Κορωνοϊός: Ανησυχία για πιθανή κατάρρευση του Internet

View this post on Instagram

Βιντεοδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους του τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Εργαζόμαστε ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. #μενουμε_σπιτι #DigitalSolidarityGR