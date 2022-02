H «The Newtons Laboratory» γιόρτασε τα 10 της χρόνια

Good times. Bad times.. But in charge of times

Με αυτό το motto οι Νεύτωνες γιόρτασαν τα 10 τους χρόνια σε μία ημερίδα που αποκάλυψε με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο τα στοιχεία εκείνα που έχουν χαρακτηρίσει και ξεχωρίσει τη The Newtons Laboratory όλα αυτά τα χρόνια.

Διαφορετικοί χαρακτήρες και προσωπικότητες, όλοι αυθεντίες του είδους που εκπροσωπούν, «αναμείχθηκαν» με στελέχη της εταιρείας δημιουργώντας ένα πολύ ενδιαφέρον Line up που πλαισίωσε τις ομιλίες της ημέρας και αποτέλεσε ένα καλωσόρισμα στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

Άλλωστε, στη The Newtons Laboratory, αυτό είναι και το mentalité. Να αφουγκραζόμαστε τους καιρούς και να δημιουργούμε ιδέες που κάνουν τη διαφορά. Τις ιδέες εκείνες που προσθέτουν καινούργιες λέξεις στη γλώσσα των καιρών, που μάχονται για το καινούργιο και ανακαλύπτουν με μαγικό τρόπο τη δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε αλήθεια.

Γι αυτή την αλήθεια, τη δική τους αλήθεια, μας μίλησαν και οι καλεσμένοι, ο Nils Leonard, ιδρυτής της Uncommon London, o Νικόλας Αλαβάνος, CEO – Executive Producer Filmiki, ο Larry Gus, Musician, ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Metron Analysis, η Νάντια Αργυροπούλου, Ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων και θεωρητικός τέχνης και ο Συρράκος Ιωάννης Κέσεν – Δανάλης, Rainbow School. Γι αυτή την αλήθεια που είναι η κινητήριος δύναμη για την αλλαγή που απαιτείται, την προσαρμοστικότητα που «επιβάλλεται» και που βρίσκεται μέσα στις ιδέες εκείνες που είναι ικανές να αλλάξουν τον κόσμο.

Και οι Νεύτωνες αυτό ξέρουν να κάνουν! Να αλλάζουν τον κόσμο με μία ιδέα τους. Να υποδέχονται τις νέες προκλήσεις με δημιουργικότητα και με την αυτοπεποίθηση πως δεν έχει σημασία εάν οι καιροί είναι καλοί ή κακοί! Για, όλους εμάς τους Νεύτωνες, σημασία έχει η ομαδικότητα, η σκληρή δουλειά, η συνεχής αναζήτηση και η εμπιστοσύνη στη διαφορετικότητα. Να έχουμε τον καιρό στο πλάι μας, γιατί έτσι ξέρουμε πως θα φτάσουμε πάντα πρώτοι στην αιχμή της κάθε εποχής.

Για τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και για εκείνα που θα έρθουν, για τις τάσεις που αφήσαμε πίσω μας και για εκείνες που θα αγκαλιάσουμε, για τις ιδέες που υλοποιήσαμε αλλά και εκείνες που βάλαμε στο συρτάρι, για τα ξενύχτια με briefs και τα ξενύχτια στα parties, θα υπάρχει πάντα ο Νεύτωνας να μας χαρακτηρίζει.