Το Μέλλον του Ροζ είναι Πράσινο™: Η Barbie® παρουσιάζει τη νέα κούκλα Δρ. Jane Goodall κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο ocean-bound πλαστικό πιστοποιημένο ως Carbon Neutral

Η Mattel διευρύνει την γκάμα βιώσιμων προϊόντων της και μένει συνεπής στη δέσμευσή της για χρήση 100% ανακυκλωμένων, ανακυκλώσιμων ή πλαστικών βιολογικών υλικών στα προϊόντα και στις συσκευασίες τους έως το 2030.

Η Mattel, ανακοινώνει σήμερα τη συνεργασία της Barbie με το Ινστιτούτο Jane Goodall παρουσιάζοντας την κούκλα Δρ. Jane Inspiring Women™. Η κούκλα Δρ. Jane Inspiring Women™ είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο ocean-bound2 πλαστικό πιστοποιημένο ως Carbon Neutral1 (ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα) και είναι διαθέσιμη στην αγορά από τον Ιούλιου 2022.

«Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη βιώσιμη κούκλα της σειράς Barbie Inspiring Women, η οποία αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον», δήλωσε η Lisa McKnight, Executive Vice President και Global Head of Barbie Mattel. «Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερα πρότυπα όπως η Δρ. Jane Goodall και είναι μόνο η αρχή για να τα εμπνεύσουμε να γίνουν ό,τι ονειρεύονται. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ελπίζουμε ότι η συλλογή θα αποτελέσει φόρο τιμής σε γυναίκες πρωτοπόρους της επιστήμης και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για καριέρες στη Βιωσιμότητα, με ποιους τρόπους μπορούν να προστατεύσουν τον πλανήτη αλλά και να δημιουργήσουν ιστορίες με θέμα τη βιωσιμότητα μέσω του παιχνιδιού με κούκλες».

Δρ. Jane Goodall Inspiring Women:

Ακριβώς πριν την Παγκόσμια Ημέρα Χιμπατζή στις 14 Ιουλίου, η Barbie είναι περήφανη που τιμά τη διάσημη ηθολόγο και οικολόγο Δρ. Jane Goodall, DBE, Ιδρύτρια του Ινστιτούτου Jane Goodall, Αγγελιοφόρο του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ειρήνη και γιορτάζει την πρωτοποριακή έρευνα και τα ηρωικά της επιτεύγματα ως ανθρωπίστρια, επιστήμονα και ακτιβίστρια. Το λανσάρισμα συμπίπτει επίσης, με την επέτειο των 62 χρόνων από το πρώτο ταξίδι της Dr. Jane Goodall στο δάσος του Εθνικού Πάρκου Gombe στην Τανζανία.

Η σειρά «Inspiring Women» έχει τιμήσει θαρραλέες γυναίκες που ρίσκαραν, άλλαξαν τους κανόνες και άνοιξαν τον δρόμο στις νέες γενιές να ονειρεύονται περισσότερο από ποτέ. Η Δρ. Jane Goodall προστίθεται σε μια λίστα με ηρωΐδες της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των Ida B. Wells, Δρ. Maya Angelou, Billie Jean King και Eleanor Roosevelt.

«Σε όλη μου την καριέρα, ήθελα να εμπνεύσω τα παιδιά να έχουν περιέργεια και να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους – όπως έκανα εγώ όταν ταξίδεψα για πρώτη φορά στην Τανζανία πριν από 62 χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την Barbie και ενθαρρύνω τα μικρά παιδιά να μάθουν και να αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά», δήλωσε η Δρ. Jane Goodall. «Μέσω αυτής της συνεργασίας, ελπίζω να εμπνεύσω την επόμενη γενιά να προστατέψει τον πλανήτη μας και να τους υπενθυμίσω ότι μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται.»

Σειρά Roots & Shoots + You Can Be Anything™

Ως μέρος του εορτασμού των ιστορικών επιτευγμάτων της Δρ. Jane Goodall ως ηγέτης στον τομέα της, η Barbie ξεκινάει μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Jane Goodall και αξιοποιεί το παγκόσμιο πρόγραμμα Roots & Shoots για τη νεολαία με στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά για την προστασία του περιβάλλοντος και να τα διδάξει για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό. Σε συνεργασία με το JGI’s Roots & Shoots, η Barbie δημιουργεί ένα παγκόσμιο challenge με το Hashtag #NaturallyCuriousJane, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τα μικρά βήματα που μπορούν να κάνουν για να δημιουργήσουν μεγάλες αλλαγές. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η δημιουργίας ενός περιοδικού παρατήρησης της φύσης, η χαρτογράφηση της κοινότητας και η αύξηση χώρων με πράσινο. Επίσης, η Δρ. Jane Goodall συμμετέχει σε ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς Barbie You Can Be Anything στο κανάλι της Barbie στο YouTube.

Η σειρά που ανακοινώθηκε σήμερα προστίθεται σε έναν διευρυμένο κατάλογο προϊόντων που υποστηρίζουν τη δέσμευσή της Mattel για χρήση 100% ανακυκλωμένων, ανακυκλώσιμων ή πλαστικών βιολογικών υλικών στα προϊόντα και στις συσκευασίες τους έως το 2030. Άλλα βιώσιμα προϊόντα της Mattel είναι η Barbie Loves the Ocean, η πρώτη σειρά κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο ocean-bound πλαστικό3. Το Fisher-Price® Rock-a-Stack® και το Fisher-Price Baby's First Blocks, κατασκευασμένα από πλαστικά βιολογικής βάσης. Το UNO® Nothin’ But Paper μια 100% ανακυκλώσιμη έκδοση στην οποία το σελοφάν της συσκευασίας αντικαταστάθηκε από χαρτί. Το Matchbox® Tesla Roadster και τα MEGA BLOKS™ Green Town™ κατασκευασμένα από 99% ανακυκλωμένα υλικά και πιστοποιημένο ως Carbon Neutral.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες της Barbie να βοηθήσει στην προστασία του πλανήτη, επισκεφθείτε το site Barbie.com/EnviromentalImpact. Για να συμμετάσχετε στο challenge Barbie x Jane Goodall Institute Roots & Shoots, επισκεφτείτε το RootsAndShoots.org/naturally-curious-jane. Για περισσότερες πληροφορίες για τη δέσμευση και το όραμα της Mattel επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://corporate.mattel.com/en-us/citizenship/sustainability.

Η κούκλα Δρ. Jane Inspiring Women είναι προϊόν CarbonNeutral®, πιστοποιημένο από τους συνεργάτες Climate Impact Partners, ειδικούς σε θέματα ουδετερότητας άνθρακα και χρηματοδότησης για το περιβάλλον. Για να επιτύχει την πιστοποίηση προϊόντος CarbonNeutral, η Barbie πραγματοποίησε αξιολόγηση του κύκλου ζωής από τρίτους και αγόρασε αντισταθμίσεις άνθρακα (189 μετρικούς τόνους ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα) από τα έργα αναδάσωσης μιας κοινότητας της Γκάνας, αναδάσωσης κοιλάδας του Μισισιπή και αποκατάσταση εγγενών δασών της Αυστραλίας.

Πλαστικά εξαρτήματα κούκλας κατασκευασμένα από 90% πλαστικό που προέρχονται από περιοχές που δεν διαθέτουν επίσημα συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Εξαιρούνται το κεφάλι και τα μαλλιά της κούκλας.

Πλαστικά μέρη κατασκευασμένα από 90% πλαστικό που προέρχονται από περιοχές που δεν διαθέτουν επίσημα συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Εξαιρούνται το κεφάλι κούκλας, τα παπούτσια, το tablet και η φορητή λάμπα παραλίας.