Σε ποιες μπάρες θα πίνουμε τα ποτά μας για το 2024

Με λίγο αλκοόλ, καλή ατμόσφαιρα, και γερή μπάρα -όλα φτιάχνουν

Είναι αυτή η «νεκρή εποχή», όπου δεν έχεις και τίποτα να περιμένεις. Τα Χριστούγεννα έχουν πια περάσει και απλώς επιβιώνεις τον χειμώνα, μέχρι να περάσουν 38 ακόμη ημέρες όπου ο ήλιος θα δύει στις εφτά και όχι στις πεντέμισι. Όσο αυτοί οι κρύοι (και ανούσιοι μήνες του χειμώνα) περνούν από επάνω μας, εμείς οφείλουμε να προσπαθήσουμε για να τους κάνουμε λίγο καλύτερους και να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται.

Και τι πιο ωραίο από το να ανεβάσουμε θερμοκρασία με λίγο αλκοόλ και ζεστή παρέα; Πόσο μάλλον όταν πίνουμε αυτό το αλκοόλ μέσα από εξαιρετικές προτάσεις που μας δίνουν τα μπαρ της πόλης, σε ευχάριστη ατμόσφαιρα, και σε μπάρες με ξεχωριστό χαρακτήρα:

Feeling Good

Σου έχει τύχει να αγαπήσεις πολύ ένα μέρος, για το πως σε κάνει να αισθάνεσαι; Κάτι τέτοιο βιώνεις έντονα εδώ στο Feeling Good, το μπαρ που άνοιξε πρόσφατα στο Κουκάκι, και έχει αγαπηθεί πολύ από νεολαία και μη. Τα vibes του είναι υπέροχα, χαλαρωτικά και θυμίζουν κάτι από industrial πόλη του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα american style μπαρ, με τη μουσική να είναι πάντα στα καλύτερα της, όπως επίσης και τα πάρτι που διοργανώνει. Είτε για χαλαρά ποτά στο μπαρ, είτε για ξεκίνημα βραδιάς, είτε για δυνατή έξοδο, το Feeling Good σου προσφέρει αμέτρητες επιλογές και αποστάγματα για να φτιάξεις το βράδυ σου. Μπορείς ακόμη να βρεις σπάνιες και εκλεπτυσμένες ετικέτες, ελληνικές και ξένες. Με διαφορά έχει το πιο γευστικό pornstar της πόλης, όπως επίσης και την πιο industrial μπάρα της Αθήνας.

Line Athens

Είναι γνωστό πως μια από τις πιο αγαπημένες μπάρες της Αθήνας, την διαθέτει το Line στα Πετράλωνα. Aν είσαι σε mood να απολαύσεις ένα (ή και περισσότερα) γευστικά ποτά, τότε πιάσε μια θέση στην μπάρα του μαγαζιού, και άσε όλα τα υπόλοιπα στην ομάδα του. Δεν θα μιλήσουμε καν για τις αμέτρητες επιλογές και ετικέτες που μπορείς να δοκιμάσεις, όπως επίσης και για τους υπέροχους συνδυασμούς που σου προσφέρουν. Το καλύτερο είναι πως σε αυτή τη μπάρα, μπορείς να χαζέψεις και την τέλεια αισθητική του μαγαζιού, την industrial ατμόσφαιρα του, καθώς επίσης και τον επαγγελματισμό των bartenders. Φυσικά και εδώ, μπορείς να βρεις και επιλογές φαγητού για να συνδυάζεις το κρασί ή το ποτό σου.

Bar in front of the bar

Δεν γίνεται να αφήναμε έξω από αυτό το άρθρο, ένα από τα πιο γνωστά street bars της πόλης. Είναι η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, να βρίσκονται σε κάποιον πεζόδρομο γεμάτο από κόσμο με κάποιο ποτό στο χέρι και δυνατή μουσική. Πέρα από το γεγονός πως μπήκε στην λίστα με τα 100 καλύτερα bar του κόσμου, έχει και από τα πιο γευστικά κοκτέιλς. Στο "Bar in front of the bar" δεν θα βαρεθείς εύκολα, ενώ παράλληλα πρόκειται για ένα μαγαζί που σε μυεί με έναν ξεχωριστό τρόπο, στη φιλοσοφία του zero waste. Μη ξεχάσεις να δοκιμάσεις το «Dry Martini» και πόσο μάλλον το «Espresso Martini» τους.

Delta Restaurant

Και επειδή μιλήσαμε για street bars, για στέκια της πόλης με αγαπημένες μπάρες, είναι ώρα να δούμε και την πιο πολυτελή πλευρά. Μπάρ και μισελέν εστιατόριο, πάνε μαζί στο Delta Restaurant του Νιάρχου, εδώ όπου η μπάρα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και με εκπληκτική θέα. Δίνεται βάση στο κρασί, αφού το Delta διαθέτει μια οινοθήκη με περίπου 650 ετικέτες κρασιού. Εμβληματικά οινοποιεία, σπάνιες ποικιλίες, αποκλειστικές εισαγωγές, κελάρια παλαίωσης και δύο wine rooms για private μυσταγωγική εμπειρία. Το κυριότερο είναι πως μπορείς να βρεις και ένα bar concept μέσα στο εστιατόριο, με την αποκλειστική συνεργασία του Delta και του Line Athens. Τέλος, η γλυπτή μπάρα του Delta Restaurant, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες του πλανήτη, και έχει σκοπό να «εδραιώσει» το αίσθημα της οικειότητας και της ευφορίας, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 καθήμενους.