχονται και φεύγουν, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τα σωστά, updated και εντελώς «δικά μας» γυαλιά ηλίου για τη σεζόν που διανύουμε. Η επιλογή των γυαλιών ηλίου είναι μια διαδικασία που θέλει σκέψη και υπομονή. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το σχήμα του προσώπου μας, το χρώμα των μαλλιών και της επιδερμίδας μας και φυσικά το προσωπικό μας στιλ. Το ωραίο και ταυτόχρονα παράξενο με τα γυαλιά ηλίου είναι πως ακόμα και αν έχεις το ίδιο ζευγάρι με κάποιον άλλον, φαίνεται εντελώς διαφορετικό πάνω σου και πάνω του.

Η Μόδα μας βοηθάει να εκφραστούμε χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε και τα γυαλιά ηλίου δίνουν τον τόνο αυτής της έκφρασης. Είτε θέλεις να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής, είτε θέλεις να κρυφτείς πίσω από τους φακούς τους, το ελληνικό brand γυαλιών ηλίου The Glass of Brixton σε καλύπτει. Με μια ιστορία 60 χρόνων στον κλάδο των οπτικών απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, χρώματος, μεγέθους, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Σε όλα εκείνα τα άτομα να ανακαλύψουν τον κόσμο, να τον διαμορφώσουν, να τον ανατρέψουν και να τον ζήσουν με την δική τους μοναδικότητα.

Οι επιλογές για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2023 είναι πάρα πολλές και καλύπτουν τα περισσότερα στιλ και γούστα. Έχουμε τα δραματικά σχήματα, τα έντονα χρώματα, τις κλασικές γραμμές και τα new age. Όποιο σχέδιο και αν επιλέξεις όμως έχε στο νου σου να σε προστατεύει από υπεριώδη ακτινοβολία, όχι μόνο για την όρασή σου, αλλά και για την επιδερμίδα σου. Εξάλλου οι φακοί της The Glass of Brixton είναι οργανικοί, απορροφητικοί και στην οπίσθια επιφάνεια τους έχουν επιστρώσεις αντιαντανακλαστικές, για πιο ξεκούραστη όραση στην έντονη ηλιοφάνεια.

Το quiet luxury στιλ

Αν λοιπόν η αισθητική σου είναι minimal και αγαπάς το νέο αγαπημένο trend του Hollywood, το quiet luxury, τότε και τα γυαλιά ηλίου σου θα αντανακλούν αυτή σου την πλευρά. Μια κλασική, κομψή, αλλά χλιδάτη butterfly επιλογή είναι αυτό ακριβώς που ψάχνεις.

The Glass of Brixton - BS 172 Butterfly - Βρες το εδώ

Το Y2K στιλ

Σου αρέσει να φοράς τις τελευταίες τάσεις της μόδας και να κάνεις εντύπωση στο πέρασμά σου. Σου αρέσουν τα έντονα χρώματα και το Y2K στιλ έχει κατακλύσει την ντουλάπα σου τον τελευταίο χρόνο. Τότε ναι, ένα ζευγάρι oversized γυαλιών ηλίου με έντονο χρώμα θα σου κλέψει την καρδιά.

The Glass of Brixton - BS 174 Magpie - Βρες το εδώ

Το 90's στιλ

Αν σου αρέσουν τα καρό, τα δερμάτινα και οι διαφάνειες και μπορείς να πεις ότι το στιλ σου είναι αρκετά grunge, τότε τα μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου είναι μονόδρομος για εσένα. Σου αρέσει το στιλ της Kate Moss στα 90’s και καλά κάνεις.

The Glass of Brixton - BS 0135 - Βρες το εδώ

Το sporty chic στιλ

Είσαι η ψυχή της παρέας και το πιο cool και casual τυπάκι. Δε σου αρέσουν τα massive trends, ούτε και η θηλυκή πλευρά της μόδας. Σου αρέσει να ντύνεσαι με sneakers, oversized τζιν και φούτερ, και το backpack είναι η αγαπημένη σου τσάντα. Τι καλύτερο από ένα έντονο κίτρινο γυαλί ηλίου, αλλά με λεπτό σκελετό;