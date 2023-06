Η Airbnb καταρρέει: Γιατί η κρίση που βιώνει είναι «τρομακτική» για την αγορά ακινήτων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η «φούσκα» της Airbnb μπορεί να συγκριθεί με την οικονομική ύφεση του 2008

Τα έσοδα της δημοφιλούς πλατφόρμας βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων Airbnb φαίνεται πως πλέον καταρρέουν, σηματοδοτώντας μια μεγάλη κρίση που ξεδιπλώνεται σταδιακά και ενδέχεται να επιφέρει κατάρρευση και στην αγορά ακινήτων που θα μπορούσε είναι αντίστοιχη με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 σε μερικές περιοχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με real-estate experts.

Τα έσοδα από την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχουν πέσει σχεδόν στο 50% σε πόλεις όπως το Φοίνιξ, η Αριζόνα, και το Όστιν του Τέξας, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο έντονο το σενάριο μιας πρωτοφανούς κρίσης για την πλατφόρμα. Αυτό προκύπτει παράλληλα από τα πρόσφατα στοιχεία του AllTheRooms σε σύγκριση με τα κέρδη της Airbnb τον Μάιο του 2022 και 2023.

«Η κατάρρευση της Airbnb είναι πραγματική», ανέφερε την Τρίτη σε tweet ο CEO του Reventure Consulting, Νικ Γκέρλι ενώ παράλληλα μοιράστηκε στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας.

The Airbnb collapse is real.



Revenues are down nearly 50% in cities like Phoenix and Austin.



Watch out for a wave of forced selling from Airbnb owners later this year in the areas hit hardest by the revenue collapse. pic.twitter.com/xjGkj7bFC5