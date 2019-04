Αυτή είναι η θεωρία για τη Monica και τον Ross απ' τα Φιλαράκια που συζητάει όλο το internet

Από τότε που το Netlix ξεκίνησε να παίζει τα φιλαράκια, ο κόσμος βούτηξε σε μια '90s νοσταλγία. Το διάσημο sitcom έχει αποκτήσει μια νέα γενιά θεατών, από την οποία προκύπτουν συνέχεια νέες παρατηρήσεις για τους χαρακτήρες και την πλοκή (πώς κατάφερναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις χαμηλόμισθες δουλειές να μένουν σε τέτοια διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη;) αλλά και νέα fan theories.

Μία από αυτές πυροδοτήθηκε από τη συγγραφέα και κωμικό Emily Heller, η οποία εξάπλωσε μια σειρά από αντιπαραθέσεις στο internet με τη διχαστική της θεωρία.

Just realized they HAD to make Monica & Ross brother and sister otherwise all the F•R•I•E•N•D•S would have stuck with Carol in the divorce — Dismembily Hellerween (@MrEmilyHeller) 12 Μαΐου 2018

Η Heller συνειδητοποίησε οτι αν η Monica και ο Ross δεν ήταν αδέρφια, όλοι θα έπαιρναν το μέρος της Carol στο διαζύγιο. Παρόλο που μετά προσπάθησε αρκετά να εξηγήσει ότι αυτό δεν ήταν τόσο προσβολή στον Ross, όσο κομπλιμέντο στην Carol, η Heller τροφοδότησε τους fans της σειράς με το υλικό που χρειαζόντουσαν για να βγάλουν την αντιπάθειά τους προς τον χαρακτήρα του.

Could this be any more true? pic.twitter.com/jPaLec6xaY

— Marie la Bleue (@mlbookworm) May 12, 2018

Πολλοί από τους σχολιαστές του tweet παραδέχοναι ότι διαχρονικά πίστευαν οτι ο Ross δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο γκρουπ, ενώ υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν να φανταστούν τη σειρά χωρίς αυτόν.

Noooooo way, for so many reasons but the main thing I’ve taken from this thread is that some people don’t like Ross... didn’t think that was even possible. Phoebe sure, but never Ross ! #teamross pic.twitter.com/FQ8Q0de94I — Molly 🦋 (@mllyrss) May 13, 2018

Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η θεωρία;