Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3rd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023.

Αρχικά, η Χρύσα Βουλγαρίδου, Αντιπρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό ανέφερε στο χαιρετισμό της ότι: «Μέσα από την διαφορετικότητα περνάει η εξέλιξη και η ανέλιξη». Όταν μιλάμε για διαφορετικότητα και συμπερίληψη αναφερόμαστε στη κατανόηση, αποδοχή των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των: εθνικότητα, φύλο, ηλικία, θρησκεία, ΑΜΕΑ και στον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Διαφορών στην εκπαίδευση, στην προσωπικότητα, στις δεξιότητες, στις εμπειρίες και στις γνώσεις.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την βάση και να εστιάσουμε στις πρακτικές εκείνες που μέσα σε μια εταιρία αλλά και σε ένα κοινωνικό σύνολο θα πέτυχουν την καλύτερη συνεργασία, ισορροπία και τον σεβασμό.

Πετυχαίνοντας αυτά θα μπορέσουμε τότε να μιλάμε για την εξέλιξη και την ανέλιξη μέσα στον επαγγελματικό χώρο και την κοινωνία. Δημιουργώντας πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την διαφορετικότητα.

Στην εισαγωγική της ομιλία, η Ντιάνα Μαρκάκη, CEO, the Boardroom, σημείωσε: «Δεδομένης της

επιβολής των ποσοστώσεων είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο συμβολικός διορισμός γυναικών,

και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προετοιμασία και υποστήριξη ικανών και καταρτισμένων γυναικών προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια, με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης».

Το πρώτο πάνελ αποτελούνταν από εκλεκτά μέλη του the BOARDROOM, με συντονίστρια την Ντιάνα Μαρκάκη.

Αρχικά, η Κατερίνα Γλαβά, Partner, Consulting, Deloitte Greece, αναφέρθηκε στην αίσθηση μοναξιάς της γυναίκας που βρίσκεται σε executive θέση και έδωσε έμφαση στο πώς κομβικοί χώροι που οδηγούν σε επαγγελματική άνοδο παραμένουν «κλειστοί» για τις γυναίκες: ιδιαίτερα σημαντικός, σήμερα, ο χώρος της τεχνολογίας. Η στροφή των γυναικών σε παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλματα και η παραμονή τους σε αυτά αποτελεί εν πολλοίς και πρόβλημα που προκύπτει από στερεότυπα και δεν έχει επιδιωχθεί να διορθωθεί με σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η Αγγέλικα Τζέμου, Μέλος ΔΣ & Head of HR της Bayer Greece, σημείωσε: «Αποτέλεσμα της «γυάλινης οροφής» είναι η ανισότητα ευκαιριών ανάπτυξης και η ύπαρξη ενός αναξιοποίητου ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο αν είχε πλήρη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες της αγοράς εργασίας, θα μπορούσε να φέρει αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας κατά 25%. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη εργασία και η πολιτική των ίσων ευκαιριών, μπορεί στο μυαλό μας να είναι κυρίως θέμα δικαιοσύνης. Όμως τα πράγματα δείχνουν ότι είναι και προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης.»

Η Θάλεια Εμίρη, Δ.Ν. Δικηγόρος, Επικεφαλής Νομική Σύμβουλος της Alpha Bank, επεσήμανε την σημασία που έχει η δυσκολία συμμετοχής (ή και η μη-συμμετοχή) όσων γυναικών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης ή σε Διοικητικά Συμβούλια στις άτυπες συζητήσεις/στο small talk και τις αντίστοιχες επαφές που είναι καθοριστικές για την λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης τοποθετήθηκε σχετικά με το άγχος εκπροσώπησης του φύλου, που αποτελεί ιδιαίτερο βάρος για τις γυναίκες – και που αυξάνεται όσο αυτές πετυχαίνουν στην σταδιοδρομία τους.

Η Μαρία Ιωαννίδου, Μέλος, Lean in Network Greece (Athens) και Μέλος, the Boardroom, χρειάστηκαν 100 χρόνια και πολλεσ Θυσίες ηια να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα με πολλές προσωπικές θυσίες Εμείς οι γυναίκες πρεπει να διεκδικήσουμε τη θέση μας γύρω από το τραπέζι. Η ποσόστωση είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η πορεία προς την ισότητα των φύλων είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Θέλει υπομονή και αποφασιστικότητα.

Στη δεύτερη ενότητα, η Έλενα Παπαδονικολάκη, Founding member & Chair of the Greek Chapter, the Boardroom, μίλησε για τη θέση της γυναίκας στον Τουρισμό και την ανάγκη συμπερίληψης της σε θέσεις ευθύνης. Αναφέρθηκε στο φαινόμενο της γυάλινης οροφής και τα αόρατα εμπόδια που περιορίζουν την προαγωγή των γυναικών σε ανώτερες θέσεις κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επεσήμανε τη σημασία δημιουργίας κουλτούρας συμπερίληψης και διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, τονίζοντας ότι οι οργανισμοί που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του DΕI, είναι σίγουρο ότι θα ανακαλύψουν στο εσωτερικό τους πολλά «κρυφά» ταλέντα, αλλά θα μπορέσουν να προσελκύσουν και νέα. Ταλέντα υπάρχουν, σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις βαθμίδες, αλλά χρειάζονται αξιοποίηση, καλλιέργεια και ανάπτυξη.

Ακολούθησε η Νατάσα Μαρτσέκη, Board Member & Secretary General του The Non-Executive Directors Club in Greece. «Οι σύγχρονες πρακτικές διακυβέρνησης με γνώμονα την πολυμορφία και την συμπερίληψη, απαιτούν πρωτίστως τα Διοικητικά Συμβούλια να είναι εκείνα που πραγματικά διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες της αίθουσας συνεδριάσεων αντικατοπτρίζουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, ανήκειν και πραγματικού σεβασμού δημιουργώντας ένα εταιρικό περιβάλλον στο οποίο όλα τα στελέχη- ανεξάρτητα του φύλου τους ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, να προτείνουν ιδέες και να δημιουργούν αξία για τους εργαζόμενους, τους μετόχους αλλά και το κοινωνικό σύνολο.»

Στην τρίτη ενότητα, ο Βασίλειος Χουλιάρας, HR Director Eastern Europe της Barilla Group και

Member of the BoD of Barilla Hellas, Ανοίγοντας την 3η Ενότητα του Συνεδρίου, μίλησε για τη σταθερή δέσμευση της Barilla Hellas από το 2012 μέχρι σήμερα να διασφαλίσει ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, ανοιχτό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα, αναδιαμορφώνοντας τις πολιτικές και τις πρακτικές της εταιρίας και υλοποιώντας δράσεις, που καλλιεργούν και ενισχύουν την έννοια της ισότητας σε κάθε πεδίο δράσης των εργαζομένων. Στη συνέχεια, έκανε αναφορά σε καθημερινά παραδείγματα μη συνειδητών προκαταλήψεων στον χώρο εργασίας και παρουσίασε τα στρατηγικά βήματα που οφείλει να ακολουθήσει μία εταιρία, με στόχο ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς φυλετικά στερεότυπα. Ολοκληρώνοντας ανέδειξε τη σημασία της ισότητας φύλων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι γυναίκες θα έχουν τον ρόλο που τους αξίζει στον επιχειρηματικό κόσμο νωρίτερα από ό,τι προβλέπουν οι ειδικοί, δίνοντας θετικό πρόσημο στη συζήτηση.

Η Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE, Communication Consultant, Ethics & Compliance Senior Expert, Secretary General of the Association of Compliance Officers in Greece, στη βιωματική ομιλία της με

τίτλο: «Ο δρόμος προς την επαγγελματική επιτυχία των γυναικών δεν είναι στρωμένος με καλές προθέσεις» αναφέρθηκε στα αόρατα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην καριέρα τους, και περιέγραψε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σχετικά με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις στο εργασιακό περιβάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Υπενθύμισε ποια ήταν η πραγματική αφετηρία και πόσο προχωρήσαμε από τότε, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται πολύπλευρη προσπάθεια και στήριξη για να κατακτήσουν οι γυναίκες τη θέση που τους αξίζει.

Η Μαριλένα Σουλογιάννη, HR Director & Regional CSR Ambassador της Edenred, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πάνελ με θέμα τη διαφορετικότητα και την εξάλειψη συνειδητών ή ασυνείδητων προκαταλήψεων στον χώρο εργασίας και μοιράστηκε μαζί μας βέλτιστες πρακτικές στον χώρο εργασίας για την ενσωμάτωση και συμπερίληψη των εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς.

Στην ξεχωριστή ομιλία η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Coach, Ομιλήτρια και Συγγραφέας, έδωσε στοιχεία της προσωπικής της διαδρομής στην αντιμετώπιση του θέματος των ανισοτήτων και των δυνατοτήτων καθοδήγησης προς μια βέλτιστη διαδρομή των επιχειρήσεων αλλά και των γυναικών σε θέσεις ευθύνης»

Στην τέταρτη ενότητα η Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Value Officer της Roche Hellas, ανέφερε: «Για εμάς στη Roche η διαφορετικότητα λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας. Μας βοηθά να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε, να συνεργαζόμαστε και να συνδιαμορφώνουμε αξία: για τους ασθενείς, τα οικοσυστήματα υγείας, την κοινωνία. Γι’ αυτό φροντίζουμε να ακολουθούμε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο οργανωτικό μοντέλο, που επιτρέπει σε ανθρώπους διαφορετικούς να συνεισφέρουν ισότιμα και να αναπτύσσονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τα θέματα έμφυλης ισότητας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της κουλτούρας, έμπρακτα και διαχρονικά, με στοχευμένες δράσεις τόσο εσωτερικά, σχεδιασμένες από την ειδική ομάδα εργαζομένων One Roche D&I / Employer Branding, όσο και προς την κοινωνία, με πρωτοβουλίες όπως η καμπάνια forHER για τον γυναικείο καρκίνο και το XProject, μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών σε θέματα υγείας, μέσω συνεργασιών με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη.»



Η Μαρία Ρίτα Γκάλι, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, τόνισε ότι καθώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, πρέπει να δράσουμε συγκεκριμένα για την προώθηση και διασφάλιση της ισότητας στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων, αυτό που έχει επίσης αποδειχθεί στατιστικά, ότι οι εταιρείες με τα υψηλότερα ποσοστά διαφορετικότητας και συμπερίληψης αποδίδουν πολύ καλύτερα σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ΔΕΣΦΑ, οι άνθρωποι μας είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για την εκπλήρωση του κοινού μας οράματος.



Η τελευταία ομιλήτρια της 3ης ενότητας, Μαρία Καλογεροπούλου, Head of HR της TOYOTA HELLAS – Μέλος Δ.Σ. ΣΔΑΔΕ Έφορος Οικονομικών, αναφέρθηκε στην σημασία που έχουν οι προκαταλήψεις σε επίπεδο unconscious bias, ενώ τόνισε με προσγειωτικό τρόπο ότι τα δικαιώματα που κατακτώνται μπορούν και να χάνονται εύκολα. Αναφέρθηκε σε μελέτες όπως του συστήματος Νταβός για το gender gap όπου υπολογίσθηκε ότι – με τον ρυθμό που προχωρούν τα πράγματα , και αν αποκλείσει κανείς πισωγυρίσματα – θα χρειάζονταν σε διεθνές επίπεδο 132 χρόνια προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα. Στην Ευρώπη η κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη: θα χρειάζονταν … 60 χρόνια.

Στην ομιλία της, η Δήμητρα Κεχαγιά, Δήμαρχος Πεντέλης, δήλωσε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή όταν σε καλούν να μιλήσεις για το Δήμο σου ως case study! Στο 3rd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion συζητήσαμε για τις προκλήσεις αλλά και τις δυσκολίες που συναντήσαμε όταν κληθήκαμε να διοικήσουμε. Αρχικά και μόνο το να είσαι γυναίκα δήμαρχος, δημιουργεί ακόμα και τη σημερινή εποχή, συμπεριφορές και στάσεις ικανές να δυσχεράνουν το έργο που πρέπει να γίνει. Ωστόσο, με υπομονή και θέληση για δουλειά, καταφέραμε να τις υπερκεράσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Σήμερα, ολοκληρώνουμε περισσότερα από 140 έργα και παρεμβάσεις σε όλη την πόλη και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις που φτάνουν τα 65,6 εκ. ευρώ!»

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δημοσιογράφος και δικηγόρος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

