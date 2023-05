Σύνδρομο Ξεχασμένου Μωρού: Τι είναι και πώς εξηγεί τον τραγικό χαμό του βρέφους στην Άρτα

Η επιστημονική εξήγηση της τραγωδίας

Μετά τον τραγικό θάνατο του 5,5 μηνών βρέφους που ξέχασε ο 37χρονος πατέρας του για ώρες στο αυτοκίνητό του στην Άρτα, έρχεται στο προσκήνιο ένα σύνδρομο, για το οποίο ίσως γνωρίζεις ελάχιστα.

Το Σύνδρομο Ξεχασμένου Μωρού (FBS) είναι ένας όρος που οι περισσότεροι γονείς μάλλον αγνοούν. Αναφέρεται στην περίπτωση που ένας γονιός ξεχνάει το μωρό ή το παιδί του για ώρες μες στο αμάξι, συνήθως με τραγικές συνέπειες. Δυστυχώς, το φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ με αρκετή συχνότητα αφού, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, πολλοί είναι οι γονείς που ξεχνούν τα παιδιά τους μέσα σε ένα όχημα, στο οποίο επικρατεί πολλή ζέστη.

Έτσι, μιλάμε για 200% αύξηση των άτυχων περιστατικών σε σύγκριση με το 2015. Το ερώτημα είναι ένα και εστιάζει γύρω από τι ακριβώς προκάλεσε τη ραγδαία αυτή αύξηση. Tα στατιστικά δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των γονιών αυτών είναι αφοσιωμένοι στην ανατροφή των παιδιών τους και φυσικά συγκλονίζονται από αυτό που προκάλεσαν οι ίδιοι, όπως στην περίπτωση του πατέρα στην Άρτα, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του με ένα καλώδιο τηλεόρασης.

Το Σύνδρομο Ξεχασμένου Μωρού είναι η επιστημονική εξήγηση για το πώς μπορεί ένας γονιός να βγει από το αυτοκίνητό του χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του έμεινε μέσα σε αυτό χωρίς εκείνον.

