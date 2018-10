H Emilia Clarke πήρε τον ρόλο της Khaleesi με τον πιο περίεργο τρόπο

Ένα fun fact για όλους τους fans του Game of Thrones: Η Emilia Clarke, η αγαπημένη Mother of Dragons όλων, πήρε τον ρόλο κάνοντας το ρομπότ στην οντισιόν της. Η Clarke πήρε το Britannia Award ως British Artist of the Year κι όσο οι δημιουργοί του Game of Thrones, David Benioff και D.B. Weiss την παρουσίαζαν στο κοινό με τιμή, μοιράστηκαν μία ιδιαίτερη ιστορία για εκείνη.

Σύμφωνα με το Variety, ζητήθηκε από τη Clarke να πάει για οντισιόν στον πρόεδρο του HBO αφού είχε γυριστεί το πιλοτικό επεισόδιο. Ο Weiss είπε στο κοινό πως η οντισιόν έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του HBO, το οποίο ήταν μεγάλο, με χαμηλό φωτισμό και άδειο, με εξαίρεση τους δημιουργούς και τον πρόεδρο του HBO. Είπε, μάλιστα, πως εκείνοι χαμογελούσαν, αλλά ο πρόεδρος όχι και πως ήταν το λιγότερο φιλόξενο περιβάλλον που είχαν βρεθεί.

H Clarke έκανε την οντισιόν, ωστόσο, ο πρόεδρος του HBO παρέμεινε ανέκφραστος. "Η Emilia ρώτησε αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει για να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα και ο David ρώτησε, 'Μπορείς να χορέψεις;' και χωρίς να χάσει χρόνο η Emilia άρχισε να κάνει το ρομπότ," είπε ο Weiss. "Το έκανε με αφοσίωση και το έκανε καλά... και ακόμα και ο πρόεδρος δεν είχε επιλογή από το να χαμογελάσει. Πήρε τη δουλειά 10 δευτερόλεπτα αφού βγήκε από το δωμάτιο και οι δύο μας τρέξαμε να της το πούμε πριν βγει απ' το κτίριο γιατί το να έμπαινε στην 11ωρη πτήση της επιστροφής χωρίς να ξέρει έμοιαζε μία σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία".

Δείτε τον λόγο της Clarke παρακάτω:

