H εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη

Εκτός από τις εντυπωσιακές επιδείξεις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τα υψηλής ραπτικής ρούχα και τη λάμψη στην πασαρέλα ακόμη κάτι τραβά το ενδιαφέρον των φωτογράφων και αυτό δεν είναι άλλο από τις εμφανίσεις των καλεσμένων, διάσημων και μη.

Από τις street style εμφανίσεις, μέχρι τα outfits των σταρ, οι παρουσίες των στιλάτων γυναικών και ανδρών αποτελούν πάντα θέμα συζήτησης, με εκείνη της Λούρδη τώρα, της κόρης της Μαντόνα, να μην περνά απαρατήρητη.

Lourdes Leon attends the Ottolinger Womenswear Fall/Winter 26/27 At Fashion Week in Paris, France. March 08, 2026 pic.twitter.com/aHk3UYEAxh — More Culture Less Pop (@culturelesspop) March 9, 2026

Λούρδη Λεόν: Η κόρη της Μαντόνα επανέφερε την τάση no bra στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού – H braless εμφάνιση με διάφανο φόρεμα

Πιο συγκεκριμένα, η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη Λεόν, έδωσε το «παρών» στο σόου του brand Ottolinger, με την εμφάνισή της να τραβά αμέσως τα βλέμματα των φωτογράφων. Επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μαύρο διάφανο φόρεμα, το οποίο φόρεσε χωρίς σουτιέν επαναφέροντας την τάση no bra. Maxi και εφαρμοστό, το φόρεμα αγκάλιαζε το σώμα της και αναδείκνυε τη σιλουέτα της ενώ «έριξε» και στους ώμους της ένα μαύρο μάλλινο cropped παλτό.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με thong ψηλοτάκουνα ενώ για το beauty look της επέλεξε μια πιο φυσική οδό, άφησε τα μαλλιά της να πέσουν στους ώμου της και έδωσε έμφαση στο μακιγιάζ των ματιών της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αξίζει να πούμε πως δεν ήταν η μοναδική που τράβηξε τα βλέμματα εκείνη την ημέρα. Νωρίτερα, είχε παρευρεθεί και στην επίδειξη του σχεδιαστή Ann Demeulemeester, όπου εμφανίστηκε με ένα ακόμη ιδιαίτερο σύνολο, έναν μαύρο κορσέ διακοσμημένο με μεταλλικά καρφιά, μια διάφανη φούστα με σκίσιμο και μαύρες δερμάτινες μπότες.