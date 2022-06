Tender Love & Happy Stories: Η νέα συλλογή bebe & junior NEF-NEF Homeware για κάθε γούστο και στυλ

Ένας μαγικός μικρόκοσμος, σχεδιασμένος με φαντασία και τρυφερότητα ξεδιπλώνεται στις νέες συλλογές Baby & Junior της NEF-NEF Homeware.

Φτιαγμένες με πολλή αγάπη οι δυο συλλογές αγκαλιάζουν την κάθε στιγμή της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, συνδυάζοντας υπέροχα την πρακτικότητα με ότι πιο όμορφο για το νέο δωμάτιο, σε λευκά είδη φιλικά για το περιβάλλον και το παιδικό δέρμα.

Στη Baby Collection οι παστέλ αποχρώσεις κυριαρχούν μαζί με σχέδια από ουράνια τόξα, χαριτωμένα ζωάκια, νεράιδες, μικρούς πειρατές και πολλά αστέρια, για να γεμίσουν τη ζωή και τα όνειρα των μωρών με χαρούμενες ιστορίες. Επιλέξτε ανάμεσα από σεντόνια λίκνου και κούνιας, κουβερτούλες, πάντες και μαλακές πετσέτες - κάπες από 100% βαμβάκι, αλλά και relax, καλάθια, διακοσμητικά μαξιλάρια, αέρινες κουνουπιέρες, βαμβακερές κουρτίνες και ταπέτα και δημιουργήστε ένα παραμυθένιο περιβάλλον.

Στη συλλογή Junior τα σχέδια εναλλάσσονται για να εκφράσουν το χαρακτήρα, το προσωπικό στυλ και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, πλημμυρίζοντας το παιδικο δωμάτιο με φανταστικές εικόνες, χρώμα και χαρά.

Ανακαλύψτε τη NEF-NEF Homeware Baby & Junior Collection στο www.nef-nef.gr

Junior Collection:

1. Cute Crocodile, Σετ σεντόνια από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 170x260 +1 μαξιλ/κη 52x72 38€.

2. Cute Crocodile, Σετ πετσέτες από 100% βαμβάκι, Σετ 2 τμχ, (30x50 & 70x140) 25€.

3. Dino Park, Σετ σεντόνια από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 170x260 +1 μαξιλ/κη 52x72 38€.

4. L.A Coast, Σετ σεντόνια από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 170x260 +1 μαξιλ/κη 52x72 38€.

5. Nature Lover, Σετ σεντόνια από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 170x260 +1 μαξιλ/κη 52x72 38€.

6. Beach Boys, Σετ σεντόνια από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 170x260 +1 μαξιλ/κη 52x72 38€.

7 .Positive, Ταπέτο, 80x150, 1700gr/m2, 29,50€.

Baby Collection:

1. Magic World, Σετ σεντόνια κούνιας από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 120x170 + 1 μαξιλ/κη 30x40, 30€. Σετ σεντόνια λίκνου από 100% βαμβάκι, 2 x (70x120), 15€.

2. Πετσέτες - Kάπες ζωάκια, από 100% βαμβάκι, 70x120, 19,50€.

3. Rock Star, Σετ σεντόνια κούνιας από 100% βαμβάκι, 2 σεντόνια 120x170 + 1 μαξιλ/κη 30x40 30€. Σετ σεντόνια λίκνου από 100% βαμβάκι, 2 x (70x120) 15€.

4. Cuddling Lion, Μαξιλάρι διακοσμητικό, 30D 8,40€.

5. Kids Dream, Μαξιλάρι, 35x35, 10,50€.

6. Hello World, Ταπέτο, 125x100, 42€.

8. Miracle, Kουβρ-λί κεντητό με πομ-πον, 110x150, 29,50€

9. Kids Dream, Καλάθι, 32x22x24, 14€. Καλάθι, 35x25x27, 17,50€.

10. Hello World, Πετσέτες σετ 2 τμχ, (30x50+70x140), 28€.

11. Hello World, Μαξιλάρι διακοσμητικό, 30x30, 10,50€.

Όλα είναι της συλλογής Nef-Nef Homeware SS22, www.nef-nef.gr