Οι πιο τεμπέληδες του ζωδιακού – Τα 3 ζώδια που προσπαθούν πάντα να λουφάρουν

Κάποια ζώδια αγαπούν την ξεκούραση λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αδιάφορα απλώς έχουν ένα ιδιαίτερο… ταλέντο στο να βρίσκουν τρόπους να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα.

Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες του. Υπάρχουν ζώδια που φημίζονται για την εργατικότητα και την πειθαρχία τους, ενώ άλλα είναι γνωστά για την αγάπη τους προς την άνεση, τη χαλάρωση και την… αναβολή των υποχρεώσεων.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα τεμπέληδες με την αυστηρή έννοια. Πολλές φορές απλώς προτιμούν να εξοικονομούν ενέργεια, να αποφεύγουν το περιττό άγχος και να κινούνται με τον δικό τους ρυθμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αστρολογίας, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που έχουν τη φήμη ότι βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να λουφάρουν λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Η τεμπελιά είναι χαρακτηριστικό αυτών των ζωδίων

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ίσως το ζώδιο που συνδέεται περισσότερο με την αγάπη για την άνεση και την καλοπέραση. Λατρεύει το καλό φαγητό, τον ποιοτικό ύπνο και γενικά οτιδήποτε του προσφέρει χαλάρωση και ευχαρίστηση. Αν έχει την επιλογή ανάμεσα στη σκληρή δουλειά και σε έναν καναπέ με μια καλή σειρά, η απόφαση είναι μάλλον εύκολη. Παρόλο που όταν αποφασίσει να δουλέψει μπορεί να είναι εξαιρετικά επίμονος και αποτελεσματικός, συχνά δυσκολεύεται να ξεκινήσει. Η ρουτίνα και η σταθερότητα τον κάνουν να νιώθει ασφαλής, αλλά η υπερβολική προσπάθεια δεν είναι πάντα μέσα στα αγαπημένα του σενάρια.

Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπά την ισορροπία, την ηρεμία και την αποφυγή εντάσεων. Αυτό σημαίνει ότι συχνά αποφεύγει καταστάσεις που απαιτούν μεγάλη πίεση ή έντονη προσπάθεια. Αν μπορεί να βρει έναν πιο εύκολο δρόμο για να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα, σίγουρα θα τον προτιμήσει. Επιπλέον, η τάση του να σκέφτεται πολύ πριν πάρει αποφάσεις μπορεί να μοιάζει με αναβλητικότητα. Αντί να δράσει αμέσως, μπορεί να καθυστερήσει, να ζυγίσει επιλογές και τελικά να αφήσει τις υποχρεώσεις για λίγο αργότερα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι από τα πιο ονειροπόλα ζώδια του ζωδιακού. Συχνά προτιμούν να βρίσκονται στον κόσμο της φαντασίας και της δημιουργικότητας παρά να ασχολούνται με πρακτικές ή κουραστικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Αυτό μπορεί να τους κάνει να φαίνονται τεμπέληδες, όμως στην πραγματικότητα απλώς λειτουργούν διαφορετικά. Όταν εμπνέονται ή όταν κάτι τους αγγίζει συναισθηματικά, μπορούν να δείξουν τεράστια δημιουργικότητα και αφοσίωση. Μέχρι τότε, όμως, μπορεί να προτιμήσουν λίγο περισσότερο… ύπνο ή χαλάρωση.

