O The Element (Afterlife) έρχεται στο Bolivar την Παρασκευή 28 Απριλίου

Support from Mr Orpheus & Imamu Djs.

Bolivar & Blend παρουσιάζουν τον dj/producer Element (Afterlife) σε ένα δυναμικό μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδία την Παρασκευή 28 Απριλίου. Με καταγωγή την Μάλτα έχει γίνει γνωστός σε όλο τον πλανήτη όχι μόνο από τα tracks “Ryder” στην Afterlife και “Judgment Day” που έλαβαν υποστήριξη από τεράστια ονόματα όπως Tale Of Us και Mind Against αλλά και για τα εκρηκτικά του dj sets. Μαζί του Mr Orpheus & Imamu Djs

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Door Open : 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό

Event Link: https://www.facebook.com/events/604634848229854

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684 -6989860678

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678