Οι ταράτσες της Αθήνας: 8 στέκια για καφέ, φαγητό και δροσερά κοκτέιλ με θέα

Οι αθηναϊκές ταράτσες που αγαπάμε και επιστρέφουμε κάθε καλοκαίρι

Ο αθηναϊκός ουρανός έχει άλλη ομορφιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κι αυτόν τον ουρανό, θέλουμε και απολαμβάνουμε στις ταράτσες της πόλης. Ταράτσες που δίνουν άλλη νότα στα ζεστά πρωινά και τα δροσερά βράδια μας. Και επειδή η Αθήνα είναι μια τόσο ζωντανή πόλη, μέσα της κρύβει cool, aesthetic, alternative και ρομαντικά στέκια, που προσφέρουν μια ιδιαίτερη εμπειρία για κάθε περίσταση.

Για καφέ και brunch, για μεσημεριανό γεύμα, για δείπνο και κοκτέιλ ή απλώς για μια μπίρα, οι ταράτσες της Αθήνας τα έχουν όλα. Και κυρίως, έχουν το καλοκαιρινό vibe που έχουμε ανάγκη. Τώρα, που ο Ιούνιος απέχει μια «ανάσα», θα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις 8 αθηναϊκές ταράτσες.

Retiré

To Retiré, η ταράτσα του Ergon House Athens, συγκεντρώνει κάθε ομορφιά της Ελλάδας. Εκτός από τη θεά, η οποία κόβει την ανάσα, ο aesthetic χώρος, οι επιλεγμένες προσθήκες από ελιές και φυτά, καθώς τα κρασιά και κοκτέιλ που θα απολαύσεις εκεί, θα σου χαρίσουν μια άκρως καλοκαιρινή εμπειρία. Αργά το απόγευμα, για να δεις το ηλιοβασίλεμα ή το βραδάκι μετά τη δουλειά, το Retiré είναι από τις ταράτσες που σε περιμένουν και θα σε κάνει να ερωτευτείς το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Το Λοκάλι

Αυλή και ταράτσα, για brunch, καφέ, φαγητό ή ποτό, το Λοκάλι είναι ένας φωτισμένος «παράδεισος» στου Ψυρρή. Είναι το μαγαζί που σε βάζει απευθείας σε καλοκαιρινό mood. Το μαγαζί που σε κάνει να θες να περάσεις στιγμές με την παρέα σου, κανονίζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Ο χώρος του είναι τόσο cool και φιλόξενος που σε τραβάει να κάτσεις για ώρες ολόκληρες και να αναλύεις οτιδήποτε σου έρχεται στο μυαλό. Καλοκαίρι σημαίνει συζητήσεις με φίλους, παρέα με παγωμένα κοκτέιλ και στο Λοκάλι, το καλοκαίρι τα έχει όλα.

Mira Me Athens

Το Mira Me Athens, βρίσκεται στην «καρδιά» της ιστορική Αθήνας, οπότε καταλαβαίνεις πως η θέα στην Ακρόπολη, είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτική. Είτε για after work drinks είτε για μια ξεχωριστή έξοδο το Σαββατοκύριακο, στη συγκεκριμένη ταράτσα θα απολαύσεις δροσιστικά κοκτέιλ, θα βρεις μια ευρεία ποικιλία με ελληνικά κρασιά, και θα γευτείς υπέροχα πιάτα. Η πανοραμική θέα στην πόλη από το Mira Me Athens, θα σε μαγέψει και το καλοκαίρι.

Ostomachion

Το Ostomachion βρίσκεται στην κορυφή του ξενοδοχείου Mosaikon, στην Κολοκοτρώνη, και υπάρχουν λόγοι για να την αγαπήσει ένα Αθηναίος. Signature κοκτέιλ, comfort food, μεγάλη ποικιλία κρασιών και ποτών, χαλαρή ατμόσφαιρα και συγκλονιστική θέα στο αστικό τοπίο και την Ακρόπολη νομίζω αρκούν για να σε πείσουν να περάσεις μια βόλτα από εκεί – εάν δεν το έχεις ήδη κάνει. Το Ostomachion είναι ένα γοητευτικό μέρος για την πιο καλοκαιρινή έξοδό σου.

+2H Rooftop Restaurant

Το +2H Rooftop Restaurant είναι το νέο εστιατόριο στην ταράτσα του «Ergon Bakehouse Athens» και προσφέρει άνεση, χαλάρωση και πιάτα με ιδιαίτερη ταυτότητα. Εκεί, τα το φαγητό δεν αποτελεί μόνο τροφή, αλλά και μια ευκαιρία απόλαυσης. Η φιλοσοφία του +2H Rooftop Restaurant περιστρέφεται γύρω από την εκτίμηση του χρόνου, τόσο σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των πιάτων όσο και στην απόλαυσή τους. Το προζυμένιο τους ψωμί 72 ωρών, αποτελεί και το τέλειο συνοδευτικό των ιδιαίτερων πιάτων.

Ermou 18 Beyond The Horizon

Στο Ermou 18 Beyond The Horizon θα ζήσεις τον ορισμό της καλοκαιρινής βραδιάς και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο πως έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μαγαζιά του κέντρου. Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός του και η καθηλωτική θέα της Ακρόπολης, συνδυαστικά με το ποτό ή το γεύμα της επιλογής σου, είναι τα στοιχεία που θα σε κάνουν να αγαπήσεις αυτό το rooftop bar στην Αθήνα.

Olympias Rooftop Bar

Στο κέντρο της Αθήνας, με καθηλωτική θέα στην Ακρόπολη και τον λόφο του Λυκαβηττού, το Olympias Rooftop Bar είναι η τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση. Είναι η ταράτσα που σε γεμίζει με συναισθήματα χαράς. Εκτός από τη σύγχρονη αισθητική στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο, η τεράστια λίστα με τα κοκτέιλ και ποτά, αλλά και τα μοναδικά πιάτα που θα βρεις εκεί, θα σε κάνουν να αγαπήσεις το συγκεκριμένο μαγαζί. Εσύ απλώς, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να χαθείς στην ομορφιά του αστικού τοπίου.

Buena Vista Social Bar

Στο Buena Vista Social Bar, ποτέ δεν είναι αρκετά τα τροπικά vibes. Σε αυτή την όμορφη ταράτσα στο Μοναστηράκι, όλα έχουν μια δόση Καραϊβικής, από το μενού του φαγητού, μέχρι τα προσεγμένα signature και κλασικά κοκτέιλ. Η καταπράσινη είσοδος του μαγαζιού, η τροπική βεράντα του και τα χαρούμενα χρώματα, σε βάζουν αμέσως σε καλοκαιρινό mood. Για καφέ το πρωί, μέχρι για ποτό αργά το βράδυ, το Buena Vista Social Bar είναι για όλα.