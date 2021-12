Athleisure made in Greece: Τα ελληνικά brands που επαναπροσδιορίζουν το αθλητικό ντύσιμο

Μέσα από μία οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρος της μόδας και ένδυσης από το 1960 γεννήθηκε η BΑΥΑ. Διαπιστώνοντας τα κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά σε διαφορετικά γυναικεία αθλητικά ρούχα, που να ενδυναμώνουν τη άθληση μέσα από σχέδια και χρώματα. ΒΑΥΑ είναι η ακροστιχίδα του Be As You Are. «Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ρούχα για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες ανεξαρτήτου χρώματος, εμφάνισης και σωματότυπου. Για την ΒΑΥΑ όλοι είμαστε ένα και η διαφορετικότητα μας κάνει τη διαφορά. Στόχος μας είναι μέσα από τα ρούχα μας όλοι να νιώθουν ξεχωριστοί και να είναι ο εαυτός τους. Δεν πιστεύουμε σε στερεότυπα, ταμπέλες και φύλο ούτε και μας επηρεάζει. Να είσαι αυτός που θέλεις να είσαι και νιώθεις όμορφα. Δημιουργούμε ρούχα για όλους» μας λέει η Μαριάντζελα Στέλλα της BAYA.

BAYA

«Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ΒΑΥΑ οι πρώτες ύλες ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Τα τεχνικά υφάσματα που χρησιμοποιούμε καλύπτουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές και έχουν ιδιότητες που τα κάνουν ξεχωριστά. Η αεροδιαπερατότητα, η αντιβακτηριδιακή δράση και η σύσφιξη τα καθιστούν ιδανική πρώτη ύλη για ρούχα που σε συντροφεύουν όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και όλη την διάρκεια της ημέρας. Δημιουργούμε ρούχα με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Συμβάλλουμε θετικά στον περιορισμό της καταστροφικής ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση και στην κοινωνική ευθύνη. Όλη η συλλογή μας, που αποτελείται από κολάν, αθλητικούς στηθόδεσμους, ελαστικά tops και μαγιό είναι κατασκευασμένη από υλικά της Vita Power by Carvico. Με αυτή τη συνεργασία εξασφαλίσαμε βιώσιμο τεχνολογικό ύφασμα, κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο νάιλον ECONYL®. Είναι ένα μαλακό ύφασμα και ευχάριστο στο δέρμα, συμπαγές και αναπνεύσιμο. Είναι επίσης εξαιρετικά προστατευτικό UV (UPF 50+).

BAYA

Το σύνολο της παραγωγής γίνεται στην Αθήνα. Η έμπνευση, η σύλληψη της ιδέας, ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνονται εδώ στην πόλη μας. Αγαπάμε την πόλη μας και τη στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Κάνοντας την παραγωγή μας εδώ καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα 100% Greek Brand που μας κάνει να ξεχωρίσουμε. Συνεχώς αναζητούμε νέες προκλήσεις. Το νέο business casual είναι ο επόμενος στόχος μας».