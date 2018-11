Δείτε τη γυμνή φωτογραφία της Melania Trump που έχει προκαλέσει πανικό στο διαδίκτυο

Μια παλιά φωτογραφία της Melania Trump από το 2000, που φυσικά τότε δεν της περνούσε καν από το μυαλό πως θα γίνει η Πρώτη Κυρία, είδε ξανά το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει πανικό στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα στη φωτογραφία η Melania ποζάρει ως μοντέλο στο αεροπλάνο του Trump για το βρετανικό GQ. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την εν λόγω φωτογράφιση, όμως αυτό που προκάλεσε σάλο είναι ένα σχόλιο της ηθοποιού Bette Midler, η οποία έγραψε στο Twitter: «Ο λογαριασμός για το στεγνό καθάρισμα στην ταπετσαρία του Air Force One πρέπει να είναι τρελός».

Το σχόλιο της ηθοποιού έλαβε διάφορες αντιδράσεις, αφού κάποιοι το θεώρησα αστείο ενώ κάποιοι άλλοι σεξιστικό και αρκετά προσβλητικό.

The dry cleaning bill for the upholstery on Air Force One must be insane.#FLOTITS pic.twitter.com/oI4yHfeX2O