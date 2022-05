Αντίο στο φριζάρισμα, για μαλλιά που χρειάζονται ένα θαύμα!

Εμπλουτισμένη με βιοτίνη, εκχύλισμα κάκτου & έλαιο argan, σταματά το φριζάρισμα πριν καν ξεκινήσει! Είναι μία μοναδική φόρμουλα που συνδυάζει τη δύναμη της τεχνολογίας pro-V με βιοτίνη και ειδικά θρεπτικά συστατικά, ελεγμένη και εγκεκριμένη από το Ελβετικό Ινστιτούτο Βιταμινών.

Λιγότεροι από 1 στους 10 είναι ευχαριστημένοι με τα μαλλιά τους κάθε μέρα. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τη σειρά Pantene Miracles, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να μεταμορφώνει κάθε τύπο μαλλιών, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά κάθε πρόκληση. Τα προϊόντα διατίθενται συνολικά σε 4 σειρές, καθεμία σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει τα πιο δύσκολα προβλήματα για κάθε τύπο μαλλιών. Η σειρά Pantene Frizz No More είναι ιδανική για την καταπολέμηση του φριζαρίσματος.



«Πολλοί παράγοντες μας εμποδίζουν να απολαμβάνουμε Great Hair Days: τριχόπτωση, σπάσιμο τρίχας, έλλειψη όγκου, άτονα μαλλιά ή φριζάρισμα μεταξύ των άλλων. Μερικοί από αυτούς αφορούν τον τύπο μαλλιών ή τις βιολογικές αλλαγές, ενώ άλλοι σχετίζονται με τις παρεμβάσεις στα μαλλιά μας, όπως οι βαφές ή η χρήση εργαλείων styling. Στο Pantene, δεν θέλουμε τίποτα να σας στερεί τη χαρά να απολαμβάνετε Great Hair Days, γι’ αυτό δημιουργήσαμε τη σειρά Pro-V Miracles συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνολογίας Pro-V με τη βιοτίνη (Νο. 1 συστατικό για την ενδυνάμωση των μαλλιών). Σχεδιασμένη για να μεταμορφώνει τα μαλλιά από τη ρίζα, με εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερες Great Hair Days».

Επικεφαλής επιστημονικής ομάδας του Pantene, Δρ. Jeni Thomas PhD



Ως το #1 brand περιποίησης μαλλιών στον κόσμο, αποστολή του Pantene είναι να εξασφαλίσει περισσότερες Great Hair Days, ανεξαρτήτως τύπου μαλλιών, αναγκών, ηλικίας, εθνικότητας ή ταυτότητας φύλου.



«Από την έρευνά μας σε συνεργασία με την καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Yale, Δρ. Marianne LaFrance, γνωρίζουμε ότι τα μαλλιά παίζουν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά την αυτοεκτίμηση και την αυτοέκφρασή μας. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουμε με πάθος να δημιουργούμε προηγμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών εκμεταλλευόμενοι την 75χρονη εμπειρία μας στην υγεία των μαλλιών. Στόχος μας είναι να

χαρίσουμε σε περισσότερους ανθρώπους περισσότερες Great Hair Days».



Η ΝΈΑ ΣΕΙΡΑ FRIZZ NO MORE



Συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνολογίας Pro-V με βιοτίνη και άνθη κάκτου, η νέα σειρά PANTENE Frizz No More περιέχει ένα μείγμα θρεπτικών συστατικών που λειαίνει τα ατίθασα, φριζαρισμένα μαλλιά, χαρίζοντας τέλειες και καλοσχηματισμένες μπούκλες. Όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς Miracles, το Frizz No More περιλαμβάνει προϊόντα για κάθε βήμα της μεταμόρφωσης των μαλλιών σας.



«Τα ατίθασα, φριζαρισμένα μαλλιά δεν αρέσουν σε κανέναν, και αποτελούν γνωστή πηγή απογοήτευσης για πολλούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σειρά Pantene Frizz No More, εμπλουτισμένη με βιοτίνη, έλαιο argan και εκχύλισμα κάκτου, έχει σχεδιαστεί για να ενυδατώνει τα μαλλιά και να τα προστατεύει από το φριζάρισμα.»

Επικεφαλής επιστημονικής ομάδας του Pantene, Δρ. Jeni Thomas PhD



Η σειρά Pantene FRIZZ NO MORE περιλαμβάνει:

• ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRIZZ NO MORE με βιοτίνη, εκχύλισμα άνθους κάκτου και έλαιο Argan. Εξισορροπεί την υγρασία της τρίχας, εμποδίζοντας το φριζάρισμα πριν ακόμα ξεκινήσει.

• CONDITIONER FRIZZ NO MORE με βιοτίνη, εκχύλισμα άνθους κάκτου και έλαιο Argan. Συμβάλλει στην αποκατάσταση των αδύναμων, ταλαιπωρημένων μαλλιών και προλαμβάνει τη μελλοντική φθορά.

• ΜΑΣΚΑ INSTANT FRIZZ TAMER MASK με βιοτίνη, εκχύλισμα ανθών κάκτου και έλαιο Argan. Χαρίζει έντονη ενυδάτωση προστατεύοντας τα μαλλιά από το φριζάρισμα.

• FRIZZ RESIST BIOTIN SHOT. Εμποδίζει το φριζάρισμα πριν καν αυτό ξεκινήσει.

• ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ INSTANT FRIZZ TAMER LEAVE-IN CREAM με βιοτίνη, εκχύλισμα ανθών κάκτου και έλαιο Argan. Λειαίνει άμεσα, τιθασεύει το φριζάρισμα και χαρίζει ελαστικό κράτημα.



Γιατί αγαπάμε τη βιοτίνη, το έλαιο argan, το άνθος κάκτου και την πρωτεΐνη μεταξιού.



ΒΙΟΤΙΝΗ

Η επιστήμη έχει αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο της βιοτίνης στην υγεία του δέρματος και των μαλλιών.



Όπως και το φολικό οξύ, η βιοτίνη ανήκει στο σύμπλεγμα βιταμινών Β και σήμερα είναι γνωστή ως βιταμίνη Β7. Η βιοτίνη είναι συστατικό στοιχείο των ενζύμων και συμμετέχει στον μεταβολισμό του ανθρώπου, προάγοντας την υγιή ανάπτυξη του δέρματος και των μαλλιών. Επί χρόνια, οι γυναίκες σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν συμπληρώματα βιοτίνης για την ενδυνάμωση μαλλιών και νυχιών.



ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ ΚΑΚΤΟΥ

Ένα φυτό γνωστό για τα οφέλη του στον χώρο της κοσμετολογίας



Βαθιά ενυδάτωση, αντιγήρανση και καταπραϋντικές ιδιότητες είναι μερικά από τα οφέλη του εκχυλίσματος κάκτου και των ανθών του που βρίσκουν εφαρμογή στην κοσμετολογία. Πλούσιο σε αμινοξέα, μέταλλα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, είναι γνωστό ότι συμβάλει στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας της υγρασίας του δέρματος και των μαλλιών.



ΈΛΑΙΟ ARGAN

Ένα ελιξίριο ομορφιάς που συχνά αποκαλείται «υγρός χρυσός»



Το έλαιο argan είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά όπως αντιοξειδωτικά, βιταμίνη Ε και απαραίτητα λιπαρά οξέα, ενώ χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τη βελτίωση της όψης του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Είναι ιδανικό για ενυδάτωση και θρέψη, κάνοντας τα ξηρά, άγρια και ατίθασα μαλλιά πιο απαλά, λαμπερά και μαλακά.