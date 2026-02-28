Ο Μάρτιος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Οι μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις για τον Φεβρουάριο 2026 από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ζώδια Μαρτίου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Μάρτιος για Κριούς

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, είναι ένας μήνας προετοιμασίας και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος πριν από σημαντικές προσωπικές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε ή να πιέσετε καταστάσεις, αλλά να παρατηρήσετε τι ολοκληρώνεται και τι ζητά αλλαγή. Είναι, όμως, και ένας μήνας που θα σας επιτρέψει να θέσετε στόχους και να τους πετύχετε. Κατά τη διάρκεια του μήνα - και ιδιαίτερα με την παρουσία του κυβερνήτη σας στο ζώδιο των Ιχθύων από τις 2 Μαρτίου - θα μπορέσετε να κινηθείτε πιο παρασκηνιακά και να συζητήσετε ή να οργανώσετε διάφορα θέματα που σας απασχολούν. Είναι ένα διάστημα όπου θα βρείτε χρόνο να βάλετε τις σκέψεις σας σε μια σειρά, να εντοπίσετε έγγραφα που είχατε χάσει, αλλά και να δείτε πιο ψύχραιμα κάποιες καταστάσεις και άτομα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Ταύρους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να επαναξιολογήσετε τους στόχους σας και τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να δείτε πιο καθαρά ποιοι στέκονται δίπλα σας και ποια σχέδια αξίζει να προχωρήσουν. Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τις επιδιώξεις σας και να τις βάλετε σε πιο ρεαλιστική βάση. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, αυξάνονται οι κοινωνικές επαφές, οι συζητήσεις και οι προτάσεις μέσα από φίλους ή ομάδες. Εάν είστε αδέσμευτοι, δεν αποκλείεται να προκύψει μια νέα γνωριμία είτε μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον είτε διαδικτυακά, ενώ για κάποιους είναι πιθανή και η επιστροφή μιας παλιάς ερωτικής επαφής.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Διδύμους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας που στρέφει την προσοχή σας στην καριέρα, στη δημόσια εικόνα και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να δείτε πιο καθαρά τη θέση σας, τις φιλοδοξίες σας και τις ευθύνες που αναλαμβάνετε. Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσετε στόχους και να ανοίξετε και άλλο την ατζέντα μας μέσα από τα καινούργια άτομα που θα γνωρίσετε αυτό το μήνα. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, αυξάνεται η κινητικότητα στον επαγγελματικό τομέα. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις, επαφές ή προτάσεις που αφορούν τη δουλειά σας, ενώ κάποια θέματα που είχαν καθυστερήσει αρχίζουν να επανέρχονται στο προσκήνιο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Καρκίνους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και να επαναπροσδιορίσετε τη μεγάλη εικόνα της ζωής σας. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να δείτε πιο καθαρά προς ποια κατεύθυνση θέλετε να κινηθείτε, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα να οργανώσετε πιο σωστά ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, εξωτερικό ή μια νέα επαγγελματική προοπτική. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, θα μπορέσετε να εκτεθείτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα από αυτά που είχατε συνηθίσει. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που αφορούν ταξίδια, επαφές με άτομα από το εξωτερικό, νομικά ζητήματα ή μια νέα εκπαιδευτική κατεύθυνση. Ένα project για μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να επανακάμψει. Είναι καλό διάστημα για να επανεξετάσετε ένα πλάνο που είχε μείνει στάσιμο και να δείτε πώς μπορεί να προχωρήσει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψειςς του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Λέοντες

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας που σας καλεί να διαχειριστείτε πιο ώριμα οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να δείτε πιο ρεαλιστικά τι μοιράζεστε με τους άλλους - είτε αυτό αφορά χρήματα, είτε ευθύνες, είτε βαθύτερα συναισθήματα. Παράλληλα, σας δίνεται η δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε εκκρεμότητες που σας είχαν κουράσει. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, θα εστιάσετε κυρίως στην οργάνωση του budget σας. Είναι ένα διάστημα όπου θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες, δάνεια, να κάνετε διακανονισμούς ή δρομολογήσετε ένα γραφειοκρατικό /κληρονομικό ζήτημα. Ειδικά μετά την ορθοδρόμηση του Ερμή μετά τις 20, αυτά τα ζητήματα θα «τρέξουν» πιο εύκολα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Παρθένους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν δίπλα σας ουσιαστικά και ποιοι χρειάζεται να επανατοποθετηθούν στη ζωή σας. Παράλληλα, είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα κοινά σχέδια και συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, η προσωπική σας ζωή θα είναι ένας τομέας που θα σας απασχολήσει έντονα. Αν είστε αδέσμευτοι, είναι πολύ πιθανό να κάνετε κάποια γνωριμία αυτό το μήνα, που μάλιστα θα έχει και πολλές προοπτικές εξέλιξης. Αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον -δεν αποκλείεται να είναι και μια φιλία που παίρνει άλλη μορφή-είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Ζυγούς

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να βάλετε όρια σε ό,τι σας κουράζει. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να βελτιώσετε τον τρόπο που δουλεύετε, αλλά και να δείτε πιο καθαρά ποιες συνήθειες χρειάζεται να αλλάξετε. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να στηρίξετε πιο σταθερά έναν επαγγελματικό στόχο. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, θα μπορέσετε να ασχοληθείτε πιο ουσιαστικά με τη ρουτίνα σας. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα διατροφής, να κάνετε ένα check up ή να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες. Αν το προηγούμενο διάστημα είχατε παραμελήσει τον εαυτό σας, τώρα είναι η στιγμή να επανέλθετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Σκορπιούς

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι ένας μήνας που φέρνει στο προσκήνιο τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη σας να εκφραστείτε πιο αυθεντικά. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να δείτε τι σας δίνει χαρά και τι όχι, αλλά και να επαναξιολογήσετε μια ερωτική ή δημιουργική κατάσταση. Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να οργανώσετε πιο πρακτικά την καθημερινότητά σας. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, η ερωτική σας ζωή αποκτά ένταση και κίνηση. Αν υπάρχει ήδη μια γνωριμία, τα πράγματα προχωρούν πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο πάθος αλλά και μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή. Αν είστε ελεύθεροι, μπορεί να υπάρξει προσέγγιση από άτομο που σας έχει ξανααπασχολήσει ή να ξεκινήσει μια επικοινωνία που είχε διακοπεί.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Τοξότες

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας μήνας που φέρνει στο προσκήνιο θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής βάσης. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να οργανώσετε καλύτερα τον χώρο σας ή να διευθετήσετε μια οικογενειακή εκκρεμότητα. Παράλληλα, μπορείτε να βάλετε πιο σταθερά θεμέλια για ένα δημιουργικό σας project εκτός αν ο έρωτας σας αποσυντονίσει παροδικά. Έτσι κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, τα θέματα του σπιτιού θα σας απασχολήσουν έντονα. Είναι καλό διάστημα για να επανεξετάσετε πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σπίτι, όπως ένα project ανακαίνισης, ακόμα και μια αγορά ή πώληση ή ένα κληρονομικό θέμα το οποίο λόγω αναδρόμου Ερμή, θα βγει στην επιφάνεια αλλά από τις 20 και μετά θα μπορεί να δρομολογηθεί πιο εύκολα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Αιγόκερους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας που φέρνει έντονη κινητικότητα σε επίπεδο επικοινωνίας, συμφωνιών και επαφών. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να επανεξετάσετε συζητήσεις, να οργανώσετε έγγραφα ή να επαναδιαπραγματευθείτε μια συμφωνία. Παράλληλα, μπορείτε να βάλετε πιο σταθερές βάσεις σε θέματα σπιτιού και οικογενειακής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, θέματα επικοινωνίας και επαφών έρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συζητήσεις, με τον σύντροφό σας -αν είστε σε σχέση- ή να δείτε πως θα διορθώσετε τα κακώς κείμενα με ένα συνάδελφο. Ακόμα, μπορεί να επανεξετάσετε μια συμφωνία ή να δρομολογήσετε ένα project προς υπογραφές.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Υδροχόους

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας που φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά σας και την αίσθηση ασφάλειας. Είναι μια περίοδος όπου καλείστε να δείτε πιο ρεαλιστικά τα έσοδα, τα έξοδα και τις οικονομικές σας επιλογές. Παράλληλα, μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα μια επαγγελματική ή πρακτική συμφωνία. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, τα οικονομικά σας μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Μπορεί να ανοίξουν συζητήσεις για αύξηση, bonus, διακανονισμό ή μια νέα πηγή εισοδήματος που δεν είναι ακόμα οριστική και χρειάζεται επανεξέταση. Κάτι επανέρχεται στο τραπέζι και θέλει δεύτερη σκέψη πριν συμφωνήσετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Μάρτιος για Ιχθύες

Ο Μάρτιος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας που σας φέρνει στο επίκεντρο. Είναι περίοδος προσωπικών αποφάσεων, επαναπροσδιορισμού και δυναμικών κινήσεων. Καλείστε να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε για εσάς και πώς θέλετε να σας βλέπουν οι άλλοι. Παράλληλα, μπορείτε να οργανώσετε ένα προσωπικό σχέδιο που είχε μείνει σε αναμονή. Κατά τη διάρκεια του μήνα, και ιδιαίτερα από τις αρχές του, εσείς είστε στο επίκεντρο. Οι αποφάσεις, οι συζητήσεις και οι κινήσεις που γίνονται αφορούν άμεσα την εικόνα σας, τη στάση σας και το πώς θέλετε να προχωρήσετε. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε μια επιλογή που είχατε κάνει, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να ξανασκεφτείτε ένα σχέδιο πριν το ανακοινώσετε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις στη σελίδα ζωδίων του JennyGr