Voodoo Cello: Η Imany επιστρέφει με ένα κοντσέρτο για μία φωνή και 8 τσέλο στο Christmas Theater

H μαγική φωνή της Ιmany έρχεται στο Christmas Theater με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα

Μετά την θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού στο Μέγαρο Μουσικής τον περσινό Μάιο και τη συγκίνηση που προκάλεσαν τα λόγια της για το πώς η Ελλάδα συμβολίζει για εκείνη την αρχή της επιτυχίας της, η μαγευτική Imany επιστρέφει στην Ελλάδα με το «Voodoo Cello», για μία και μοναδική συναυλία στο Christmas Theater την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 21.00.

H μαγική φωνή της Ιmany που μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στο Christmas Theater με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.

Μια παράσταση όπου οι μόνοι πρωταγωνιστές είναι η μαγική, γήινη φωνή της και 8 τσέλο που την συνοδεύουν σε ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα. Όπως λέει η ίδια το τσέλο όχι μόνο είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή αλλά έχει και γυναικείες καμπύλες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr