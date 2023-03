4 items που φέρνουν την αλλαγή

Mini bags, designer shoes με χαρακτήρα, αντικείμενα που θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου και μια συσκευή που αναβαθμίζει την απόλαυση του θερμαινόμενου καπνού. Αυτά είναι τα items που θα ξεχωρίσουν το 2023.

H Alina Wheeler, η συγγραφέας του best seller «Designing Brand Identity», έχει πει πως «το design είναι η πιο ορατή μορφή ευφυίας». Οπτικοποιεί την αισθητική αλλά και την οξυδέρκεια αυτού που το σχεδιάζει. Εξελίσσοντας λίγο τη ρήση, θα λέγαμε πως αντικατοπτρίζει το στυλ και αυτού που το κρατάει. Έτσι, αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να περιοριστούμε στα items που αξίζει να επενδύσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας πράγματα χωρίς ουσία, αλλά λίγα και καλά, που θα μας βοηθήσουν να νιώσουμε την αλλαγή, να νιώσουμε ελεύθερες.

Νιώσε ελεύθερη

Τι προσφέρει πραγματική ελευθερία; Το να ξέρεις πώς να φορέσεις ένα ζευγάρι hiking boots που θα δώσει την άνεση που χρειάζονται οι all day εμφανίσεις σου και θα σε κάνουν να νιώσεις την αλλαγή στο everyday στυλ σου. Αν είσαι ενήλικη καπνίστρια, ελεύθερη σε κάνει να νιώθεις και το γεγονός ότι η νέα συσκευή θερμαινόμενου καπνού PULZE 2.0 εξασφαλίζει περισσότερες από 25 συνεχόμενες χρήσεις με μόλις μια φόρτιση, για απόλαυση χωρίς διαλείμματα. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Η νέα συσκευή έρχεται και με μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης. H εμπειρία διαρκεί 5 λεπτά χωρίς μέτρημα εισπνοών, ομοιόμορφα από την πρώτη έως την τελευταία εισπνοή.

Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου

Με μια vintage like τσάντα ταχυδρόμου, όπου ως ενήλικη καπνίστρια, μπορείς να βάλεις μέσα και την PULZE 2.0 συσκευή σου. Και αφού λύσαμε το πως θα πάρεις τον έλεγχο του στυλ σου στα χέρια σου, πάρε και τον έλεγχο της απόλαυσης στα χέρια σου, επιλέγοντας ένα από τα δυο επίπεδα θέρμανσης που διαθέτει η νέα συσκευή PULZE 2.0. Επίλεξε μεταξύ έντονης γευστικής εμπειρίας ή πιο διακριτικής με το πάτημα ενός κουμπιού.

Νιώσε την αλλαγή

Η νέα συσκευή θερμαινόμενου καπνού «δένει» άψογα με όλα τα winter outfits της φετινής σεζόν. Θα αναρωτιέσαι γιατί και η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί κυκλοφορεί σε 3 εντυπωσιακά χρώματα, Rich Copper, Midnight Mocha και Deep Teal.

Νιώσε τη στιγμή

Last but not least, για μία ολοκληρωμένη, συνδύασε τη νέα PULZE 2.0 με τις ράβδους καπνού iD, που είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να προσφέρουν μία απολαυστική και αυθεντική εμπειρία θερμαινόμενου καπνού. Φτιαγμένες από χαρμάνια υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα από τους δημιουργούς των τσιγάρων Davidoff, βγαίνουν σε μία πλούσια γκάμα γεύσεων. Eπίλεξε αυτή που σου ταιριάζει ανάμεσα σε Καπνικές (Βronze, Blue, Copper, Amber, Yellow), Δροσιστικές (Ice, Polar) και Φρουτένιες γεύσεις (Watermelon, Berry), με τον ίδιο τρόπο που επιλέγεις χρώμα για το boyfriend hoodie σου και το φοράς all day long τον φετινό χειμώνα.