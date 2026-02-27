Μορτ Κλωναράκη - Ελισάβετ Τελτσίδου: Όταν ο κινηματογράφος συνάντησε το τζούντο

Με αφορμή την ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ», που κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες, η Πηνελόπη Γκιώνη από το Gazzetta Women και η Δήμητρα Πραντάλου από το JennyGr μίλησαν με τον πρωταγωνιστή Μορτ Κλωναράκη και την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια τζούντο γιατί άλλο; Μα φυσικά για το τζούντο.

Το πολυαναμενόμενο «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» ταξιδεύει από χθες στις σκοτεινές αίθουσες, από την Tanweer. Ο Γιώργος Γεωργόπουλος δημιούργησε μια αθλητική ταινία, έχοντας στον πυρήνα της ένα άθλημα που δεν έχουμε ξαναδεί στον ελληνικό κινηματογράφο: το τζούντο. Με εξαιρετικό καστ, υπέροχη σκηνοθεσία και Σοφία Βόσσου στη μουσική επένδυση, το αποτέλεσμα είναι σκέτη απόλαυση.

Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» δεν είναι απλά μία ταινία για το τζούντο - για την ακρίβεια ανοίγει με μαεστρία τη βεντάλια θέτοντας ζητήματα ενηλικίωσης, σεξουαλικής ταυτότητας, πειθαρχίας και πίστης.

Κεντρικός χαρακτήρας είναι η Δάφνη Παττύρη ή αλλιώς Πάττυ, ένα κορίτσι από την Ικαρία που είναι αποφασισμένο να κυνηγήσει το μεγάλο όνειρο και να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την υποδύεται ο Μορτ Κλωναράκη, ένα ανερχόμενο ταλέντο στον χώρο της υποκριτικής. Αν μιλήσει κάποιος μαζί του, θα καταλάβει αμέσως πόσο αγάπησε αυτή τη δουλειά και αν τον δει κανείς στη ταινία, θα αντιληφθεί από τα πρώτα λεπτά το πόσο δούλεψε πάνω στον ρόλο. Τον φέρνει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία.

Πώς όμως ο Μορτ κατάφερε να μάθει τζούντο; Τι αποκόμισε από αυτή την εμπειρία; Έχουν άραγε κοινά ο αθλητισμός και η υποκριτική;

Το πιο βασικό όμως: Αντικατοπτρίζει το τζούντο που είδαμε στην μεγάλη οθόνη την πραγματικότητα;

Για να βρούμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα (αλλά και σε πολλά ακόμα), το JennyGr και το GazzetaWomen έφεραν στον ίδιο χώρο τον Μορτ Κλωναράκη και την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια του τζούντο, Ελισάβετ Τελτσίδου.

Καθίσαμε στο τατάμι (μία από τις πολλές λέξεις που μας έμαθε η ταινία) και συζητήσαμε για το τζούντο. Γιατί δεν είναι μόνο σημαντικό που ο Γιώργος Γεωργόπουλος το φώτισε μέσα από την ιστορία του, αλλά και γιατί έχει για κεντρικούς χαρακτήρες γυναίκες.

Το καστ της ταινίας απαρτίζουν: Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Αντώνης Κοτζιάς, , Τάσος Νούσιας, Μαρία Καλλιμάνη.

Ολόκληρη η συζήτηση στο βίντεο: