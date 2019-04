Αυτή η θεωρία για τον Chandler και τη Monica μας έχει δημιουργήσει τεράστιες απορίες

Ναι, έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που τελείωσαν τα Φιλαράκια, και ναι, ακόμα βλέπουμε όλα τα επεισόδια το 2019. Γι' αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως διάφορες θεωρίες που δεν είχαμε προσέξει στο παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά. Η πιο πρόσφατη αφορά την Monica και τον Chandler αφού μετακόμισαν μαζί.

Το Buzzfeed σημείωσε πως κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 'The One With Ross' Denial" στην η σεζόν, ο Chandler προτείνει να κάνουν το παλιό υπνοδωμάτιο της Rachel, δωμάτιο για παιχνίδι με πολλά ηλεκτρονικά.

Μόνο που η Monica καταρρίπτει την ιδέα, λέγοντας: "Ενδιαφέρουσα ιδέα, να το συζητήσουμε, αλλά όχι. Το υπέροχο δωμάτιο για τους επισκέπτες θα γεμίσει με αντίκες".

Όλα καλά με αυτό, αλλά αφού η Phoebe της αγόρασε το Mrs Pac Man ως δώρο γάμου στην 8η σεζόν, η Monica άλλαξε γνώμη και λέει πως θέλει "να το βάλει στο δωμάτιο των επισκεπτών" αφού "πρακτικά πέρασε όλη την παιδική της ηλικία στα ηλεκτρονικά". Το ίδιο δωμάτιο, βέβαια, στο οποίο πίστευε πως δεν πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά.

Θα μπορούσε να λέει ψέματα, αλλά όταν η Phoebe αρχίζει να γίνεται καλή στο Ms Pac Man, η Monica ζηλεύει και της λέει "Λατρεύω τόσο αυτό το παιχνίδι που θα ήθελα απλά μία ευκαιρία να παίξω κι εγώ λίγο".

Άρα της αρέσουν τα ηλεκτρονικά ή όχι; Σεναριογράφοι του Friends, ζητάμε απαντήσεις!

Δείτε ακόμη: Που ακριβώς γυρίστηκαν διάσημες ταινίες και σειρές;