Η Kate Zubok στο Bolivar

Τα Sunday Sunset Events επιστρέφουν.

Support by Deerisnd (U.nid / Steph / Rezo / Metaxxa, Κυριακή 2 Απριλίου.

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Τα Sunday Sunset Events επιστρέφουν 2 Απριλίου δυναμικά στο Bolivar, με καλεσμένη της Minotaur - Minotaur την Kate Zubok. Η Ουκρανικής καταγωγής καλλιτέχνης με έδρα το Παρίσι έχει εμφανιστεί δίπλα σε τεράστια ονόματα όπως Solomun, Black Coffee Dixon, Agoria, Ame, Bedouin, Trentemoller, WhoMadeWho και άλλους, στα μεγαλύτερα clubs αλλά και festivals όπως το Burning Man. Μαζί της οι Deerislnd (U.nid), Steph, Rezo, Metaxxa

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης :15:00

Είσοδος: δωρεάν

Event Link: https://www.facebook.com/events/1279991566234645

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684