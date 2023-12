Λαμπερά κοσμήματα για εσένα που θέλεις να κλέψεις τις εντυπώσεις αυτές τις γιορτές

Τα πιο glam κοσμήματα για τις φετινές σου εμφανίσεις

Αυτές τις γιορτές η ατζέντα σου είναι γεμάτη από υποχρεώσεις, όπως χριστουγεννιάτικα party, δείπνα, εορταστικά events, συγκεντρώσεις με φίλους, late brunch και οικογενειακές συναθροίσεις. Σε όλα αυτά καλείσαι να φορέσεις κάτι γιορτινό, κάτι που να είναι μέσα στο κλίμα, κάτι glam. Αν όμως θέλεις πραγματικά να κλέψεις τις εντυπώσεις και να χριστείς η πιο καλοντυμένη, δώσε βάση στα κοσμήματά σου.

«All I want for Christmas is you» και ένα λαμπερό κόσμημα, αναφωνούν σχεδόν όλες οι γυναίκες του κόσμου. Και ποια γυναίκα δεν αγαπάει τα κοσμήματα; Αυτά τα κομμάτια από μέταλλο και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, που αντανακλούν το φως και ολοκληρώνουν το εκάστοτε σύνολο. Η εορταστική περίοδος είναι ιδανική για να λάμψεις και για να αποκτήσεις μερικά από αυτά τα πολυπόθητα κομμάτια. Ναι φυσικά και θα τα κάνεις δώρο στον εαυτό σου. Το αξίζεις άλλωστε!

Εμείς για να αγοράσουμε τα φετινά μας λαμπέρα και στιλάτα κοσμήματα επισκεφτήκαμε τα καταστήματα του brand Pandora. Εκεί εκτός από ποιοτικά, μοναδικά και updated κοσμήματα, συναντήσαμε και μεγάλα αληθινά χαμόγελα από τις κοπέλες που μας εξυπηρέτησαν. Η ετυμηγορία βγήκε και τα Pandora κέρδισαν πανηγυρικά τον τίτλο των πιο Glam κοσμημάτων για αυτές τις γιορτές.

Το κολιέ για όλη τη μέρα

Ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια ήταν το κολιέ με την πολύ λεπτή χρυσή αλυσίδα και το αστραφτερό λουλούδι. Αυτή η διακριτική λάμψη στον λαιμό μπορεί να φορεθεί εκτός από τις γιορτές και όλο τον χρόνο. Ταιριάζει με κάθε μας look από το πρωί, μέχρι το βράδυ.

Τα all-time-classic σκουλαρίκια

Ονειρεύεσαι να φορέσεις ένα αμάνικο ζιβάγκο φόρεμα με over-the-knee μπότες στο party; Τότε η απόλυτη επιλογή κοσμήματος είναι ένα ζευγάρι κρίκοι. Δοκίμασε το μεσαίο μέγεθος ώστε να μπορείς να παίζεις με το μακιγιάζ σου και να μην έρχεται ο μεγάλος όγκος σε αντίθεση. Το χρυσό μέταλλο και τα πολλά ζιργκόν μέσα και έξω από αυτόν, στολίζουν εξαιρετικά το πρόσωπό σου.

Το statement δαχτυλίδι των Χριστουγέννων

Τα αστέρια είναι ένα κλασικό σύμβολο των Χριστουγέννων. Ο έναστρος ουρανός, το αστέρι στην κορυφή του δέντρου, τα φωτάκια που λάμπουν σαν αστέρια, γενικά τα αστέρια είναι must στις γιορτές. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα χρυσό δαχτυλίδι με 3 αστεράκια πάνω και μικρά ζιργκόν στο κέντρο τους;

Το elevated βραχιόλι

Αν θέλεις να κάνεις μεγάλη εντύπωση και η εμφάνισή σου να είναι extra glam, τότε δοκίμασε ένα βραχιόλι με έντονες λάμψεις και πλατιά αλυσίδα. Όταν θα χορεύεις θα αντανακλά το φως με έναν μαγικό τρόπο. Συνδύασέ το με βελούδινο φόρεμα και ψηλοτάκουνα slingbacks για πιο elevated look.

Τα chic & cute σκουλαρίκια

Αν σου αρέσουν τα πιο μικροσκοπικά κοσμήματα και θέλεις κάτι διαφορετικό από χρυσό και ασήμι, τότε αυτά τα rose gold σκουλαρίκια είναι ό,τι που αναζητάς. Αφήνουν το υπόλοιπο outfit να «μιλήσει» και το ολοκληρώνουν με τον πιο χαριτωμένο και σικάτο τρόπο.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη