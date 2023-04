Η Kylie Jenner μετανιώνει για τα face fillers και εύχεται να μην είχε πειράξει ποτέ τίποτα

«Δεν θέλω η κόρη μου να ακολουθήσει τα δικά μου βήματα», δήλωσε μεταξύ άλλων η 25χρονη Jenner

Κάπου στο 2017 η Kylie Jenner δήλωσε για πρώτη φορά πως πρόσθεσε μόνιμο filler στα χείλη της. Κάτι το οποίο δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι fans της το είχαν ήδη καταλάβει. Εκείνη την εποχή, είπε επίσης πως της αρέσει πολύ το υαλουρονικό στα χείλη και ότι είναι ένα από τα πιο χαριτωμένα πράγματα που έχει κάνει. Τελικά όμως, όλα αυτά αλλάζουν στο σήμερα (και ποιος δεν έχει μετανιώσει άλλωστε, για κάτι που έκανε στην εμφάνιση του;)

Στα αποσπάσματα από τα νέα επεισόδια του «The Kardashians», η 25χρονη πλέον Kylie Jenner, φαίνεται να έχει αλλάξει οπτική για τις αισθητικές παρεμβάσεις και γι' αυτό οφείλεται η 5χρονη κόρη της, Stormi. Η ίδια εξομολογήθηκε πως έχει μετανιώσει για τις πλαστικές που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν και συγκεκριμένα τοποθετήθηκε για τα fillers, δηλαδή τις ποσότητες υαλουρονικού που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του προσώπου, προκειμένου να δώσουν έξτρα όγκο και μέγεθος.



«Όλες εμείς, οφείλουμε να κάνουμε μια τεράστια συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς που θέτουμε», δηλώνει η Jenner στις αδερφές της, ενώ στη συνέχεια αναφέρει πως δεν θέλει η κόρη της, να ακολουθήσει τα δικά της βήματα, όσο αφορά τις επεμβάσεις. «Δεν θέλω η κόρη μου, να κάνει τα πράγματα που έκανα εγώ», συμπληρώνει η 25χρονη.

An explosive trailer for The Kardashians Season 3 teases a Kim vs. Kourtney showdown, Kanye West mess and Kylie revealing regrets over "beauty standards" they all helped set (via @toofab)https://t.co/6nnEWJmlWX