Το Live A Legacy ολοκληρώθηκε και σου προσφέρει τη δυνατότητα να ξεκινήσεις την καριέρα των ονείρων σου

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε για 5η συνεχή χρονιά η εκδήλωση θεσμός της Mastercard και του Women On Top για τη γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση, Live A Legacy.

Η πρωτοβουλία, η οποία φέτος ήταν εμπλουτισμένη με περισσότερες δράσεις, έχει καταφέρει να σημειώνει σημαντική πρόοδο κάθε χρόνο, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Το Σάββατο 17 Ιουνίου, στην κύρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας στην κατάμεστη αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, οι οικοδεσπότες Λυδία Παπαϊωάννου και Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκαν τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολούθησαν ομιλίες καταξιωμένων ομιλητριών και ομιλητών και έλαβαν πολύτιμη καθοδήγηση, εφόδια και έμπνευση.

Οι συμμετοχές στην κύρια εκδήλωση ξεπέρασαν τις 300, με το κοινό να αποτελείται κατά κύριο λόγο από γυναίκες σε διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής τους ζωής: από νέες γυναίκες που ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας μέχρι γυναίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει την επαγγελματική τους πορεία και αναζητούν έμπνευση και εφόδια στη διαδρομή τους προς την κορυφή. Στις πρώτες απευθύνεται και η παράλληλη δράση Live A Legacy Internship Program, μια πρωτοβουλία της Mastercard με την οποία προσφέρει σε όσες γυναίκες επιθυμούν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης στην ίδια τη Mastercard και σε άλλες μεγάλες εταιρείες του δικτύου συνεργατών της. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής υλοποιείται κάθε χρόνο, αλλά φέτος έχει επεκτείνει την πρόσκλησή του και προσφέρει internships σε ακόμα περισσότερους κλάδους και τομείς!

Αν βρίσκεσαι στα πρώτα βήματα της καριέρας σου μπες στην πλατφόρμα του Live A Legacy για να μάθεις περισσότερα αλλά και για να διεκδικήσεις μια από τις 12 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος, μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

2 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει η dentsu Greece, στον Τομέα του Media Planning και του Strategy & Market Research

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει το efood, στον Τομέα του Design

2 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, στο τμήμα της Διεύθυνσης Καρτών και στον Τομέα Προγραμμάτων Πιστότητας.

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει η Eurobank

2 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει η McCann Worldgroup Athens, στον Τομέα του Account Management και του Social Media Management

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκηση ς που προσφέρει η MSPS, στον Τομέα του Marketing

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει το Πλαίσιο, στον Τομέα του Finance

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει το SKROUTZ, στον Τομέα του Workplace Operations

1 θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρει ο όμιλος V+O, στον Τομέα της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων

Live A Legacy – Η κύρια εκδήλωση

Στη βασική εκδήλωση της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου, γυναίκες κάθε ηλικίας και επαγγελματικής εμπειρίας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες επιτυχημένων γυναικών και αντρών από διαφορετικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι μετέδωσαν πολύτιμα εφόδια και πληροφορίες από την δική τους πορεία, ενώ αναφέρθηκαν και στα έμφυλα στερεότυπα που έχουν συναντήσει στους χώρους εργασίας τους. Οι ομιλίες τους ενέπνευσαν το κοινό σχετικά με το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο χωρίς έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες στους χώρους εργασίας και ανέλυσαν το πώς οι ίδιες και οι ίδιοι έχουν συμβάλει στην εξάλειψή τους στην πράξη.

Οι ομιλήτριες και ομιλητές, προέρχονταν από διάφορους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ποικιλία ερεθισμάτων και ιδεών στο κοινό και φυσικά έμπνευση.

Η Άννα Χλιούρα, συν-ιδρύτρια της εταιρείας Elektronio, παρουσίασε θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας στην ενότητα με τίτλο “Female Entrepreneurs as Leaders of Change”.

Η Περιβαλλοντική Επιστήμων και ειδική σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και πλαστικών μιας χρήσης, Χριστίνα Κονταξή μέσα από μια συνέντευξη με τον Γιώργο Καπουτζίδη μίλησε για την αξία της συνεργασίας και της ποικιλομορφίας των προοπτικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση πολύπλοκων θαλάσσιων (και όχι μόνο) ζητημάτων.

Η ομιλήτρια Ani Filipova ιδρύτρια και CEO του Change Advisory και career coach αναφέρθηκε στην πορεία της και στο πώς η αγάπη της για τα ταξίδια την οδήγησε σε μια καριέρα στον τραπεζικό κλάδο, ενώ η ακαδημαϊκός και συγγραφέας, Katherine Reilly, μοιράστηκε την εμπειρία της ως τρανς γυναίκα στην Ελλάδα και ανέλυσε τις προκλήσεις που ξεπέρασε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας.

Η Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας, Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, μοιράστηκε με το κοινό την εμπειρία της ως γυναίκα επιστήμων, στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μεταξύ των ομιλητών, η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έλλη Ανδριοπούλου μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, καθώς και για στρατηγικές προώθησης ισότητας των φύλων. Στο ίδιο πάνελ ο Regional Talent & Development Manager της Bayer για την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, Θέμης Χριστοφίδης ανέπτυξε το ζήτημα της προώθησης της ισότητας των φύλων, η Έφη Κουλουρίδη, Partner της Mckinsey & Company, μοιράστηκε πολλά που πρόσφεραν έμπνευση και καθοδήγηση σε future female leaders, ενώ η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, General Manager, Business Planning, Investor Relations & ESG στην Τράπεζα Πειραιώς, μίλησε για το πώς είναι να κατέχεις μια ηγετική θέση σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό στον τραπεζικό κλάδο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της Hanna Oliynych, Συνιδρύτρια της Ένωσης Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της οποίας μάχεται για να υποστηρίξει τις γυναίκες που ήρθαν στην Ελλάδα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τίτλο “Inclusion & Belonging - How to Build and Empower a Diverse Workforce”, πραγματοποιήθηκε, όπου η Παναγιώτα Πολυκάρπου, Social Entrepreneur & Gender Specialist, η Ανθή Αργυρίου, Δικηγόρος, και ο Βαγγέλης Κοσμάτος, Ψυχολόγος και Υπεύθυνος επιστημονικού έργου Συμμαχίας των Φύλων, επιχείρησαν να αποδομήσουν τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα για το γυναικείο φύλο και να μιλήσουν ανοιχτά για την τοξική αρρενωπότητα, τις κοινές παρανοήσεις και τις προκλήσεις που έχουν κατά καιρούς συναντήσει στην καριέρα τους και πώς μπορεί κάθε γυναίκα να τα αντιμετωπίσει και να προχωρήσει δυναμικά στην κατάκτηση του επαγγελματικού της στόχου.

Η ράπερ Sonita Elizadeh βρίσκεται στις ΗΠΑ και ήταν αδύνατο να παρευρεθεί στην εκδήλωση παρόλα αυτά μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο της, μίλησε για το ταξίδι της από το Αφγανιστάν και το Ιράν στις ΗΠΑ, την εμπειρία της με την πρακτική του καταναγκαστικού γάμου, τον ρόλο που έπαιξε η μουσική στη ζωή και τον ακτιβισμό της, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη που έδειξε ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και έστειλε το δικό της μήνυμα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για το πώς μπορούν να επενδύσουν στο δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών.

Live A Legacy Mentoring Events

Το Live A Legacy είναι μια δυναμική πρωτοβουλία η οποία κάθε χρόνο εξελίσσεται και αναζητά τρόπους να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του στο κοινό με ουσιαστικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα σχόλια των συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Live A Legacy φέτος, εκτός από την κύρια εκδήλωση, εμπλουτίστηκε με περισσότερες δράσεις, προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες και να τους παράσχει περισσότερη διαπροσωπική επαφή με τις μέντορες. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή 18 Ιουνίου στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν τα Live A Legacy Mentoring Events, στο πλαίσιο των οποίων γυναίκες σε διάφορα στάδια της καριέρας τους, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με διακεκριμένες γυναίκες από διάφορους κλάδους, να παρακολουθήσουν πολύ χρήσιμα mentoring sessions και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά και πρακτικά workshops ενδυνάμωσης. Στόχος των Mentoring Events, είναι όλο και περισσότερες συμμετέχουσες να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα εφόδια, μέσα από την εμπειρία και τις επαγγελματικές συμβουλές διακεκριμένων επαγγελματιών και μεντόρων.

Το Live A Legacy έχει καταφέρει κάθε χρόνο να σημειώνει σημαντική πρόοδο, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Στα 5 χρόνια διεξαγωγής της πρωτοβουλίας Live A Legacy ο απολογισμός είναι περισσότερο από θετικός. Η διαρκής αναζήτηση ολοένα πιο αποτελεσματικών τρόπων για να προσφέρει λύσεις και εργαλεία στις γυναίκες, για να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά αποτελεί και βασικός στόχος της Mastercard συνολικά.

Το σχέδιο δράσεων που έχει αναπτύξει η Mastercard τα τελευταία 5 χρόνια, με στόχο την ολιστική γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση, δεν περιορίζεται στον πολύ σημαντικό θεσμό του Live A Legacy και την εξέλιξή του ετησίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Girls4tech”, μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business», σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζοντας έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αποτελούν απτή απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας για ουσιαστική υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.