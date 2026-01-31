Ζώδια Φεβρουαρίου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Φεβρουάριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Οι μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις για τον Φεβρουάριο 2026 από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Φεβρουάριος για Κριούς

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, είναι ένας μήνας που καλείστε να επαναπροσδιορίσετε τι θέλετε να κυνηγήσετε και ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σας σε αυτό. Είναι ένας μήνας όπου μπορείτε να βρείτε χρόνο να οργανωθείτε και να δράσετε κατάλληλα. Έτσι, κατά τη διάρκεια αλλά ιδιαίτερα στις αρχές του μήνα, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να εκφράσετε πιο ώριμα τις ανάγκες και τις ιδέες σας. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε μικρές εκκρεμότητες, να ζητήσετε υποστήριξη ή να νιώσετε ότι βρίσκετε συμμάχους που καταλαβαίνουν καλύτερα τη θέση σας. Μια συζήτηση με ένα φίλο μπορεί να σας ανακουφίσει. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3-4, 12 και 22 του μήνα και επηρεάζεστε όσοι ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο και έχετε γεννηθεί γύρω στις 13 Απριλίου.

Φεβρουάριος για Ταύρους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να δείτε πιο ξεκάθαρα τη θέση σας μέσα σε επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια, αλλά και να επαναπροσδιορίσετε τον ρόλο που θέλετε να έχετε απέναντι στους άλλους. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να πάρετε αποστάσεις από καταστάσεις που σας εξαντλούν και να εστιάσετε σε στόχους με ουσία και διάρκεια. Στις αρχές του μήνα ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και κινήσεις που σχετίζονται με την καριέρα, τη δημόσια εικόνα ή ένα επαγγελματικό πλάνο που θέλετε να προωθήσετε. Μπορείτε να εκφράσετε τις ιδέες σας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να νιώσετε ότι κάποιοι άνθρωποι σας στηρίζουν ή αναγνωρίζουν την προσπάθειά σας. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες, να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να βάλετε τάξη σε θέματα που είχαν μείνει πίσω. Επίσης, αν ψάχνετε να αλλάξετε επαγγελματικό περιβάλλον ή θέλετε να αναβαθμίσετε τη θέση σας, αυτός ο μήνας σας ευνοεί ώστε να ξεκινήσετε τις κατάλληλες ενέργειες ως προς αυτά.

Φεβρουάριος για Διδύμους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας που σας ωθεί να διευρύνετε τον τρόπο σκέψης σας και να δείτε πιο μακριά από τα στενά όρια της καθημερινότητας. Καλείστε να επαναπροσδιορίσετε στόχους, πεποιθήσεις και κατευθύνσεις ζωής, αφήνοντας πίσω αντιλήψεις που δεν σας εκφράζουν πλέον. Είναι ένας μήνας που δεν ζητά βιαστικές κινήσεις, αλλά συνειδητές επιλογές με προοπτική. Στις αρχές του μήνα ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και ανταλλαγές ιδεών που σας ανοίγουν νέους ορίζοντες. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, επαγγελματικών σχεδίων με το εξωτερικό ή νομικών υποθέσεων μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά, δίνοντάς σας την αίσθηση ότι βρίσκετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και στηρίζουν τον τρόπο σκέψης σας. Είναι καλό διάστημα για να οργανώσετε επόμενα βήματα και να κλείσετε εκκρεμότητες που σχετίζονται με γνώση ή εξέλιξη. Οι καλύτερες ημέρες για τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς του 3ου δεκαημέρου που έχετε γενέθλια κοντά στις 13 Ιουνίου.

Φεβρουάριος για Καρκίνους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να εστιάσετε στο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε οικονομικές υποθέσεις που μοιράζεστε με άλλους (σύζυγο ή στη δουλειά) ή σε βαθύτερα ζητήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικών δεσμών. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά τι σας κρατά πίσω και τι σας επιτρέπει να προχωρήσετε με μεγαλύτερη σιγουριά. Είναι ένας μήνας που δεν λειτουργεί επιφανειακά, αλλά σας ζητά να κάνετε ουσιαστικές εσωτερικές επιλογές. Στις αρχές του μήνα ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να ξεκαθαρίσετε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα που μοιράζεστε με άλλους. Μπορεί να βρείτε λύσεις μέσα από ειλικρινείς κουβέντες ή να νιώσετε ότι κάποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σας σε ζητήματα που σας βαραίνουν. Είναι καλό διάστημα για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες που αφορούν οικονομικές συμφωνίες, υποχρεώσεις ή βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες. Ίσως μπορεί να βρεθεί και μια λύση σε ένα κληρονομικό θέμα και να έχετε κάποιες απολαβές από αυτό και κατά κάποιο τρόπο να έρθετε πιο κοντά στις «ρίζες» σας. Οι καλύτερες ημέρες για τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας, ειδικά όσοι έχετε γενέθλια κοντά στις 14 Ιουλίου.

Φεβρουάριος για Λέοντες

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, αλλά και τον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους. Καλείστε να δείτε ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σας και ποιες δυναμικές χρειάζονται αναπροσαρμογή. Είναι ένας μήνας που σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τα όριά σας και να κινηθείτε πιο συνειδητά μέσα στις σχέσεις σας. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να εκφράσετε πιο ξεκάθαρα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας μέσα σε σχέσεις και συνεργασίες. Μια συζήτηση με ένα σημαντικό πρόσωπο μπορεί να σας φέρει ανακούφιση. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία με ένα άτομο που σχετίζεται με το εξωτερικό είναι πιθανή. Ακόμα κοινές δραστηριότητες με το σύντροφό σας, μπορεί να σας φέρουν πιο κοντά. Είναι ένα πολύ καλό διάστημα για να διορθώσετε τα όποια κακώς κείμενα υπάρχουν στη σχέση σας ή να λύσετε παρεξηγήσεις με τους συνεργάτες σας, βλέποντας τη δική τους οπτική. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας και ειδικά όσοι έχετε γενέθλια κοντά στις 16 Αυγούστου.

Φεβρουάριος για Παρθένους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε την καθημερινότητά σας, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τις σχέσεις που συνδέονται άμεσα με τη δουλειά και τη ρουτίνα σας. Καλείστε να δείτε τι λειτουργεί στην πράξη και τι σας κουράζει περισσότερο απ’ όσο σας εξελίσσει. Είναι ένας μήνας οργάνωσης, αλλά και ξεκαθαρίσματος προτεραιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να βελτιώσετε τις συνθήκες της καθημερινής σας ζωής. Θέματα δουλειάς, ωραρίων, συνεργασιών ή πρακτικών διευθετήσεων μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες, να κάνετε ένα check up και να νιώσετε ότι βρίσκετε ανθρώπους που καταλαβαίνουν τον τρόπο που λειτουργείτε. Μια συζήτηση με συνάδελφο ή συνεργάτη μπορεί να σας λύσει τα χέρια. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Ζυγούς

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τι σας δίνει χαρά, τι σας εμπνέει και ποιες σχέσεις αξίζουν πραγματικά τον χρόνο και την ενέργειά σας. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά πού επενδύετε συναισθηματικά και δημιουργικά, αλλά και ποια δυναμική χρειάζεται αναπροσαρμογή. Είναι ένας μήνας που σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τις επιθυμίες και τις επιλογές σας. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να εκφράσετε πιο ανοιχτά τις ανάγκες και τα θέλω σας και φυσικά να ερωτευθείτε. Αν έχετε κάνει τώρα μια ερωτική γνωριμία, μπορεί να τη δείτε να εξελίσσεται σε κάτι πιο ουσιαστικό. Μια συζήτηση με τον σύντροφό σας μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Δημιουργικά projects ευνοούνται επίσης. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Σκορπιούς

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τη βάση σας: τι σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς, πού ανήκετε και ποιες καταστάσεις λειτουργούν πραγματικά υποστηρικτικά για εσάς. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά τι χρειάζεται σταθεροποίηση και τι δεν μπορεί να συνεχίσει όπως πριν. Είναι ένας μήνας εσωτερικών αποφάσεων με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να ξεκαθαρίσετε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή προσωπικής ζωής. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες που σας βαραίνουν συναισθηματικά, να βάλετε όρια ή να νιώσετε ότι κάποιοι άνθρωποι σάς στηρίζουν ουσιαστικά. Μια συζήτηση με άτομο της οικογένειας ή ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης μπορεί να σας ανακουφίσει. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Τοξότες

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο που επικοινωνείτε, σκέφτεστε και παίρνετε αποφάσεις. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά ποια σχέδια έχουν προοπτική και ποια βασίζονται περισσότερο σε ενθουσιασμό παρά σε ουσία. Είναι ένας μήνας που σας ζητά να οργανώσετε τη σκέψη σας και να κινηθείτε πιο συνειδητά. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και μετακινήσεις που σας βοηθούν να ξεκαθαρίσετε εκκρεμότητες και να βάλετε σε σειρά υποθέσεις που είχαν μείνει πίσω. Είναι ένα πολύ καλό διάστημα για να φλερτάρετε και να σας φλερτάρουν ή ακόμα και να εκφράσετε τα αισθήματά σας, «θεραπεύοντας» το μέσα σας κατ’ αυτό τον τρόπο. Συζητήσεις για projects ευνοούνται επίσης. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Αιγόκερους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε την αίσθηση ασφάλειας και αξίας σας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά πού επενδύετε χρόνο, ενέργεια και χρήμα και τι σας αποδίδει πραγματικά. Είναι ένας μήνας οργάνωσης και ρεαλιστικών επιλογών. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να βάλετε τάξη σε οικονομικές υποθέσεις, συμφωνίες ή επαγγελματικά πλάνα. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες, να επαναδιαπραγματευτείτε όρους ή να νιώσετε ότι βρίσκετε ανθρώπους που κατανοούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας. Μια συζήτηση μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τις δυνατότητές σας. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Υδροχόους

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας κομβικός, που σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας, τις επιλογές σας και τον τρόπο που στέκεστε απέναντι στη ζωή. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά ποιοι είστε σήμερα και ποια κατεύθυνση θέλετε να δώσετε στο επόμενο διάστημα. Είναι ένας μήνας που λειτουργεί καθοριστικά για την προσωπική σας πορεία. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που σας βοηθούν να εκφράσετε τις σκέψεις και τις ανάγκες σας με μεγαλύτερη σαφήνεια. Μπορείτε να προωθήσετε προσωπικά σχέδια, να μιλήσετε ανοιχτά για όσα θέλετε ή να νιώσετε ότι βρίσκετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας στηρίζουν. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε τις βάσεις για κάτι νέο. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Φεβρουάριος για Ιχθύες

Ο Φεβρουάριος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας εσωτερικής ανασύνταξης και προετοιμασίας. Καλείστε να κάνετε έναν απολογισμό, να δείτε τι κλείνει τον κύκλο του και τι χρειάζεται να αφήσετε πίσω σας πριν προχωρήσετε σε κάτι νέο. Είναι ένας μήνας που λειτουργεί περισσότερο στο παρασκήνιο, αλλά είναι καθοριστικός για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Κατά τη διάρκεια του μήνα και ιδιαίτερα στις αρχές του, ευνοούνται συζητήσεις και επαφές που γίνονται μακριά από τα φώτα. Μπορεί να λάβετε πληροφορίες, να κάνετε εσωτερικές συνειδητοποιήσεις ή να νιώσετε ότι κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν μέσα σας, χωρίς να χρειάζεται να τα μοιραστείτε άμεσα. Είναι καλό διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες, να βάλετε σε τάξη σκέψεις και να αποφορτιστείτε συναισθηματικά. Οι καλύτερες ημέρες που μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω είναι στις 3–4, 12 και 22 Φεβρουαρίου και επηρεάζεστε κυρίως εσείς που ανήκετε στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

