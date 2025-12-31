Ζώδια Ιανουαρίου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Ιανουάριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ιανουάριος για Κριούς

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, είναι ένας μήνας έντονης κινητοποίησης σε επαγγελματικά και θέματα κατεύθυνσης ζωής. Θα εστιάσετε κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα σε θέματα καριέρας, κάτι που σημαίνει ότι καλείστε να πάρετε θέση, να αναλάβετε ευθύνες και να δείτε σοβαρά πού βρίσκεστε και πού θέλετε να φτάσετε. Είναι ένας μήνας που σας επιτρέπε να πιάσετε στόχους. Μια παραπάνω προσοχή πρέπει να δείξετε ανήμερα πρωτοχρονιάς, αν ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο, μιας και μια εξέλιξη με ένα ταξίδι ή μια υπόθεση εκπαιδευτικού θέματος ή ακόμα και ενός project που σχετίζεται με το εξωτερικό, μπορεί να παρουσιάσει καθυστερήσεις εξαιτίας ελλιπών πληροφοριών ή παρανόησης.

Ιανουάριος για Ταύρους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που σας ωθεί να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να δείτε τη ζωή σας από μια πιο μακρινή και στρατηγική σκοπιά. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα εστιάζετε σε θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, επαγγελματικά ανοίγματα με το εξωτερικό, νομικές υποθέσεις, αλλά και γενικότερα σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική σας πορεία. Αν όμως ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο, χρειάζεται προσοχή ανήμερα Πρωτοχρονιάς, καθώς ένα κληρονομικό ζήτημα ή ένα θέμα δανεισμού μπορεί να βγει στην επιφάνεια και να δείξει ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις επί του θέματος -ειδικά αν σε αυτό εμπλέκονται συγγενείς φίλοι – και να προκύψουν παρανοήσεις. Φανείτε λίγο πιο διαλλακτικοί.

Ιανουάριος για Διδύμους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας που θα σας επιτρέψει να εστιάσετε στις όποιες οικονομικές και γραφειοκρατικές εκκρεμότητες έχετε και να τις διευθετήσετε με επιτυχία. Είναι ένας μήνας που δεν αφήνει περιθώρια για επιπολαιότητα, αλλά σας βοηθά να πάρετε τον έλεγχο και να διαχειριστείτε πιο ώριμα ό,τι μέχρι τώρα σας πίεζε. Παράλληλα θα έχετε έντονες τάσεις να έρθει στην κατοχή σας τώρα κάποιο νέο περιουσιακό στοιχείο. Αν ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο, χρειάζεται προσοχή ανήμερα Πρωτοχρονιάς, καθώς μπορεί να προκύψει μια παρεξήγηση -ειδικά αν είστε παντρεμένοι ή σε σοβαρή σχέση- και κάπως να «χαλάσει» το mood της ημέρας. Ακόμα, μπορεί να εμφανιστεί και μια επαγγελματική υποχρέωση

που δεν είχατε υπολογίσει σωστά και να σας αλλάξει τη διάθεση. Υπομονή και καλή διαχείριση χρειάζεται.

Ιανουάριος για Καρκίνους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας που φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα εστιάζετε στον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Νέα άτομα έρχονται για να αναδείξουν την αισθηματική σας ζωή. Μέσα από αυτήν τη περίοδο θα μπορέσετε να δείτε πιο καθαρά τι λειτουργεί, τι χρειάζεται αναπροσαρμογή και ποιες σχέσεις μπορούν να προχωρήσουν σε πιο σταθερή βάση.

Ιανουάριος για Λέοντες

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας έντονης κινητοποίησης στην καθημερινότητα, στη δουλειά και στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις υποχρεώσεις σας. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα εστιάζετε σε πρακτικά ζητήματα, γεγονός που σας καλεί να βάλετε πρόγραμμα, να οργανωθείτε καλύτερα και να δείτε πώς μπορείτε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί χωρίς να εξαντλείστε. Είναι ένας παραγωγικός μήνας, που σας βοηθά να βάλετε τάξη εκεί που επικρατούσε χάος και άγχος.

Ιανουάριος για Παρθένους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που σας φέρνει πιο κοντά σε όσα σας δίνουν χαρά, ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητα σας και σας δίνουν προσωπική ικανοποίηση. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα εστιάζετε στον έρωτα, στο φλερτ, σε δημιουργικά σχέδια αλλά και σε θέματα που αφορούν γονιμότητα αναφορικά με εγκυμοσύνη, ζητήματα παιδιών ή δραστηριότητες που σας ξεκουράζουν. Είναι μια περίοδος που σας βοηθά να βγείτε από τη ρουτίνα και να επενδύσετε περισσότερο σε ό,τι σας εμπνέει.

Ιανουάριος για Ζυγούς

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που σας καλεί να εστιάσετε στις βάσεις της ζωής σας, στο σπίτι, στην οικογένεια αλλά και σε ό,τι σας προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα ενεργοποιεί έντονα τον άξονα προσωπικής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων, φέρνοντας εξελίξεις που σας ωθούν να δείτε πού χρειάζεται να πάρετε πιο ώριμες αποφάσεις.

Ιανουάριος για Σκορπιούς

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι ένας μήνας έντονα επικοινωνιακός, που θα σας φέρει νέες γνωριμίες και θα σας ανοίξει νέες προοπτικές. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα σας καλεί να ασχοληθείτε ενεργά με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε, σκέφτεστε και έρχεστε σε επαφή με τους άλλους, ενώ παράλληλα σας ωθεί να δείτε πιο βαθιά τι χρειάζεται πραγματικά να αλλάξει στη βάση της ζωής σας.

Ιανουάριος για Τοξότες

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας μήνας που σας καλεί να εστιάσετε σοβαρά στα οικονομικά σας, στις αξίες σας αλλά και στο αίσθημα ασφάλειας που χτίζετε στη ζωή σας. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα ενεργοποιεί ζητήματα εισοδήματος, διαχείρισης χρημάτων και αυτοεκτίμησης, ζητώντας πιο ώριμες και ρεαλιστικές αποφάσεις. Λίγη παραπάνω προσοχή χρειάζεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο, καθώς μια συζήτηση που αφορά στο σπίτι με την οικογένεια μπορεί να παρεξηγηθεί. Αποφύγετε τις συναισθηματικές αντιδράσεις και αφήστε τον χρόνο να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις των άλλων.

Ιανουάριος για Αιγόκερους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας έντονης προσωπικής κινητοποίησης και επαναπροσδιορισμού, ενώ παράλληλα η ερωτική σας ζωή απογειώνεται μέσα από τον έντονο μαγνητισμό σας που θα βρίσκεται στο ζενίθ του. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα σας ενεργοποιεί την ανάγκη σας για αυτοπροβολή προκειμένου να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει. Είναι μια περίοδος που θα πάρετε ξεκάθαρες αποφάσεις για πράγματα και άτομα που πρέπει να μπουν σε νέα βάση.

Ιανουάριος για Υδροχόους

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας έντονης εσωτερικής κινητοποίησης και προετοιμασίας. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα λειτουργεί παρασκηνιακά, φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις, συναισθήματα και καταστάσεις που χρειάζονται κλείσιμο ή επεξεργασία πριν περάσετε σε μια νέα φάση. Είναι μια περίοδος που σας καλεί να χαμηλώσετε ρυθμούς, να αφουγκραστείτε τις ανάγκες σας και να επαναφορτίσετε δυνάμεις, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ιανουάριος για Ιχθύες

Ο Ιανουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας έντονης κοινωνικής κινητοποίησης αλλά και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος. Το μεγαλύτερο μέρος του μήνα ενεργοποιεί τον άξονα φίλων, στόχων και συλλογικών σχεδίων, ενώ παράλληλα σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τη θέση σας μέσα σε ομάδες, σχέσεις και μακροπρόθεσμα πλάνα. Μια παραπάνω προσοχή χρειάζεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο, καθώς μια πληροφορία ή συζήτηση που αφορά τα επαγγελματικά σας ή μια προσωπική σας πρωτοβουλία μπορεί να μην είναι πλήρως ξεκάθαρη. Αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και αφήστε χρόνο ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις.

