Η Ζωή Κέρος παρουσίασε τη συλλογή «Back to the Future», στο ZoeK Pop Up Store @ attica Golden Hall

H σχεδιάστρια Ζωή Κέρος υποδέχτηκε, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, δημοσιογράφους και φίλους στο ZoeK Pop Up Store @ attica Golden Hall, για να τους παρουσιάσει η ίδια τη νέα συλλογή του brand.

Η συλλογή SS23 με τίτλο «Back to the Future» κάνει revival στα τρία πιο επιτυχημένα πατρόν του ZoeK: το box, το parka και το safari, στα κλασικά πλέον χρώματα του brand χακί και μαύρο, καθώς και σε jean και off white. Oι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ιδιαίτερα fashion items, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα συλλογή, να συνομιλήσουν με τη σχεδιάστρια και φυσικά να αποκτήσουν το δικό τους ZoeK jacket που ολοκληρώνει ιδανικά κάθε εμφάνιση.

Μπορεί μέχρι πέρυσι, τα απόλυτα ΙΤ statement ZoeK jackets να ήταν είτε ζωγραφισμένα στο χέρι είτε με κεντημένες λεπτομέρειες, φέτος όμως ανανεώθηκαν και δημιουργήθηκε η «The Crochet Collection», η οποία αποτελείται από jackets συνδυασμένα με χειροποίητα πλεκτά σε υπέροχους χρωματικούς συνδιασμούς. Έμπνευση της Ζωής Κέρος για αυτή τη limited edition συλλογή ήταν ένα ταξίδι στην Ύδρα, όπου είδε και συναναστράφηκε γυναίκες που έπλεκαν ασταμάτητα και διηγούνταν ιστορίες από τα παλιά. Επίσης, φέτος δημιούργησε και μια unique resort συλλογή, σε ύφος boho & minimal chic, στην οποία κυριαρχεί το μαύρο με ένα colorful twist απο χειροποίητα κεντήματα και πλεκτά.

Ακριβώς όπως και η σχεδιάστρια, το brand ZoeK χαρακτηρίζεται από κοσμοπολίτικο αέρα, νεανικό ενθουσιασμό και ενέργεια. Το iconic ZoeK jacket ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντισμό και τη ροκ διάθεση, τη διαχρονικότητα και την πρωτοπορία, το δυναμισμό και την ήρεμη δύναμη. Το στοιχείο της βιωσιμότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το brand που χαρακτηρίζεται από οικολογική συνείδηση και προάγει την ενσυναίσθηση στη μόδα. Eco-friendly και cruelty free υλικά, οργανικό βαμβάκι και οικολογικά χρώματα συνθέτουν κάθε ZoeK δημιουργία, προβάλλοντας την περιβαλλοντική συνείδηση ως βασική προϋπόθεση στο μέλλον της μόδας.