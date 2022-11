Hayu: Η On-Demand υπηρεσία με αποκλειστικό περιεχόμενο Reality TV Shows ήρθε στην Ελλάδα

Η συνδρομητική υπηρεσία reality TV της NBCUniversal International είναι τώρα διαθέσιμη σε πάνω από 40 τοποθεσίες.

Άλλες νέες τοποθεσίες περιλαμβάνουν την Αλβανία, την Ανδόρα, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, το Κόσοβο, τη Μάλτα, το Μοντενέγκρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τουρκία

Η on-demand reality TV Show συνδρομητική πλατφόρμα από την NBCUniversal International κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και σε 15 ακόμα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το λανσάρισμα αυτό έρχεται για να αποτελέσει βάση στην υπάρχουσα επιτυχία της πλατφόρμας σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές – συμπεριλαμβανομένου του λανσαρίσματος της το 2021 σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσέχικη Δημοκρατία. Αυτό το επίτευγμα που αποτελεί ορόσημο, αυξάνει τον αριθμό των αγορών για την υπηρεσία σε άνω των 40.

Δίνοντας πρόσβαση κατευθείαν στον καταναλωτή μέσα από μια ευρεία γκάμα από συσκευές -κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση, κονσόλα και διαδίκτυο – η Hayu για πρώτη φορά είναι διαθέσιμη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτός από την Ελλάδα, οι τοποθεσίες περιλαμβάνουν την Αλβανία, την Κύπρο, το Κόσοβο, τη Μάλτα, το Μοντενέγκρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τουρκία.

Απευθυνόμενη στους φανατικούς θεατές του είδους, η Hayu προσφέρει πάνω από 300 εκπομπές και πάνω από 9.000 επεισόδια υψηλού reality TV περιεχομένου περιλαμβάνοντας και όλες τις σεζόν των δημοφιλών franchise σειρών The Real Housewives, Below Deck και Million Dollar Listing καθώς και spin-offs της σειράς Keeping Up With the Kardashians εξ ολοκλήρου από την αρχή.

Το πραγματικά μεγάλο εύρος περιεχομένου που προσφέρει η Hayu, καλύπτει σε υψηλό επίπεδο το κοινό των reality TV shows. Η υπηρεσία προσφέρει εκτεταμένη επιλογή, με μια μεγάλη γκάμα από υποκατηγορίες χωρίς σενάριο στα Αγγλικά περιλαμβάνοντας τις εξής: Σπίτι και Διακόσμηση, Ραντεβού, Μαγειρική, Αληθινά Εγκλήματα και Μόδα. Ακόμη, οι συνδρομητές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τυχόν spoilers καθώς η πλειονότητα των επεισοδίων είναι διαθέσιμα στη Hayu την ίδια ημέρα που προβάλλονται και στις Η.Π.Α.

«Ως ο απόλυτος προορισμός για παγκόσμιο και υψηλού επιπέδου reality TV περιεχομένου, είμαστε ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία της Hayu στην Ελλάδα και σε 15 ακόμα τοποθεσίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αναμένοντας να συνεργαστούμε με πλατφόρμες και τηλεπικοινωνίες ώστε να προσφέρουν αντίστοιχα στο νεαρό γυναικείο κοινό τους» σχολίασε ο Hendrik McDermott, MD, Direct-to-Consumer, παγκοσμίως της NBCUniversal. «Αυτό το κομβικό ορόσημο της επέκτασης της υπηρεσίας σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως συνεχίζει να συμπληρώνει στον στόχο μας την υψηλή παροχή των καλύτερων εκπομπών reality σε ακόμα περισσότερους φανατικούς του είδους».

Σε πολλές αγορές οι Hayu έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία της ως μια must-have υπηρεσία περιεχομένου reality. Οι φανατικοί των reality TV shows στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μπορούν να εγγραφούν στην Hayu στην τιμή των €4.99 για μηνιαία συνδρομή, €23.99 για 6μηνη συνδρομή ή €43.99 για 12μηνη συνδρομή**, με δωρεάν δοκιμή για 7 ημέρες.

Η Hayu είναι τώρα διαθέσιμη σε πάνω από 40 τοποθεσίες. Η Hayu λανσαρίστηκε σε Βρετανία, Ιρλανδία και Αυστραλία τον Μάρτιο του 2016 και κατόπιν, ακολούθησε η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Δανία τον Νοέμβριο του 2017 και επεκτάθηκε στον Καναδά τον Σεπτέμβριο του 2018, στο Μπενελούξ τον Δεκέμβριο του 2018 και στην Νοτιοανατολική Ασία τον Οκτώβριο του 2019. Στη συνέχεια, ακολούθησε η Γερμανία και η Αυστρία τον Νοέμβριο του 2020, κατόπιν, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελβετία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσέχικη Δημοκρατία τον Φεβρουάριο του 2021 και η Ινδία τον Δεκέμβριο του 2021.