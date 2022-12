Προτάσεις δώρων για την κολλητή

Πλησιάζει η γιορτή της κολλητής σου ή έρχονται τα γενέθλιά της; Μήπως απλώς θέλεις να της κάνεις ένα όμορφο δώρο τις γιορτές; Σου έχουμε 3+1 προτάσεις που θα λατρέψει!

Ο Δεκέμβριος είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας με τις περισσότερες γιορτές. Τι σημαίνει αυτό; Αφενός ότι δεν πρέπει να ξεχάσεις να ευχηθείς χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν και αφετέρου να τους πάρεις και απ’ ένα όμορφο δωράκι.

Πέρα από τις πολλές ονομαστικές εορτές που βρίσκονται μαζεμένες τον Δεκέμβριο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετοί είναι αυτοί που θα γιορτάσουν τα γενέθλιά τους. Αν λοιπόν η κολλητή σου βρίσκεται σε αυτές τις δύο κατηγορίες τότε σίγουρα θα πρέπει να της χαρίσεις κάποιο δώρο. Εάν πάλι δεν έχει τίποτα από τα δυο, δηλαδή ούτε γιορτή αλλά ούτε και γενέθλια, τότε τα Χριστούγεννα αποτελούν την ιδανική περίοδο του χρόνου για να της κάνεις κάποιο ωραίο δώρο.

Συγκεντρώσαμε 3+1 επιλογές για να σε βοηθήσουμε να διαλέξεις κάτι γρήγορα. Ειδικά, εάν δεν έχεις τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτείς κάποιο ιδιαίτερο δώρο ή να ξεχυθείς στα μαγαζιά μια μέρα ολόκληρη παίρνοντας… σβάρνα το ένα κατάστημα μετά τ’ άλλο! Η παρακάτω λίστα θα σου λύσει τα χέρια.

Για ταξίδια

Ποια δεν αγαπάει να ταξιδεύει; Ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή ακόμα και εντός Ελλάδας, αποτελεί μια ωραία και άκρως ενδιαφέρουσα εμπειρία. Θα γνωρίσεις διαφορετικές κουλτούρες, άλλα ήθη και έθιμα, άλλες νοοτροπίες και φυσικά θα αντικρίσεις νέα μέρη και αξιοθέατα. Ένα ιδανικό λοιπόν δώρο για την κολλητή σου που λατρεύει τα ταξίδια είναι μια… βαλίτσα.

Επειδή κανένας δεν θέλει να κουβαλάει έναν τεράστιο σάκο ή μια μεγάλη τσάντα πλάτης φορτωμένα με τα ρούχα ενός ολόκληρου ταξιδιού, μια βαλίτσα καμπίνας με ροδάκια είναι η λύση για να γλιτώσεις την ταλαιπωρία και τους μετέπειτα πόνους σε πλάτη και ώμους. Μη βιαστείς όμως να επιλέξεις βαλίτσα. Το σχέδιο και το χρώμα που θα έχει θέλουν μια… κάποια σκέψη. Θυμήσου ποιο είναι το αγαπημένο της χρώμα και προσπάθησε να το συνδυάσεις με ορισμένα όμορφα patterns. Αν δεν θες να ρισκάρεις με τα σχέδια τότε πήγαινε σε κάτι μίνιμαλ. Ίσως μια μονόχρωμη βαλίτσα σε γαλάζια απόχρωση ή μια σε μπεζ να αποτελέσουν την ιδανική επιλογή.

Fitness

Και περνάμε σε εκείνη την κολλητή που ξημεροβραδιάζεται στο γυμναστήριο! Λατρεύει να γυμνάζεται και αγαπάει κάθε τι γύρω από το fitness. Είσαι τυχερή καθώς υπάρχει μια πληθώρα επιλογών σε δώρα που αν της χαρίσεις σίγουρα θα τη… βολέψουν στην καθημερινότητά της.

Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο όλων. Το παγούρι! Κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης είναι απαραίτητα τα μικρά διαλείμματα για ενυδάτωση. Τι καλύτερο λοιπόν δώρο από ένα παγούρι; Θα βρεις εκατοντάδες επιλογές σε σχέδια, χρώματα και μεγέθη. Σου προτείνουμε να διαλέξεις κάτι ποιοτικό και εύχρηστο. Αν θες και είσαι σε θέση να διαθέσεις και λίγα χρήματα περισσότερα, τότε σου προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πας στην επιλογή ενός παγουριού θερμός.

Οι επιλογές σου δεν σταματούν εδώ. Τι λες για μια μπάλα γυμναστικής; Ίσως κάποιο σχοινάκι; Μήπως επιτέλους ήρθε η στιγμή να της πάρεις αυτό το στρώμα yoga που είχε βάλει στο μάτι; Μήπως πάλι ή είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να της χαρίσεις το φορητό Blender που ήθελε για να φτιάχνει τα πιο υγιεινά smoothies; The choice is… up to you!

Διακοσμητικά χώρου

Εάν η κολλητή σου μετακόμισε πρόσφατα ή γενικά ψάχνεται συνέχεια για να βρει νέους και όμορφους τρόπους για να ανανεώνει το χώρο της, τότε εδώ θέλει… σκέψη! Είναι μια απαιτητική διαδικασία καθώς θα κληθείς να χρησιμοποιήσεις όλα όσα γνωρίζεις για την κολλητή σου ώστε να της βρεις το τέλειο διακοσμητικό!

Μην αγχώνεσαι δεν θα σε αφήσουμε μόνη σου. Έχουμε μερικές προτάσεις και γι΄αυτήν την κατηγορία που μπορεί να σε βοηθήσουν να καταλήξεις στην ιδανική επιλογή! Αρχικά, εάν αγαπάει τα ταξίδια, που σου λέγαμε παραπάνω, τότε μπορείς να της χαρίσεις ακόμη ένα… ταξιδιάρικο δώρο. Μια καλαίσθητη υδρόγειο σφαίρα ώστε να όταν τη κοιτάει να παίρνει έμπνευση για τον επόμενό της προορισμό.

Εάν έχει συλλογή από κοσμήματα, τότε μια καλή και άκρως χρήσιμη επιλογή είναι να της χαρίσεις ένα σταντ κοσμημάτων. Πρόσεξε μόνο να είναι όμορφο, μίνιμαλ και να ταιριάζει με την υπόλοιπη διακόσμηση του σπιτιού της. Και μιας και μιλάμε για την οργάνωση και τακτοποίηση πραγμάτων, ακόμη μια καλή ιδέα είναι να της δωρίσεις μια ωραία βάση οργάνωσης. Μπορεί να την αξιοποιήσει πέρα από τα κοσμήματά της και για πολλά διάφορα άλλα αντικείμενά της. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει τάξη στον εξοπλισμό μακιγιάζ της. Να τακτοποιήσει τα κραγιόν και τα μανό της. Ποια θέλει να ψάχνει συνέχεια να βρει τα αγαπημένα της προϊόντα μακιγιάζ σ΄ένα τσαντάκι;

Δωροκάρτα

Εάν είσαι από εκείνους τους χαρακτήρες που αφήνουν τα πάντα για την τελευταία στιγμή τότε μόνο μια επιλογή θα σε σώσει: Μια Δωροκάρτα από το αγαπημένο της κατάστημα.

Όχι μόνο θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη αλλά μια giftcard μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ακριβώς θέλει ο παραλήπτης της. Έτσι, θα αποφύγεις να νιώσεις αμήχανα αν τυχόν το δώρο που επέλεξες για την κολλητή σου, δεν της αρέσει. Καλές αγορές!