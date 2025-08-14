Όσοι απολαμβάνουν ακόμα αυτές τις 8 παιδικές συνήθειες, είναι 98% πιο ευτυχισμένοι

Η πιο ανέμελη, ξέγνοιαστη και χαρούμενη περίοδο στη ζωή ενός ανθρώπου είναι (ή πρέπει να είναι) η παιδική ηλικία.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που σταμάτησες να σκέφτεσαι και κοίταξες απλά τον έναστρο ουρανό; Πότε έφαγες παγωτό σε χωνάκι τελευταία φορά; Πόσα καλοκαίρια έχεις να κολυμπήσεις και να παίξεις με τα κύματα τη στιγμή που δύει ο ήλιος; Πόσο καιρό έχεις να ζήσεις τη στιγμή, χωρίς να σκεφτείς υποχρεώσεις, ευθύνες, προγράμματα; Μήπως αυτό το καλοκαίρι είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσεις να ζεις για το παρόν - όπως έκανες όταν ήσουν παιδί - και να χαίρεσαι την κάθε στιγμή με την ψυχή σου; Ίσως και ναι. Ίσως τότε να είναι πραγματικά ευτυχισμένος.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου είναι αυτοί, που κρατούν μέσα τους ζωντανό ένα κομμάτι της παιδικής ηλικίας τους. Η ρουτίνα και η πίεση της καθημερινότητας δεν επηρεάζουν αυτή την πτυχή της προσωπικότητάς τους, καταφέρνοντας έτσι να ζουν με αυθορμητισμό, χαρά και ενθουσιασμό την κάθε στιγμή τους. Επειδή ακριβώς εξακολουθούν να έχουν αυτή την παιδική ματιά για τα πράγματα και να ζουν κάποιες ώρες της ημέρας τους χωρίς άγχος και σκοτούρες κατά νου, είναι 98% πιο ευτυχισμένοι από τους υπόλοιπους που εγκλωβίζονται μέσα στην καθημερινότητά τους.

Ο κόσμος γύρω μας θα ήταν σίγουρα πιο δημιουργικός, συνειδητός, θετικός, συμπεριληπτικός και καινοτόμος, αν περισσότεροι ενήλικες θυμόντουσαν πώς είναι να είσαι παιδί. Τόσο απλά και τόσο εύκολα. Στην εποχή που ζούμε, οι περισσότεροι από εμάς τρέχουμε μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς, χάνοντας εντελώς το νόημα της ζωής. Αφήνουμε τις στιγμές να περνούν δίχως να χαιρόμαστε για όσα καταφέραμε, νιώσαμε ή πετύχαμε. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, όσοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις 8 παρακάτω συνήθειες που είχαν ως παιδιά, είναι με βεβαιότητα πιο ευτυχισμένοι από την πλειονότητα των ανθρώπων γύρω τους.

Οι παιδικές συνήθειες που δίνουν χαρά και στους ενήλικες