3 ζώδια που δεν συμβιβάζονται με τίποτα σε μια σχέση – Ίσως και γενικότερα στη ζωή

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πίσω για χάρη της ισορροπίας. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που όταν πιστεύουν κάτι βαθιά, δεν το διαπραγματεύονται με τίποτα.

Η αστρολογία συχνά συνδέει ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με τα ζώδια. Ένα από αυτά είναι η τάση κάποιων ανθρώπων να παραμένουν ακλόνητοι στις απόψεις, τις αξίες και τα θέλω τους, ακόμα κι όταν αυτό δυσκολεύει τις σχέσεις τους. Για αυτούς, η αυθεντικότητα και η αλήθεια τους είναι πιο σημαντικές από έναν εύκολο συμβιβασμό.

Ιδιαίτερα στις ερωτικές σχέσεις, αυτή η στάση μπορεί να γίνει τόσο δύναμη όσο και πρόκληση. Από τη μία δείχνει χαρακτήρα και αυτοσεβασμό. Από την άλλη, μπορεί να φέρει ένταση όταν δύο άνθρωποι πρέπει να βρουν κοινό έδαφος. Παρακάτω είναι τρία ζώδια που φημίζονται για το ότι δύσκολα κάνουν πίσω, όταν νιώθουν ότι κάτι δεν τους εκφράζει.

Αυτά τα ζώδια δεν θα μπουν σχεδόν ποτέ στη διαδικασία συμβιβασμού

Κριός

Ο Κριός είναι από τα ζώδια που κινούνται με έντονο πάθος και ισχυρή προσωπική θέληση. Όταν θέλει κάτι – είτε πρόκειται για έναν στόχο στη ζωή είτε για μια σχέση – το διεκδικεί με δύναμη και αποφασιστικότητα. Αυτό όμως σημαίνει ότι δύσκολα θα δεχτεί να προσαρμοστεί σε καταστάσεις που νιώθει ότι τον περιορίζουν. Στις σχέσεις, ο Κριός θέλει ελευθερία, ένταση και ειλικρίνεια. Αν αισθανθεί ότι πρέπει να αλλάξει τον εαυτό του για να κρατήσει έναν άνθρωπο δίπλα του, είναι πολύ πιθανό να προτιμήσει να φύγει παρά να συμβιβαστεί. Για τον ίδιο, μια σχέση αξίζει μόνο όταν μπορεί να είναι ο εαυτός του χωρίς περιορισμούς.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ίσως το πιο απόλυτο ζώδιο του ζωδιακού. Όταν αγαπά, αγαπά βαθιά και απόλυτα, αλλά έχει και πολύ ξεκάθαρα όρια. Αν νιώσει προδοσία, ψέμα ή έλλειψη σεβασμού, δύσκολα θα κάνει πίσω. Στις σχέσεις του θέλει έντονη συναισθηματική σύνδεση και ειλικρίνεια. Δεν του αρέσουν οι «μισές» καταστάσεις ούτε οι συμβιβασμοί που αλλοιώνουν τα συναισθήματά του. Γι’ αυτό και πολλές φορές προτιμά να τερματίσει κάτι που δεν τον εκφράζει, παρά να μείνει σε μια σχέση που δεν θεωρεί αληθινή.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως μπορεί να δείχνει πιο ψύχραιμος και λογικός από άλλα ζώδια, όμως πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται μια πολύ ισχυρή εσωτερική πυξίδα. Έχει συγκεκριμένες αρχές και αξίες και δύσκολα τις αλλάζει για χάρη οποιουδήποτε. Στις σχέσεις αναζητά σταθερότητα, σεβασμό και κοινή πορεία. Αν νιώσει ότι ο άλλος δεν συμμερίζεται τους στόχους ή τον τρόπο ζωής του, δεν θα προσπαθήσει να το «μπαλώσει» με συμβιβασμούς. Ο Αιγόκερως προτιμά να περιμένει τον σωστό άνθρωπο, παρά να προσαρμοστεί σε κάτι που δεν ταιριάζει πραγματικά με τη ζωή που θέλει να χτίσει.

