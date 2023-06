Η Natalie Portman, με δάκρυα στα μάτια μετά την απιστία του συζύγου της, στην πρώτη κοινή τους εμφάνιση

Η πρώτη κοινή έξοδος της Natalie Portman με τον σύζυγο της, μετά τα δημοσιεύματα για απιστία

Ο Benjamin Millepied που, εκτός από Γάλλος χορευτής και χορογράφος, είναι παντρεμένος με την εξαιρετικά ταλαντούχα, έξυπνη και όμορφη Natalie Portman, *φημολογείται* πως είχε εξωσυζυγική σχέση με την 25χρονη Camille Étienne. Η είδηση έγινε γνωστή πριν από μερικές ημέρες, ενώ αναφέρεται πως το «παράνομο ειδύλλιο» ανάμεσα στον Benjamin και την 25χρονη Camille, ήταν ένα λάθος, το οποίο έχει λήξει και ανήκει στο παρελθόν.

Από τη μεριά της η Portman, δείχνει πρόθυμη να ξεπεράσει την απιστία του συζύγου της, να λύσουν τα μεταξύ τους θέματα, και κυρίως να κρατήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να προστατέψουν τα δυο τους παιδιά- τον 12χρονο Aleph και την 6χρονη Αμαλία.

Ωστόσο τα πράγματα μεταξύ στο ζευγάρι, φαίνεται πως έχουν γίνει πολύ δύσκολα, αφού στην πρώτη κοινή εμφάνιση της Natalie με τον Benjamin, η διάσημη ηθοποιός εμφανίζεται με δάκρυα στα μάτια, και εμφανώς στεναχωρημένη. Διακρίνεται επίσης να επικρατεί και ένα βαρύ κλίμα ανάμεσα τους, ενώ η Portman δεν απαθανατίζεται ούτε μια στιγμή χαλαρή και χαμογελαστή.

Natalie Portman seemingly upset during outing with husband Benjamin Millepied and their kids https://t.co/ipQsYmI2Zq pic.twitter.com/jzc3OSwSj0